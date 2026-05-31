In ihrem neusten Abenteuer machen die Minions Hollywood unsicher. Gewinne zwei Tickets für die Schweizer Premiere des dritten Soloauftritts der beliebten gelben Chaoten am 25. Juni im Arena Cinemas Sihlcity in Zürich.

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Die Minions werden in ihrem neusten Animationsfilm zu Hollywoodstars und erobern die Filmindustrie. Doch als sie alles verlieren, schwören sie Monster herbei. Als der Plan der Minions misslingt, müssen sie die Welt vor dem Chaos retten, das sie selbst verursacht haben.

«Minions & Monster» ist der dritte Soloauftritt der gelben Animationslieblinge, die als Spin-off der «Ich – Einfach unverbesserlich»-Reihe entstanden sind. Im Film leihen unter anderem Christopher Waltz, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Jeff Bridges sowie Regisseur und Co-Schöpfer Pierre Coffin den Figuren ihre Stimme. Offizieller Kinostart des neusten Minions-Abenteuers ist am 1. Juli.

Bereits am 25. Juni lädt Blick zur Schweizer Premiere von «Minions & Monster» in Zürich. Wir verlosen 125 x 2 Tickets für den exklusiven Kinoevent im Arena Cinemas Sihlcity, inklusive Apéro, Popcorn und einem Softgetränk. Schaue den Film mit den beliebten Animationsfiguren vor dem offiziellen Kinostart und erlebe einen unvergesslichen Kinoabend.

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Weiterverkauf von Gewinnspielpreisen Immer wieder landen unsere Gewinnspielpreise auf Ricardo und Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit, und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden. Immer wieder landen unsere Gewinnspielpreise auf Ricardo und Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit, und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden.

Teilnahmeschluss ist am 7. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.