Was wollen Männer wirklich von Frauen? Partnervermittler Philipp Schwarzenberg sagt: Weniger Inszenierung, mehr Natürlichkeit – und jemanden, der fragt, wie es ihnen wirklich geht.

Darum gehts Männer wünschen sich beim Kennenlernen lockere, witzige Gespräche statt langer Grundsatzdebatten

Beim ersten Date wollen Männer Ausgewogenheit und die Person sehen, nicht Selbstdarstellung

In Beziehungen zählen ehrliches Interesse, Vertrauen, Konfliktfähigkeit und Unterstützung im Alltag

Sandra Casalini Redaktorin

Als Sohn einer Partnervermittlerin hat Philipp Schwarzenberg (37) das Matchmaking sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Bereits mit vier Jahren soll er versucht haben, seine Schwester zu verkuppeln. Nach Jahren im Familienunternehmen gründete Schwarzenberg vergangenen März seine eigene Partnervermittlung Hearthunter. Wenn also einer weiss, was Männer wollen, wenns um Dating und Beziehungen geht, dann er. Zum Internationalen Männertag verrät er es uns.

Vor dem Daten: Leichtigkeit

Beim ersten schriftlichen Kennenlernen, sei das bei einer Partnervermittlung oder auf einer App, mögen es Männer spielerisch und witzig. «Es darf sogar ein bisschen schräg sein», sagt Schwarzenberg. Vor allem aber eins: locker. «Eine Frau darf gern etwas über sich erzählen, aber auf Grundsatzdiskussionen über ideologische Themen haben Männer wenig Lust. So entsteht das Gefühl, sie müssten sich qualifizieren, das findet keiner toll.»

Beim ersten Date: Menschlichkeit

Ein erstes Date ist kein Wettkampf und kein Bewerbungsgespräch. Was Männer am meisten abtörnt: Einseitigkeit. «Sie mögen weder zugequatscht noch angeschwiegen werden.» Auch den ganzen Abend nur über ein einziges Thema zu reden, ist schwierig. «Ich kenne keinen Mann, der eine beruflich erfolgreiche Frau nicht toll findet», sagt Schwarzenberg. «Aber wenn sie die ganze Zeit über ihren Erfolg spricht, entsteht der Eindruck eines Wettkampfs, bei dem man mithalten muss.» Was Männer wollen: den Menschen sehen, nicht das, was die Frau denkt, müsse sie darstellen. Philipp Schwarzenberg: «Natürlich darf man auch über den Job reden, aber in Massen. Dasselbe gilt für Familie, Hobbys und so weiter.» Der ultimative Rat des Experten: «Seid einfach normal!»

Zwischen den Dates: Natürlichkeit

«Die meisten unterschätzen, was zwischen den Dates passiert», sagt Philipp Schwarzenberg. Hier geht es nämlich darum, einen gemeinsamen Flow zu finden. «Männer freuen sich über ein, zwei Nachrichten pro Tag. Natürliche, nicht gesuchte. Das kann ein Einzeiler sein oder ein witziges Foto. Oder eine klassische Postkarte von einer Geschäftsreise, darüber freut sich jeder.» Und was ist mit der guten alten Regel, dass Frau sich rarmachen muss, damit Mann sich für sie interessiert? Der Experte: «Die könnt ihr getrost knicken. Bei solchen Spielchen ist ein selbstbewusster Mann raus.»

Am Anfang der Beziehung: Ehrlichkeit

Was muss eine Frau haben, damit ein Mann bereit ist, eine Beziehung mit ihr einzugehen? Eine Frau mit einem gesunden Selbstwert, die eine innere Ruhe ausstrahlt, hat gute Karten. Das Wichtigste: ehrliches Interesse. «Ich muss als Mann merken, dass sie sich freut, mich zu sehen. Mich als Person, nicht mein Geld, mein Auto, meine Beziehungen, oder was immer auch sonst noch auf einer unsichtbaren Prioritätenliste steht.»

In der Beziehung: Stabilität

Wer denkt, eine Frau müsse möglichst aufregend sein, damit ein Mann bei ihr bleibt, täuscht sich. «Auf Dauer zeigt sich der Wert des Unaufgeregten», sagt Philipp Schwarzenberg, der selbst seit vergangenem August verheiratet ist. «Viele Männer stehen im Alltag sehr unter Druck und müssen funktionieren. Wir werden selten gefragt, wie es uns wirklich geht.» Umso wichtiger sei es, eine Partnerin zu haben, die das ehrlich interessiert. «Männer sehnen sich nach jemandem, dem sie vertrauen und alles erzählen können. Aber auch nach einer Frau, die konfliktfähig ist und sie unterstützt. Das ist mehr wert als alles andere.»