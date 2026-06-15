In Gstaad trifft sich im Sommer die internationale Beachvolleyball-Elite. Das Turnier bietet Sport auf höchstem Niveau vor eindrücklicher Bergkulisse. Blick verlost Tickets für sämtliche Spieltage sowie VIP-Erlebnisse am Finalsonntag.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Jedes Jahr trifft sich die internationale Beachvolleyball-Elite zum Swatch Beach Pro Gstaad, um vor der beeindruckenden Kulisse der Berner Alpen im Beachvolleyball um den Turniersieg zu kämpfen. Hochklassige Ballwechsel im Sand, spannende Duelle und eine besondere Atmosphäre machen das Turnier zu einem Höhepunkt des Sport-Sommers.

Unter den Athletinnen und Athleten gehört das Turnier auch wegen der alpinen Umgebung und des ausgelassenen Publikums zu den schönsten der Welt. Neben den Spielen bietet der Event ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Unterhaltung und kulinarischen Angeboten. Ob du ein begeisterter Sportfan bist oder einfach einen ereignisreichen Tag in den Bergen verbringen möchtest – das Swatch Beach Pro Gstaad verspricht beste Unterhaltung.

Mit etwas Glück erlebst du das Swatch Beach Pro Gstaad vom 1. bis 5. Juli 2026 in Gstaad live vor Ort. Wir verlosen je 2 x 2 Tickets für alle fünf Turniertage sowie einen Wochenpass für vier Personen mit Zutritt für alle Turniertage. Als besonderes Highlight gibt es zudem 5 x 2 Skylounge Silver Packages für den Finaltag am Sonntag zu gewinnen – inklusive VIP-Parkplatz, Zugang zur Skylounge und Catering.

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Teilnahmeschluss ist am 21. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.