Das Biopic über Sylvester Stallone und die Rolle seines Lebens als Rocky Balboa feiert am 4. Oktober Europa-Premiere am Zurich Film Festival. Dank Blick kannst du bei der Gala-Premiere von «I Play Rocky» im Kongresshaus dabei sein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sylvester Stallone ist Mitte der 1970er-Jahre ein erfolgloser Schauspieler in New York. Kein Geld, keine Perspektive und kaum eine Chance, sich in der Traumfabrik Hollywood durchzusetzen. In nur wenigen Tagen schreibt er das Drehbuch zu «Rocky». Die Geschichte eines Aussenseiters, der seine einzige Chance ergreift, ist inspiriert vom legendären Boxkampf zwischen Muhammad Ali und Chuck Wepner. Doch die Produzenten in Hollywood wollen den Film nur machen, wenn Stallone die Hauptrolle einem erfahrenen Schauspieler überlässt. Trotz finanzieller Not lehnt er jegliche Angebote ab, um die Rolle seines Lebens selbst zu spielen: Rocky Balboa.

«I Play Rocky» feiert am 4. Oktober am Zurich Film Festival seine Europa-Premiere. Vor Ort ist auch Schauspieler Anthony Ippolito, der Sylvester Stallone im Biopic verkörpert. Blick verlost 2 x 2 Tickets für die Gala-Premiere des Biopics im Kongresshaus Zürich. Schnuppere mit etwas Glück Hollywoodluft in Zürich und schaue die Entstehungsgeschichte von «Rocky» vor allen anderen. Die 22. Ausgabe des Zurich Film Festivals bringt vom 24. September bis 4. Oktober den Glanz Hollywoods in die Limmatstadt.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 27. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.