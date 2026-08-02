Erwachsenenfitness oder Kinderparadies? Ein Outdoor-Park an der Zürcher Goldküste sorgt für Diskussionen. Eltern ignorieren das Verbot für Kinder unter 13 Jahren. Wehe, wer dies anprangert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Zollikon ignorieren Eltern die Altersgrenze im neuen Outdoor-Fitnesspark.

Kinder spielen auf Fitnessgeräten, Mütter reagieren genervt auf Hinweise.

Alterslimit: Geräte ab 13 Jahren, es kommt zu Konflikten mit Anwohnern.

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Ich bin genervt! Am Eingang zum neuen Outdoor-Fitnesspark in Zollikon ZH steht: «Die Benutzung der Fitnessgeräte ist ab einem Alter von 13 Jahren erlaubt.» Alles klar? Nein. Letzten Sonntagnachmittag ein wiederholtes Bild: Mütter kommen mit ihren Kleinkindern.

Eine blockiert ein Gerät, tippt endlos auf ihrem Handy. Ihr Bub ist gelangweilt. Auf den Spielplatz in Sichtweite will er nicht. Ist ja niemand da. Die meisten sind in den Ferien oder in der Badi. Nicht so die Kids der Goldküsten-Mamis. Was macht der Kleine? Er klettert auf den Geräten herum. Ebenso ein Mädchen mit einer Butterbrezel in der Hand und ein weiterer Bub mit Glace.

Ich spreche die Mütter auf das Alterslimit an. Eine schickt ihren Buben zum Vater und macht ihm klar, sie ziehe ihre drei Trainingsdurchgänge aber durch. Kurz darauf ist der Kleine zurück und geht auf den Stepper.

Ein anderes Fitness-Mami mit Dreikäsehoch flippt aus. «Das geht Sie überhaupt nichts an. Ich bin ja bei meinem Kind!», schreit sie mich an. Dass es nicht darum geht, dass sie mit ihm ist, sondern, dass er überhaupt da ist, checkt sie nicht.

Dann mischt sich ein Mann um die 30 ein. «Wenn es Ihnen nicht passt, gehen Sie doch in ein Fitnesscenter», sagt er zu mir. Ich bin selbst Mutter. Als meine Kinder aufgeblasene Riesenkrokodile mit in die Badi nahmen, wurde ich darauf hingewiesen, dass die nicht erlaubt sind. Ich habe mich entschuldigt, und wir sind gegangen.

Wer heute Regeln missachtet, findet Solidarität. Wer diese anprangert, kommt an den Pranger.