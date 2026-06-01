Gleich zweimal füllt Zucchero das Hallenstadion Zürich. Gewinne zwei Tickets für eines der beiden Konzerte des italienischen Superstars am 17. oder 18. Juni.

Wir verlosen Tickets für die Konzerte von Zucchero in Zürich

Wir verlosen Tickets für die Konzerte von Zucchero in Zürich

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Zucchero gilt als einer der erfolgreichsten Vertreter des italienischen Rockblues. Weltweit verkaufte der Sänger in seiner Karriere über 60 Millionen Tonträger, davon allein 8 Millionen seines Kultalbums «Oro, incenso & birra». Neben Auftritten auf 5 Kontinenten, in 69 Staaten und 650 Städten engagierte sich Zucchero mit mehreren Benefizkonzerten für soziale und humanitäre Projekte. Seit den frühen 1980er-Jahren gehört Zucchero mit seinem Mix aus Blues, Rock und Soul zu den erfolgreichsten Künstlern Italiens. Weltweiten Erfolg feierte er dank Hits wie «Senza una donna», «Baila (Sexy Thing)» und «Diamante». Seine Studioalben erreichten bereits mehrfach Gold- oder Platinstatus. Zudem ist Zuccheros Karriere auch geprägt von unvergesslichen Kooperationen mit Weltstars wie Bryan Adams, Tom Jones, Bono, Sting, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli und vielen mehr.

Blick verlost 20 x 2 Tickets für das Konzert von Zucchero am 18. Juni sowie 10 x 2 Tickets für die Zusatzshow am 17. Juni im Hallenstadion Zürich. Geniesse mit etwas Glück einen Abend voller Klassiker und Hühnerhaut-Momente mit dem italienischen Superstar.

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Teilnahmeschluss ist am 7. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.