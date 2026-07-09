Blick verlost für den Stopp der OBI Beach Tour in Luzern VIP-Sitzplatztickets. Erlebe mit deiner Begleitperson vom 31. Juli bis 2. August packende Beachvolleyballmatches, ein vielseitiges Rahmenprogramm und Sommerstimmung direkt am Spielfeldrand.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Spannung, intensive Ballwechsel und Beachvolleyball auf hohem Niveau mitten in der Stadt: Die OBI Beach Tour macht an mehreren Standorten in der Schweiz halt und verwandelt zentrale Plätze in temporäre Beach-Arenen. In Kloten, Fribourg, Basel, Luzern und Bern treffen die Teams im Sand aufeinander und kämpfen um Punkte und den Sieg. Diese Turnierserie ist die höchste nationale Beachvolleyballtour in der Schweiz.

Das Lido in Luzern verwandelt sich vom 31. Juli bis 2. August in eine beeindruckende Beachvolleyball-Arena. Vor der einzigartigen Kulisse sorgen packende Rallyes und knappe Entscheidungen für Spannung auf dem Center-Court. Rundherum sorgt ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Streetfood, erfrischenden Drinks, Aktivitäten an den Partnerständen und vielen weiteren Überraschungen vor Ort für Festivalstimmung.

Blick verlost 15 x 2 VIP-Sitzplatztickets für die OBI Beach Tour in Luzern vom 31. Juli bis 2. August. Mach mit, und erlebe gemeinsam mit deiner Begleitung erstklassige Spiele in einzigartiger Atmosphäre.

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Teilnahmeschluss ist am 15. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.