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Paartherapeutin über ihr ADHS
«Männer langweilen mich schnell»

In der aktuellen Folge von «intim&amp;laut» erzählt Paartherapeutin Ramona Zenger der Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini aus ihrem Liebesleben im neurodivergenten Doppelpack: Sowohl sie als auch ihr Partner haben ADHS.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Familienbloggerin Sandra C.
Sandra CasaliniRedaktorin
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intim&laut
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