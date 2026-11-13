Am 14. November ist Secondhand Day. In Zürich findet dazu ein Festival statt. Bei einer Live-Auktion gibt Sänger Seven seine Jacke für den guten Zweck her.

Darum gehts Am 14. November findet in Zürich erstmals ein Festival zum nationalen Secondhand Day statt

Sänger Seven versteigert seine Nike-Bomberjacke von 2009 bei einer Live-Auktion für einen guten Zweck

Ungenutzte Dinge in Schweizer Haushalten haben geschätzt einen Wert von 16 Milliarden Franken

Florin Schranz Redaktor News

Sänger Seven (48) trennt sich von einem persönlichen Glücksbringer: Er gibt seine Nike-Bomberjacke aus dem Jahr 2009 für den nationalen Secondhand Day weg. An diesem Aktionstag wechseln gebrauchte Kleider und Gegenstände ihre Besitzer – als Zeichen gegen Fast Fashion und für nachhaltigen Konsum. Für Seven hat die Jacke einen besonderen Wert. Auf der Rückseite prangt ein Läufer mit der Nummer 13. Für viele eine Pechzahl, für ihn ein Glückssymbol.

Hautnah bei den Fans

Seven spendet die Jacke für die «Suitcase Auction» (Koffer-Versteigerung) am Zürcher Secondhand Day. Überwindung koste ihn das nicht: «Wenn es keinen Wert hätte, wäre es keine Spende, sondern ich würde einfach ausmisten. So hat es eine echte Bedeutung und eine Geschichte.»

Die Jacke erinnert ihn an seine dritte grosse Tour durch Deutschland und Österreich. Bei rund 40 Konzerten trug er sie jeweils erst beim Finale. «Das Gefühl, da reinzuschlüpfen, war ein Symbol für die letzten Meter der Reise.» Nach der Show mischte er sich in der Jacke unters Publikum, um Fotos zu machen und die Stimmung aufzusaugen. «So hatte ich viele Begegnungen mit meinem Publikum ohne Bühne», erinnert er sich.

Abrechnung mit Fast Fashion

Am Samstag, 14. November, kommt das Erinnerungsstück zwischen 18.00 und 19.00 Uhr im Zürcher Kinokoni an der Lagerstrasse 104 unter den Hammer. Der Anlass ist Teil des siebten nationalen Secondhand Days, der gesamte Erlös geht an die Winterhilfe Schweiz. Neben Seven stellen auch Stars wie Anna Rossinelli (39) oder Crimer (36) persönliche Stücke zur Verfügung. Der Tag soll ein Gegenpol zum nahenden Black Friday sein.

Auch Seven kritisiert den heutigen Konsum: «Es ist nicht einfach, sich nicht in den Schlamm der Bestellen-Zurückschicken-Gesellschaft hineinziehen zu lassen.» Er selbst setze auf Qualität, die lange halte, und kritisiere die Massenware im Netz: «In Sachen Kleidung sind wir im Wilden Westen.»

Wie viel ungenutzte Gegenstände wert sind, zeigt eine Schätzung: In Schweizer Haushalten liegen Dinge im Wert von 16 Milliarden Franken herum – rund 4000 Franken pro Haushalt. Laut einer Analyse der SMG Swiss Marketplace Group und Vaayu birgt das enormes Klimapotenzial: Durch den digitalen Secondhand-Handel wurden 2024 rund 166'368 Tonnen CO₂-Emissionen vermieden, was etwa 1,8 Prozent des jährlichen Konsum-Fussabdrucks der Schweizer Haushalte ausmacht.

Auch Sevens Jacke wird nun ihren Teil dazu beitragen. Er schmunzelt: «Sie ist gewaschen und bereit für neue Geschichten.»