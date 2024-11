1/10 Hazel Brugger ist kein Fan von Donald Trump. Neben dem Schweizer Bürgerrecht und der deutschen Staatsbürgerschaft besitzt der Comedy-Star auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Foto: IMAGO/Gonzales Photo

Der Republikaner Donald Trump (78) wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Dies zum zweiten Mal. Die grössten Stars haben sich für die demokratische Kandidatin Kamala Harris (60) eingesetzt. Auch viele Schweizer Prominente mit starkem Bezug zu den USA hofften auf die erste Frau an der Spitze der Weltmacht. Dies sind ihre Stimmen nach dem Trump-Sieg.

Schauspielerin Christina Applegate (52)

Sie zeigt sich über den Ausgang der US-Wahlen auf X (ehemals Twitter) verzweifelt: «Warum? Nennt mir eure Gründe, warum????? Mein Kind weint, weil es fürchtet, dass seine Rechte als Frau beschnitten werden. Warum? Und wenn ihr das unterstützt, folgt mir bitte nicht.»

Schauspieler Pedro Pascal (49)

Auf Instagram zitiert er die Autorin Olga Tokarczuk: «Wut stellt das Geschenk der Klarheit der Sicht her, welche in jedem anderen Zustand schwer zu erlangen ist.» Dazu setzt er Hashtags wie «Schützt Frauen» «Beschützt die Jungen» oder «Menschenrechte».

Komikerin Hazel Brugger (30)

«Oh Mann hey, ich hab jetzt schon keinen Bock auf wieder vier Jahre Gaga-Politik und irgendwelche irren ‹Meinungen›», schreibt der Schweizer Comedy-Star auf Instagram. Die in San Diego (USA) geborene Satirikerin, die neben dem Schweizer Bürgerrecht und der deutschen Staatsbürgerschaft auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, veröffentlicht zu ihrem Statement ein kurzes Video, in dem sie die typischen Trump-Wähler persifliert. «Hunde, die bellen, beissen nicht, sondern verbieten nur die Abtreibung», erklärt Brugger in ihrer Rolle als republikanische Wählerin. Ihren Fans gefällts. «Danke Hazel! Nur Humor kann uns durch die nächsten 4 Jahre bringen», schreibt eine Userin in der Kommentarspalte zum Beitrag. «Hazel for President!» fordert eine andere.

Society-Lady Shawne Fielding (55)

Versöhnlich gibt sich Society-Lady Shawne Fielding (55). «Für diejenigen, die wie ich die Demokraten gewählt haben, wird es einen Moment der Enttäuschung geben, aber auch der erneuerten Entschlossenheit, sich weiterhin zu engagieren, für Veränderungen einzutreten oder unsere Grundwerte aufrechtzuerhalten», schreibt Fielding in einem Post auf Instagram. Die gebürtige Texanerin fordert, man solle sich daran erinnern, dass Demokratie auf Beteiligung, Dialog und dem Glauben beruhe, dass unterschiedliche Stimmen den Weg nach vorne stärken. «Als US-Amerikaner unterstützen wir alle den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Team Amerika», beendet sie ihr Statement.

Wrestler Hulk Hogan (71) Der US-Wrestler Hulk Hogan ist überzeugter Trump-Anhänger. Er gratuliert auf Instagram seinem Kandidaten zum Wahlsieg: «Ob du es glaubst oder nicht, Bruder, wir sind uns ähnlicher als wir verschieden sind. Diese Wahlsaison hat gezeigt, wie sehr es uns allen am Herzen liegt, wohin sich dieses Land entwickelt. Jetzt, da die Stimmen ausgezählt sind, sollten wir uns daran erinnern, dass es keine Rolle spielt, ob man Demokrat oder Republikaner ist, wir sind alle echte Amerikaner. Es ist an der Zeit, zusammenzukommen, mit unseren Nachbarn zu reden und uns auf das zu konzentrieren, was uns verbindet. Wir alle lieben dieses Land, und wir sind alle dabei, eine bessere Zukunft aufzubauen.» Dazu postet er ein Foto von sich und Donald Trump. Country-Papst Albi Matter (74) «Natürlich bin ich enttäuscht und hätte nie gedacht, dass die Amis einen Verurteilten, ehemaligen Präsidenten wählen. Ich finde dies unglaublich. Eine Frau wäre dabei längstens fällig gewesen. Ich hoffe im Minimum, dass Donald Trump sein Versprechen, den Ukraine-Krieg innert 24 Stunden zu beenden, einhalten wird.» Schauspielerin Lili Reinhart (28) Der «Riverdale»-Star schreibt auf X: «Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich die Frauen fühlen, die über ihre sexuellen Übergriffe durch Trump berichtet haben. Zu sehen, wie Millionen von Menschen für ihren Missbraucher stimmen. Mein Herz bricht absolut für diese Frauen. Ich glaube euch, und es tut mir so leid.»

Model Amber Rose (41) Das US-amerikanische Model Amber Rose unterstütze Donald Trump während seines Wahlkampfs aktiv und freut sich über den Sieg nun umso mehr. In einer Instagram-Story postet sie ein Video und sagt: «Trump, Baby! Es ist Trump den ganzen Tag! Wir haben gewonnen!» Autor Philip Pullman (78) Der britische Autor Philip Pullman schreibt auf X: «Lebe wohl, Amerika. War schön, dich gekannt zu haben.» Nightlife-Königin aus New York, Dianne Brill (66) Sie kennt Donald Trump persönlich und sagt gegenüber Blick: «Die Präsidentschaft von Donald Trump ist kein US-Problem, sondern ein globales Problem. Wir werden alle betroffen sein. Meiner Familie und meinen Freunden muss klar sein, dass das Beste, das wir tun können, darin besteht, daran zu arbeiten, ein besseres Selbst zu werden und uns nicht der Dunkelheit anzuschliessen, die auf uns zukommt. Diese Präsidentschaft ist kein Witz mehr. Es ist unerheblich, ob Trump ein Krimineller, ein Clown, ein Lügner oder ein hasserfüllter Extremist ist. Egal, von wie vielen Schurken er umgeben ist. Wir müssen uns der Ernsthaftigkeit bewusst sein, egal wie dumm und lächerlich er ist und wie wir über ihn gelacht haben. Das Positive und meine Hoffnung sehe ich darin, dass ich glaube, dass Menschen von Natur aus gut sind und dass eine internationale Einheit und ein Zusammenhalt zur gesünderen politischen Gemeinschaft führen kann.» Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis (65) Sie postet auf Instagram ein Bild der amerikanischen Flagge und spricht unter anderem darüber, was Trumps Wahlsieg nun bedeutet: «Es bedeutet eine eindeutige Rückkehr zu einer restriktiveren, manche befürchten radikalen, Zeit. Viele fürchten, dass ihre Rechte beschnitten und verweigert werden. Viele Minderheitengruppen und junge Menschen werden Angst haben. Schwule und Transmenschen werden noch mehr Angst haben.» Weiter schreibt sie: «Aber was es wirklich bedeutet, ist, dass wir aufwachen und kämpfen müssen. Kämpfen wir für die Frauen und unsere Kinder und ihre Zukunft und kämpfen wir gegen die Tyrannei, einen Tag nach dem anderen. Ein Kampf nach dem anderen. Ein Protest nach dem anderen. Das ist es, was es bedeutet, Amerikaner zu sein. Das hat es immer bedeutet und wird es immer bedeuten, ganz gleich, wie es ausgeht.»