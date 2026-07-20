Der Sommer ist da und sorgt für hochsommerliche Temperaturen in der Schweiz. Wir verlosen 40 Blick-XXL-Schwimmreifen für den perfekten Badespass an heissen Tagen. Geniesse die wohlverdiente Abkühlung in deinem Lieblingssee oder -freibad.

Die Sommerhitze hat die Schweiz fest im Griff und lockt uns scharenweise an die Gewässer. Ob im glitzernden See, in einem erfrischenden Flüsschen oder im lokalen Schwimmbad – eine Abkühlung tut bei diesen Temperaturen immer gut. Um den Aufenthalt im Wasser noch entspannter zu gestalten, darf das passende Gadget auf keinen Fall fehlen. Egal ob du dich gemütlich auf den Wellen treiben lassen willst, ein gutes Buch im Wasser geniesst oder einfach nur mit Freunden die Sonne auskosten möchtest – der XXL-Schwimmreifen ist dein perfekter Begleiter.

Gewinne einen unserer 40 XXL-Schwimmreifen und geniesse diesen Sommer perfekte Badetage. Dank dem Schwimmreifen erlebst du Spass und Action für Gross und Klein oder entspannte Stunden auf dem Wasser.

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Teilnahmeschluss ist der 9. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.