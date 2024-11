Auf einen Blick Der Sieg von Donald Trump ist ein Unglück

Schriftstellerinnen und Intellektuelle äussern starke Kritik an Trump

Der Sieg von Donald Trump ist …

«… ein Unglück – es lässt der Vorstellungskraft nur noch eine erlaubte Richtung übrig: nach oben. Dafür ist ihm viel Glück zu wünschen, und der Menschheit noch mehr.»

Foto: Thomas Meier

Adolf Muschg (90), Schriftsteller

« … ein Beweis dafür, dass Menschen immer wieder sehenden Auges und mit Lust einen Weg wählen, der eine Schneise der Zerstörung hinterlassen wird, an ihnen selbst, an anderen und auch an der Natur.»

Foto: Keystone

Zora del Buono (61) Architektin und Schriftstellerin

«… eine Niederlage für das Amerika, das ich liebe.»

Foto: Thomas Meier

Franz Hohler (81), Schriftsteller und Kabarettist

«… ein erschütternder, beängstigender demokratischer Entscheid und gleichsam ein Armutszeugnis der menschlichen Spezies: Er zeigt, dass wir noch immer in einer unbelehrbaren patriarchalen Gesellschaft leben, die sich gegen die intelligente, starke Frau stellt und den narzisstischen, strafrechtlich verurteilten, frauenverachtenden, ältesten, gefährlich-debilen, weissesten Mann auf den mächtigsten Posten hievt.»

Foto: Thomas Meier

Christine Brand (51), Krimibestsellerautorin

«… für mich unbegreiflich, aber offenbar unausweichlich – und die Folgen unabsehbar.»

Foto: Thomas Meier

Milena Moser (61), in den USA lebende Autorin

«… ein neomaskulinistischer Rückschritt, er vermittelt jungen Männern, sich dominant, rücksichtslos, gewalttätig und kriminell verhalten zu können und genau dafür Macht und gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen.»

Foto: Siggi Bucher

Franziska Schutzbach (46), Soziologin und Publizistin