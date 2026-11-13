Judith Buthmann alias T-Seven alias Judith Hildebrandt war einst die Stimme von Mr. Presidents «Coco Jamboo». 30 Jahre nach dem Welthit feiert sie ihr Comeback. Mit Blick spricht sie über den frühen Ausstieg und die Rückkehr auf die Bühne.

Darum gehts Judith Buthmann alias T-Seven feiert 30 Jahre nach «Coco Jamboo» ihr Bühnen-Comeback im TV

Mit 23 stieg sie nach Tourneen aus und musste einen Alltag ohne feste Pläne wieder neu lernen

Nach 15 Jahren mit Endometriose spricht sie öffentlich, um Frauen vor Fehldiagnosen zu warnen

Florin Schranz Redaktor News

Kurze blonde Haare, ein grosses Lächeln und jede Menge Energie. Blick trifft sich auf ein Videointerview mit Judith Hildebrandt. Der Frau, die für Mr. President «Coco Jamboo» gesungen hat. Man würde kaum glauben, dass seit dem Welthit ziemlich genau 30 Jahre vergangen sind. Wer im Gesicht der 50-jährigen Bremerin nach Falten sucht, muss das lange tun. Auch Allüren, Ungeduld oder Bitterkeit sucht man vergeblich.

Hildebrandt erzählt ihre Geschichte nun zum x-ten Mal. Fragen, die ihr bestimmt schon unzählige Male gestellt wurden, beantwortet sie geduldig. Sie holt aus, lächelt und wirkt dabei kein bisschen genervt. Wer sie interviewt, merkt schnell: Die vergangenen 30 Jahre hat sie nicht im Rampenlicht verbracht.

Ein Hit für alle

Die ganze Welt tanzte einst zu «Coco Jamboo». Auf die Frage, ob Hildebrandt nach 30 Jahren keine Lust mehr auf den Song hat, antwortet sie: «Musiker, die ihre Hits nicht spielen wollen, sind in meinen Augen undankbar.» Hildebrandt war 19 Jahre alt, als sie durch Länder und Kontinente tourte. Doch als die Bloodhound Gang beim Viva-Comet vor Mr. President die Bühne rockte, dachte sie: «Die machen alle so coole Mucke. Und ich gehe gleich auf die Bühne und lasse einen Wischmopp fliegen als Zaubertrick für die Bühnenshow. Da habe ich gedacht: Ich muss hier raus.» Mit 23 zog sie die Reissleine.

Der Ausstieg glich einem Schock: «Mit 14 fing ich an. Ich war so zack erwachsen. Aber ich wusste gar nicht, wie man selber einen Tag plant, wir hatten immer nach dem Plan gelebt.» Halt fand sie im Laden einer Freundin. Als der Boulevard spottete, tat das weh, befreite sie aber: «Eigentlich kannst du mich auf der Welt überall aussetzen, ich komme immer klar. Ich bin mir für nichts zu schade.» Hildebrandt war ein Pseudonym zum Schutz der Eltern, bürgerlich heisst sie Judith Buthmann.

Jetzt feiert die Sängerin gerade ihr Comeback. Und wie fühlt sich die Rückkehr auf die Bühne an? «Man merkt dann halt schon, wenn man wieder rausgeht: Die alte Rampensau ist noch da.»

90er-Hits mit Gitarre und Loopstation

Ihre Liebe zur Musik lebte sie zwischenzeitlich in kleinerem Rahmen weiter: im Akustikprogramm mit Gitarre und Looper – «Musikerin bleibst du ja trotzdem». Abseits der Bühne fand sie ihre Erfüllung bei ihren Pferden. Denn in den vergangenen 30 Jahren war T-Seven vor allem Judith Buthmann: Sie arbeitete als Radiomoderatorin, Vocalcoach und Pferdetrainerin, trug lange braune Haare und spielte kleinere Gigs.

Bis das Telefon klingelte: Giovanni Zarrella wollte «Coco Jamboo» im TV singen – und T-Seven erwachte in Judith Buthmann zu neuem Leben. «Wenn ich wieder ‹Coco Jamboo› singe, müssen die kurzen blonden Haare wieder her.»

Auch die drei ehemaligen Mitglieder von Mr. President haben bis heute Kontakt. T-Seven ist jedoch weiterhin als Solokünstlerin unterwegs und arbeitet aktuell an ihrem neuen Song «Christmas on the Dancefloor» – geerdet und dankbar.

Was sie ihrem 19-jährigen Ich heute sagen würde? Judith lächelt: «Alles wird gut.» Denn heute weiss sie: «Mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Wenn es morgen vorbei sein sollte, wäre es schade, aber nicht schlimm.»