Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen: Viele ältere Frauen gehen mit kurzen, schnellen Schritten, während Männer gleichen Alters häufig etwas länger ausschreiten. Dahinter steckt mehr als nachlassende Kraft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Gang von Menschen ändert sich mit dem Alter

Frauen machen oft kleinere Schritte

Die Gründe dafür liegen nah, du kannst sie in diesem Artikel finden

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Sie gehen über den Bahnhof, durch den Supermarkt oder zum Briefkasten. Kleine Schritte, ziemlich zügig hintereinander, manchmal leicht nach vorne geneigt. Neben ihnen läuft ein Mann im gleichen Alter, dessen Gang oft ganz anders aussieht: längere Schritte, weniger Schritte pro Minute, mehr Bewegung aus der Hüfte.

Zufall? Nicht unbedingt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können solche Unterschiede tatsächlich messen. Untersuchungen zeigen, dass ältere Frauen im Durchschnitt kürzere Schritte machen und dafür eine höhere Schrittfrequenz aufweisen als Männer. Die Gehgeschwindigkeit muss sich dabei gar nicht unterscheiden.

Doch warum verändert sich der Gang überhaupt? Und weshalb sieht er bei Frauen und Männern nicht ganz gleich aus?

Der Körper wird vorsichtiger

Gehen sieht für uns nach einer ziemlich simplen Bewegung aus. Tatsächlich ist es eine hochkomplexe Angelegenheit: Bei jedem Schritt muss der Körper das Gleichgewicht halten, das Gewicht verlagern und gleichzeitig verhindern, dass man stolpert. Mit zunehmendem Alter verändern sich dabei Muskelkraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht. Auch die Schrittlänge nimmt tendenziell ab. Untersuchungen zeigen, dass sich verschiedene Gangparameter bei Frauen und Männern im Alter unterschiedlich verändern können.

Der Körper passt seine Bewegungsstrategie also an. Ein kleinerer Schritt bedeutet vereinfacht gesagt: Der nächste Fuss landet nicht ganz so weit vom Körper entfernt. Das kann sich sicherer und kontrollierter anfühlen. Und genau hier kommt ein Faktor ins Spiel, der überraschend viel mit unserem Gang zu tun hat:

Die Angst vor dem Sturz läuft mit

Wer schon einmal gestolpert oder gestürzt ist, kennt vielleicht dieses Gefühl: Plötzlich achtet man auf jeden einzelnen Schritt. Bei älteren Menschen kann diese Vorsicht den Gang deutlich verändern. Studien zeigen, dass Menschen mit stärkerer Angst vor einem Sturz langsamer gehen, kürzere Schritte machen und die Füsse weiter auseinander setzen. Sie verbringen zudem länger mit beiden Füssen gleichzeitig auf dem Boden.

Das ist zunächst eine sinnvolle Schutzreaktion: mehr Stabilität, weniger Risiko. Allerdings kann die Strategie auch zum Problem werden. Eine Untersuchung mit älteren Frauen zeigte, dass eine starke Sorge vor dem Hinfallen besonders deutlich mit einer verkürzten Schrittlänge zusammenhing. Der kleine Gang ist also nicht einfach ein Zeichen dafür, dass jemand «nicht mehr richtig laufen kann». Er kann auch bedeuten: Der Körper versucht, möglichst sicher zu laufen.

Warum Frauen und Männer unterschiedlich gehen

Schon unabhängig vom Alter gibt es Unterschiede in der Art, wie Frauen und Männer gehen. In einer Untersuchung mit 336 Erwachsenen zwischen 50 und 96 Jahren gingen die Frauen im Durchschnitt mit höherer Schrittfrequenz und kürzerer Schrittlänge als die Männer. Gleichzeitig war ihre Gehgeschwindigkeit nicht grundsätzlich geringer. Auch bei der Bewegung der Gelenke zeigten sich Unterschiede: Frauen nutzten beim Gehen relativ mehr Bewegung aus dem Sprunggelenk, Männer mehr aus der Hüfte.

Das bedeutet: Kleine Schritte heissen nicht automatisch langsamer. Eine Frau kann also durchaus flott unterwegs sein und trotzdem einen deutlich kürzeren Schritt machen als ein Mann neben ihr.

Mit dem Alter wird der Unterschied sichtbarer

Beim Älterwerden verändert sich der Gang bei beiden Geschlechtern. Die Schritte werden tendenziell kürzer, die Gehgeschwindigkeit nimmt ab und der Körper benötigt mehr Zeit, um das Gleichgewicht zwischen zwei Schritten wiederherzustellen.

Eine grössere Auswertung von Studien kommt ebenfalls zum Schluss, dass Männer im Durchschnitt längere Schritte machen und Frauen eine höhere Schrittfrequenz haben. Gleichzeitig weist die Forschung darauf hin, dass ein Teil der Unterschiede schlicht mit der unterschiedlichen Körpergrösse zusammenhängen kann. Deshalb sollte man aus einem bestimmten Gangbild niemals allein auf das Alter oder den Gesundheitszustand eines Menschen schliessen.

Und warum wirkt der Gang manchmal so «trippelnd»?

Dafür können mehrere Dinge zusammenkommen: Wenn die Schrittlänge kleiner wird, muss man für die gleiche Strecke mehr Schritte machen. Ist gleichzeitig die Gehgeschwindigkeit reduziert, kann der Gang von aussen besonders vorsichtig oder «trippelnd» wirken. Dazu können Beschwerden an Knie, Hüfte oder Füssen kommen: Auch eine schlechtere Beweglichkeit oder weniger Kraft in den Beinen kann dazu führen, dass jemand beim Gehen weniger weit ausschreitet. Und dann ist da noch die Körperhaltung: Wer sich unsicher fühlt, kann den Oberkörper verändern, die Füsse breiter aufsetzen und bewusster auf den nächsten Schritt achten.

All diese Faktoren können einen Gang erzeugen, den wir im Alltag sofort als «typisch alt» erkennen.

Der kleine Schritt ist nicht automatisch schlecht

Trotzdem wäre es falsch, jeden vorsichtigen Gang als Problem zu betrachten. Menschen bewegen sich unterschiedlich. Manche sind mit 75 noch ausgesprochen dynamisch unterwegs, andere werden schon deutlich früher vorsichtiger. Körpergrösse, Fitness, frühere Verletzungen, Gelenkbeschwerden, Sehvermögen und viele andere Faktoren spielen eine Rolle.

Entscheidend ist deshalb weniger, wie jemand im Vergleich zu anderen läuft, sondern ob sich der eigene Gang verändert: Wenn jemand plötzlich deutlich langsamer wird, häufig stolpert, ein Bein nachzieht, Schwierigkeiten beim Wenden bekommt oder zunehmend unsicher auf den Beinen ist, sollte das ärztlich abgeklärt werden. Hinter einer solchen Veränderung können neben normalen Altersprozessen beispielsweise Gelenkprobleme, Muskelschwäche oder neurologische Ursachen stecken.

Der Gang verrät also mehr, als man denkt

Was auf der Strasse wie ein kleines Detail aussieht, erzählt einiges über unseren Körper: Der Gang wird im Alter nicht einfach «schlechter» – er verändert sich. Der Körper passt Bewegungen an nachlassende Kraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht an. Und auch die persönliche Einschätzung des Sturzrisikos spielt eine Rolle.

Dass ältere Frauen dabei häufig kleinere und schnellere Schritte machen als Männer, ist wissenschaftlich messbar. Es bedeutet aber nicht, dass sie automatisch weniger fit oder langsamer sind. Auch Männer verändern ihre Gangart mit dem Alter, wie genau, kannst du hier nachlesen.

Der kleine Schritt kann vielmehr die ganz persönliche Strategie des Körpers sein, sicher durchs Leben zu gehen.