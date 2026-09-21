Sylvester Stallone ist Mitte der 1970er-Jahre ein erfolgloser Schauspieler in New York. Kein Geld, keine Perspektive und kaum eine Chance, sich in der Traumfabrik Hollywood durchzusetzen. In nur wenigen Tagen schreibt er das Drehbuch zu «Rocky». Die Geschichte eines Aussenseiters, der seine einzige Chance ergreift, ist inspiriert vom legendären Boxkampf zwischen Muhammad Ali und Chuck Wepner. Doch die Produzenten in Hollywood wollen den Film nur machen, wenn Stallone die Hauptrolle einem erfahrenen Schauspieler überlässt. Trotz finanzieller Not lehnt er jegliche Angebote ab, um die Rolle seines Lebens selbst zu spielen: Rocky Balboa.
«I Play Rocky» feiert am 4. Oktober am Zurich Film Festival seine Europa-Premiere. Vor Ort ist auch Schauspieler Anthony Ippolito, der Sylvester Stallone im Biopic verkörpert. Blick verlost 2 x 2 Tickets für die Gala-Premiere des Biopics im Kongresshaus Zürich. Schnuppere mit etwas Glück Hollywoodluft in Zürich und schaue die Entstehungsgeschichte von «Rocky» vor allen anderen. Die 22. Ausgabe des Zurich Film Festivals bringt vom 24. September bis 4. Oktober den Glanz Hollywoods in die Limmatstadt.
Teilnahmeschluss ist am 27. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.