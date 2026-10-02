Schlechter Schlaf, innere Unruhe, Konzentrationslücken, Zyklusverschiebungen: Was viele Frauen lange als Stress abtun, kann Teil einer hormonellen Umbruchphase sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hormone beeinflussen Frauen ab 30: Perimenopause bringt Schlafprobleme und Erschöpfung

Zyklus-Tracking zeigt Muster wie PMS, starke Blutungen oder Konzentrationsschwächen

Ernährung, Krafttraining und ärztliche Abklärung sind wichtig für hormonelle Balance

Valeska Jansen

Frauengesundheit rückt immer stärker in den Fokus – nicht als Trend, sondern als Thema, das den Alltag, die Leistungsfähigkeit und das Selbstbild prägt.

Die Perimenopause beginnt häufig Jahre vor der letzten Menstruation. In dieser Zeit sinkt Progesteron oft zuerst, während Estradiol stark schwanken kann. Der Zyklus wird unberechenbarer; Schlafprobleme, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Erschöpfung oder Brain Fog können dazukommen.

«Zu viele Frauen verlieren Jahre ihrer Lebensqualität, weil hormonelle Veränderungen übersehen oder bagatellisiert werden», sagt PhDr. Katharina Maria Burkhardt, Expertin für Frauengesundheit und Hormone. «Ich finde, es ist Zeit, sie zu verstehen.»

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Der Zyklus als Kompass

Auch jenseits der Wechseljahre lohnt der Blick auf den eigenen Zyklus. Er liefert Hinweise auf Energielevel, Schlaf, Stimmung und Belastbarkeit. In der Follikelphase steigt bei vielen Frauen die Energie, rund um den Eisprung ist sie oft besonders hoch; in der späten Lutealphase kann der Körper wiederum mehr Ruhe verlangen.

Burkhardts Ansatz: den Körper nicht permanent gegen seinen Rhythmus zu organisieren. Zyklus-Tracking kann helfen, wiederkehrende Muster sichtbar zu machen – etwa PMS, starke Blutungen oder Veränderungen der Konzentration. «Zyklus ist Data, nicht Drama», fasst sie es pointiert zusammen.

Mehr als Selfcare

Der Lifestyle hat Einfluss, ersetzt aber keine medizinische Abklärung. Krafttraining, ausreichend Protein, Schlaf, Stressmanagement und ein reflektierter Alkoholkonsum gehören laut Burkhardt zu den zentralen Stellschrauben während hormoneller Veränderungen. Besonders Krafttraining unterstützt Muskelerhalt, Knochen und Stoffwechsel.

Auch die Nährstoffversorgung verdient Aufmerksamkeit. Eisen ist bei starken Blutungen ein Thema, während Magnesium, Vitamin D, B-Vitamine, Zink oder Omega-3 je nach individueller Situation relevant sein können. Wer Beschwerden hat, sollte Werte und Ursachen ärztlich abklären lassen, statt wahllos Präparate zu kombinieren.

In Zürich stellte Sunday Natural jüngst seine erweiterte Female-Health-Linie vor: Der Cycle Komplex richtet sich an Frauen im menstruierenden Alter, der Peri Komplex an die frühe Perimenopause und der Meno Komplex an spätere Wechseljahre. Solche Nahrungsergänzungen können eine ausgewogene Ernährung unterstützen, sind jedoch keine Therapie und kein Ersatz für eine Diagnose oder Behandlung.

Beschwerden ernst nehmen

Herzklopfen, depressive Verstimmungen, ungewöhnlich starke oder lange Blutungen, Schmerzen beim Sex oder anhaltende Erschöpfung gehören in eine ärztliche Sprechstunde. Gerade weil hormonelle Beschwerden vielfältig sind, braucht es eine individuelle Einordnung – gegebenenfalls inklusive Blutbild, Eisenstatus, Schilddrüsenwerten und weiterer Diagnostik.

«Zyklus- und Hormonbalance sind keine Luxusfragen», betont Burkhardt. «Sie betreffen langfristige Gesundheit.»

Die Phasen im Überblick

Prämenopause: Beginnt vor den Wechseljahren; bei vielen Frauen zeigen sich ab Ende 30 erste subtile Veränderungen.

Frühe Perimenopause: Setzt häufig ab etwa 40 ein und kann fünf bis zehn Jahre vor der Menopause beginnen.

Späte Perimenopause: Tritt meist in den mittleren bis späten 40ern auf; Zyklen werden deutlich unregelmässiger.

Menopause: Liegt im Durchschnitt um das 51. Lebensjahr; sie wird rückblickend festgestellt, wenn zwölf Monate keine Menstruation mehr aufgetreten ist.

Postmenopause: Beginnt nach der Menopause und umfasst die folgenden Lebensjahre.

Die Zeitpunkte unterscheiden sich individuell erheblich; genetische Faktoren, Lebensstil, Erkrankungen oder Operationen können den Verlauf beeinflussen.