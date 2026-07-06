Der Sierre-Zinal zählt zu den grössten Bergläufen der Welt und findet am 8. August 2026 zum 53. Mal statt. Gewinne einen Startplatz für das Rennen über 31 Kilometer zwischen Sierre und Zinal in den Walliser Alpen.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Das Bergrennen Sierre-Zinal zählt zu den eindrücklichsten Bergläufen der Schweiz und zieht jedes Jahr Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Welt in die Walliser Alpen. Die 53. Ausgabe findet am 8. August 2026 statt und gehört einmal mehr zu den grossen Highlights im Trailrunning-Kalender. 31 Kilometer zwischen Sierre und Zinal, rund 2200 Höhenmeter Anstieg und 1100 Höhenmeter Abstieg – das Rennen über fünf 4000er verlangt den Athletinnen und Athleten alles ab. Dafür entschädigt der Lauf mit einer Kulisse, die ihresgleichen sucht: hochalpine Panoramen, abwechslungsreiche Trails und inspirierende Atmosphäre dank Hunderter Fans am Streckenrand.

Wir verlosen für einen der schönsten Bergläufe der Welt, den Sierre-Zinal, am 8. August 2-mal einen Startplatz. Gewinne mit etwas Glück einen der begehrten Plätze beim «Lauf der fünf 4000er» in den Walliser Alpen.

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Teilnahmeschluss ist am 12. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.