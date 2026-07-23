Gewinne ein Lounge-Upgrade für die Streetparade

Am 8. August verwandelt sich das Zürcher Seebecken in den grössten Dancefloor der Welt. Wir verlosen 70 x 2 heissbegehrte Upgrades für die Sunrise Starzone Lounge. Geniesse die Techno-Party mit willkommenen Annehmlichkeiten.

Unter dem Motto «Together we move» tanzen am 8. August Hunderttausende Menschen zu bester elektronischer Musik in allen Bandbreiten durch Zürich. Über 200 DJs auf den Love Mobiles und Bühnen rund ums Seebecken machen die Stadt zum grössten Dancefloor der Welt. Auch die 33. Ausgabe der farbigsten House- und Technoparty steht ein für die Werte Frieden, Liebe, Freude, Grosszügigkeit und Toleranz auf der ganzen Welt.

Wer bei der Streetparade nicht mitten im Menschenmeer feiern möchte, der ist in der Sunrise Starzone Lounge genau richtig. Direkt beim Bürkliplatz und mit bester Aussicht auf die Center Stage, aber auch auf den Zürichsee und die Alpen befindet sich die exklusive Lounge. So gibt es dort neben einem kostenlosen Welcome-Drink auch ein eigenes Bar- und Cateringangebot (kostenpflichtig) sowie eigene VIP-Toiletten. Dies macht die Sunrise Starzone Lounge zu einem der besten Plätze an der Streetparade.

Gewinne zwei Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge an der Streetparade am 8. August in Zürich. Erlebe die grösste Party der Schweiz mit vielen Vorzügen und exklusivem Ausblick auf die Center Stage sowie die Parade.

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Teilnahmeschluss ist der 29. Juli 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.