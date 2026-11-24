Warum erinnern wir uns an Momente, aber jagen Likes? In seinem neuen Buch erklärt Kommunikationsexperte Ferris Bühler, weshalb Sichtbarkeit nicht Anerkennung bedeutet und warum Eltern die Kindheit ihrer Kinder oft eher dokumentieren als miterleben.

Darum gehts Ferris Bühler sieht Aufmerksamkeit als gesellschaftliches Problem durch Handy und Social Media

Tech-Konzerne binden Nutzende mit Infinity Scroll, weil lange Nutzung mehr Werbewert bringt

Bühler rät, Aufmerksamkeit bewusst Menschen und Momenten statt Likes und Sichtbarkeit zu geben

Sandra Casalini Redaktorin

Wieso braucht es ein Buch über Aufmerksamkeit?

Ferris Bühler: Ich beschäftige mich seit 30 Jahren beruflich damit, die Aufmerksamkeit ihres Zielpublikums auf meine Kunden zu lenken. Ursprünglich wollte ich ein Fachbuch über Aufmerksamkeitsökonomie schreiben. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigte, desto mehr merkte ich, dass Aufmerksamkeit kein Branchen-, sondern ein gesellschaftliches Problem ist. Wir sind gedanklich ständig bei Instagram, Whatsapp oder unseren E-Mails. Unser Gegenüber bekommt nur noch die Reste unserer Aufmerksamkeit. Wir betrügen unseren Partner sozusagen täglich mit unserem Handy.

Sind wir nicht mehr bereit, ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben – oder sind wir nicht mehr fähig dazu?

Beides, und es ist nicht nur ein Problem der jungen Generationen, die bereits mit Reizüberflutung aufwachsen. Die ältere Generation beschäftigt sich mit Social Media, weil sie Angst hat, etwas zu verpassen. Und von den Millennials und der Gen Z wird fast schon erwartet, dass sie ständig drei, vier Sachen auf einmal machen.

Der Kommunikations-Profi Vor über 20 Jahren gründete der ehemalige Journalist Ferris Bühler Communications (FBC). Er ist auch als Keynote-Speaker, Gastdozent, Podcast-Host und Präsident der Swiss Travel Communicators (STC) tätig. Ferris Bühler (50) lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Baden. Schweizerischer Arbeitgeberverband Vor über 20 Jahren gründete der ehemalige Journalist Ferris Bühler Communications (FBC). Er ist auch als Keynote-Speaker, Gastdozent, Podcast-Host und Präsident der Swiss Travel Communicators (STC) tätig. Ferris Bühler (50) lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Baden. Mehr

Was unter anderem zum Paradox führt, dass Kinder heute durchgeplante Projekte sind, in die Eltern extrem viel investieren, wenn man aber auf einen Spielplatz geht, starren dort alle Erwachsenen auf ihre Handys.

Wir erziehen eine Generation, die Aufmerksamkeit gar nicht lernen kann. Gehen Sie mal an einen Kindergeburtstag. Mami und Papi sind vor allem damit beschäftigt, die Fotos ihrer Sprösslinge in den Familienchat zu stellen. Wir dokumentieren die Kindheit unserer Söhne und Töchter, statt sie mitzuerleben.

Waren und sind Sie in dieser Hinsicht ein besseres Vorbild?

Überhaupt nicht, leider. Ich verbiete meiner 16-jährigen Tochter das Handy bei Tisch, habe meines aber immer in Griffnähe, falls ein wichtiger Kunde anruft. Seit ich dieses Buch geschrieben habe, achte ich aber mehr auf solche Dinge – insofern war das auch eine Art Selbsttherapie. Etwas vom Wichtigsten, was ich gelernt habe: Wenn ich nicht bewusst entscheide, wohin ich meine Aufmerksamkeit lenke, entscheiden andere für mich. Und die Tech-Konzerne verdienen Milliarden daran, dass wir unser eigenes Leben verpassen. Denn je länger wir auf Plattformen bleiben, desto wertvoller sind wir als Werbezielgruppe.

Warum haben wir denn so grosse Mühe damit, unsere Aufmerksamkeit bewusst zu steuern?

Zum einen haben wir uns Gewohnheiten angeeignet, und die sind sehr schwer zu brechen. Eine grosse Rolle spielt die Erfindung des Infinity Scrolls: Wir scrollen immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dranzubleiben, vielleicht kommt ja noch was Spannendes. Das ist ja auch meistens der Fall, und das Hirn belohnt uns dann mit Dopamin-Ausschüttung. Wir sind die ersten Generationen auf diesem Planeten, die nicht mehr mit Langeweile umgehen können.

Ist das Smartphone also eher ein Fluch als ein Segen?

Überhaupt nicht, es ist eine wundervolle Erfindung, aber wir haben den bewussten Umgang mit ihm nicht gelernt.

Sie nennen in Ihrem Buch Aufmerksamkeit das Gold und Sichtbarkeit die Währung unserer Zeit.

Alle wollen auf irgendeine Weise wahrgenommen werden – vielleicht gerade deshalb, weil wir als Kinder je länger je mehr kaum mehr mit Eltern gesegnet sind, die im Moment präsent sind. Kein Wunder, überbordet die Jagd nach Views, Likes und Follower auf Social Media. Leider verwechseln wir das oft mit echter Zugehörigkeit – nur weil jemand meinen Beitrag likt, heisst das nicht zwingend, dass er oder sie mich mag.

Sichtbarkeit ist aber nicht nur eine soziale, sondern auch eine Geschäftswährung. Wer unsichtbar ist, fällt keinem Chef und keiner Kundin auf.

Das ist richtig, und es ist völlig okay, wenn ich mich als Person, die auf dem Arbeitsmarkt wahrgenommen werden will, sichtbar mache. Die Frage ist, zu welchem Preis.

Neid und Hass.

Genau. Ich nenne das Shit-Kommentare: Manche Menschen haben morgens offenbar nichts Besseres zu tun, als noch vor dem ersten Kaffee ihren Frust in den Kommentarspalten abzuladen. Hauptsache, jemand reagiert darauf. Aufmerksamkeit bekommen sie damit vielleicht. Aber Aufmerksamkeit ist noch lange keine Anerkennung. Und schon gar keine Wertschätzung.

Wie kommt man denn zu Aufmerksamkeit und Wertschätzung?

Ich glaube, momentan funktionieren Menschlichkeit und Ehrlichkeit am besten. Das zieht vielleicht nicht die grosse Masse an, aber dafür Menschen, die bereit sind, zuzuhören und zu interagieren. Wer dahin rennt, wo eh schon alle sind und rumschreien, geht unter.

Aber wer nicht ins Scheinwerferlicht drängt, ebenfalls.

Gar nicht. Es gibt sehr viele erfolgreiche Menschen, die weder sich selbst noch ihre Erfolge an die grosse Glocke hängen. Dazu kommt, dass, wer nicht ständig beobachtet wird, sehr viel mehr Freiheit hat. Ich rate heute vielen Kunden dazu, sich bewusst erst mal abseits vom Scheinwerferlicht auszuprobieren.

Gibt es die perfekte Dosis an Aufmerksamkeit?

Ich glaube, wir sollten uns vor allem wieder häufiger fragen, wem und was wir unsere Aufmerksamkeit schenken wollen. Denn am Ende unseres Lebens werden wir uns nicht daran erinnern, wie viele Likes wir bekommen haben, sondern an die Menschen und Momente, denen wir wirklich unsere Aufmerksamkeit geschenkt haben. Erinnerungen sind gespeicherte Aufmerksamkeit.