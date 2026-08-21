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Toni Vescoli über Quickie mit Folgen
«Dann ist sie in den Waldweg abgebogen»

Musiklegende Toni Vescoli ist seit 60 Jahren mit seiner Frau Ruth verheiratet. In der aktuellen Folge des Podcasts «intim&laut» spricht er mit den Hosts Sandra Casalini und Ramona Zenger über diese ewige Liebe – und gibt das eine oder andere pikante Detail preis.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Sandra CasaliniRedaktorin
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