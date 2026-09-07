Das Zurich Film Festival bringt vom 24. September bis 4. Oktober den Glamour Hollywoods nach Zürich. Gewinne bei uns ein exklusives VIP-Package mit Tickets für die Award Night am 3. Oktober, inklusive Übernachtung im Hotel und Shuttleservice.

Das Zurich Film Festival (ZFF) hat sich über die Jahre als eines der zehn wichtigsten Filmfestivals in Europa etabliert. Die 22. Ausgabe bringt vom 24. September bis 4. Oktober den Glanz der Filmszene an die Limmat. An mehreren Eventlocations können die Besucherinnen und Besucher jene Filme sehen, die später einen Oscar gewinnen, oder den Stars von heute und morgen begegnen. Das ZFF zieht jedes Jahr hochkarätige Gäste an, so beehren zum Beispiel Tom Hiddleston, Willem Dafoe oder Naomi Watts heuer das Festival. Neben den Filmvorstellungen in verschiedenen Kinosälen der Stadt begeistert die Veranstaltung mit einem vielversprechenden Rahmenprogramm, welches zum Beispiel diverse Events im Festivalzentrum sowie ZFF Masters umfasst.

Für die Award Night zum Abschluss des Zurich Film Festival verlosen wir ein Package mit Tickets für den Gala-Abend im Zürcher Opernhaus am 3. Oktober, inklusive einer Übernachtung im Hotel St. Gotthard im Herzen von Zürich vom 3. auf den 4. Oktober sowie eines Shuttleservices. Das Hotel mit 139 grossen Suiten und Zimmern liegt in zentraler Lage an der berühmten Einkaufsmeile Bahnhofstrasse. Die Zürcher Altstadt, der Zürichsee oder auch das Bellevue sind bequem zu Fuss erreichbar. Geniesse den Glamour des beliebten Filmfestivals hautnah, und sei bei der exklusiven Galapremiere mit Preisverleihung live dabei. Ausserdem verlosen wir 15 x 2 Gutscheine für das ZFF, mit denen ein Film nach Wahl während des Festivals besucht werden kann.

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Teilnahmeschluss ist am 13. September 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.