88 Jahre – und was für ein Auftritt! Jane Fonda tanzt in rotem Glitzer über den Pariser Catwalk. Sie ist nicht allein: Von Ü50 bis Ü80 erobern reife Frauen gerade die Fashion Weeks. Die Mode feiert eine Generation, die sie lange kaum gezeigt hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jane Fonda (88) tanzt bei Paris Fashion Week im roten Glitzerkleid

Ältere Models wie Iris Berben (76) und Viola Davis (61) begeistern

L’Oréal-Event zeigt Trend: Alter wird in der Mode sichtbarer

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Auch mit 88 Jahren legt Jane Fonda einen perfekten Auftritt hin: In einem roten, funkelnden Kleid schreitet die Hollywood-Ikone bei der Paris Fashion Week über den Laufsteg, wirft Kusshände ins Publikum und tanzt zum Schluss ausgelassen zum Überraschungsauftritt von Céline Dion (58).

Fonda ist nicht allein. Bei «Le Défilé» von L’Oréal Paris laufen auffällig viele Frauen, die im klassischen Modelgeschäft längst als «zu alt» gelten würden. Iris Berben ist 76, Andie MacDowell (68) trägt ihre lange silberne Mähne längst mit Stolz. «Emily in Paris»-Star Philippine Leroy-Beaulieu (63) ist mit ihrer Rolle als Sylvie zum Stil- und Sexsymbol jenseits der 60 geworden. Und auch Heidi Klum (53), der zu Beginn der Karriere ausgerechnet in Paris beschieden wurde, sie sei zu kurvig für den Laufsteg, ist dabei. Eva Longoria (51) war die Jüngste in der Ü50-Riege.

Gigantische Werbeshow

Natürlich ist der Auftritt der weiblichen Best-Ager-Stars auch eine gigantische Werbeshow – denn die Frauen haben einen entscheidenden Bonus: Sie sind allesamt berühmt und müssen sich ihren Platz im Rampenlicht längst nicht mehr erkämpfen. Trotzdem ist bemerkenswert, dass sie auf dem Laufsteg überhaupt stattfinden. Denn dort, wo sonst fast ausschliesslich junge, grosse und sehr schlanke Frauen Mode präsentieren, sind Frauen jenseits der 50 oder gar 80 noch immer Exotinnen.

Die Show zeigt aber auch, wie sich das Bild von Schönheit verändert: Persönlichkeit und Ausstrahlung zählen, graue Haare, Falten und unterschiedliche Figuren dürfen sichtbar sein. Und es braucht Vorbilder für Frauen jeder Altersklasse – schliesslich sind sie die Kundinnen, denen Mode und Kosmetik verkauft werden.

Der Inbegriff von Eleganz: Ältere Damen in Mailand

Dass Alter auf dem Catwalk nicht nur dann funktioniert, wenn ein berühmter Name dahintersteht, zeigte wenige Tage zuvor die Fashion Week in Mailand. Dort waren es nicht Hollywood-Stars, sondern ältere Models, die für Aufsehen sorgten. Bei Gucci liefen die sogenannten «Sciure» mit – jene elegant gekleideten älteren Damen, die zum Mailänder Stadtbild gehören. Darunter Naty Abascal (83) und Osanna Visconti di Modrone (63).

Bei «Vogue World Milano» sorgte wiederum Marta Riello (63) mit ihrer langen silbergrauen Mähne für Aufmerksamkeit. Dabei begann ihre Modelkarriere erst mit rund 50 Jahren – und eher zufällig: Ihre Tochter, die als Stylistin arbeitet, schlug sie für ein Shooting vor. Daraus wurde eine zweite Karriere; später arbeitete Riello unter anderem für Ferragamo und Tod’s. Sie startete also in einem Alter, in dem viele klassische Modelkarrieren längst beendet sind.