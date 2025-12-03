Der Kinderwunsch ist gross, aber es fehlt der entsprechende Partner. So geht es Evelyne Burdecki. Der deutsche Reality-TV-Star sucht derzeit beim Daten einen Papa in spe. Kann das gut gehen? Ja, sagt der Experte. Wenn man sich an ein paar Spielregeln hält.

Darum gehts TV-Persönlichkeit Evelyne Burdecki möchte unbedingt Mutter werden, hat aber keinen Partner

Partnervermittler Philipp Schwarzenberg sagt: Genauso viele Männer wie Frauen möchten Kinder

Männer haben einen anderen Zugang zum Kinderwunsch als Frauen

Wer beim Dating trotz grossem Kinderwunsch locker bleibt, hat gute Chancen, einen potenziellen Partner kennenzulernen

Sandra Casalini Redaktorin Gesellschaft

Spätestens beim dritten Date lege sie die Karten auf den Tisch und spreche über ihren Kinderwunsch, erzählte TV-Sternchen Evelyne Burdecki (37) kürzlich in verschiedenen Interviews. Ihr Kinderwunsch ist so gross, dass sie sich gar vorstellen kann, ihn sich gemeinsam mit einem Freund aus Kindertagen als Samenspender zu erfüllen, dafür lässt sie Eizellen einfrieren. Noch hofft sie allerdings, einen Partner kennenzulernen, mit dem sie eine Familie gründen kann. Bisher sei sie aber noch nie auf einen Mann getroffen, der ihren Traum teilt, so Burdecki.

Es sei bei Weitem nicht so, dass viel mehr Frauen sich Kinder wünschen als Männer, beruhigt Partnervermittlungsexperte Philipp Schwarzenberg alle Frauen mit Kinderwunsch. Gemeinsam mit seiner Mutter Anita führt er die seit 1985 tätige Partnervermittlung Sympathica. «Männer haben einen etwas anderen Zugang zum Kinderwunsch als Frauen», sagt er. «Er ist zweifelsohne da, aber wird nicht so kompromisslos kommuniziert. Auf unserer Seite geben 90 Prozent der Männer an, sie können sich Kinder vorstellen – mit der richtigen Partnerin.»

Wie aber soll sich eine Frau mit starkem Kinderwunsch denn nun konkret verhalten beim Daten? Das rät Philipp Schwarzenberg:

So gestaltest du dein Datingprofil

«Den Kinderwunsch auf gar keinen Fall in den Vordergrund stellen. Das wirkt verzweifelt, und das wiederum ist, unsexy und stressig», so der Experte. Ein Wording wie «Ich habe viel Liebe zu geben und möchte diese gern teilen» weisen darauf hin, dass du offen für eine eigene Familie bist.

Darauf achtest du in seinem Datingprofil

«Zuerst einmal darf man davon ausgehen, dass ein grosser Teil der Menschheit Kinder möchte. Die Chance, auf so jemanden zu treffen, ist nicht so klein, wie es vielleicht scheint», sagt Philipp Schwarzenberg. Hinweise auf einen Kinderwunsch können sein, dass sich jemand als Familienmensch bezeichnet. Auch Familienfotos mit Kindern aus dem Umfeld und/oder mit Haustieren sind ein gutes Zeichen. Und was ist mit Männern, die bereits Vater sind? Schwarzenberg: «Sind die Kinder noch einigermassen jung, können sich Männer oft noch weitere Kinder vorstellen. Ist der Nachwuchs bereits im Teenageralter, haben sie mit der Familienplanung meist abgeschlossen.» Aber auch hier gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel.

So verhältst du dich beim ersten Date

Beim ersten Treffen unterhalte man sich vorwiegend über Vergangenheit und Gegenwart, sagt Philipp Schwarzenberg. Wo kommt man her, wie gestaltet man seine Freizeit, auch mal die eine oder andere Anekdote aus der Vergangenheit. Aber Vorsicht: Der Ex-Partner ist ein Tabuthema beim ersten Date. «Man darf auch Familie oder Patenkinder ansprechen, aber weiter ins Kinderthema hineingehen ist so früh ein absolutes No-Go», sagt der Experte.

So greifst du das Thema auf

«Den Kinderwunsch als mögliche Vision für die Zukunft thematisieren, als etwas, von dem man sich vorstellen könnte, dass es einen erfüllt. Nicht wie ein Karriereziel, das man zum Zeitpunkt X erreicht haben will.» Eine Aussage wie «spätestens in zwei Jahren möchte ich Mutter sein» ist meist schwierig – selbst wenn der Mann sich auch vorstellen kann, bald Vater zu werden. Schwarzenberg: «Aber er möchte ja eine Frau, die einen Partner sucht und nicht bloss einen Samenspender. Dating sollte nicht zum Austausch von Funktionen verkommen.»

Die Anziehung stimmt, aber er will keine Kinder

«Anziehung ist Chemie und hat nichts mit Partnerschaftstauglichkeit zu tun», so Schwarzenberg. «Wir verwechseln das oft. Die Wahrheit ist schmerzhaft: Wenn man sich in grossen Themen wie der Kinderfrage nicht einig ist, wirds nicht funktionieren. Auch wenn man einander noch so toll findet. Die Chance, dass einer seine Meinung ändert, ist gleich null.»

Dein Kinderwunsch ist sehr akut und du möchtest keine Zeit verschwenden

«Wenn man sich wirklich eine funktionierende Partnerschaft wünscht, gibt es leider keine Abkürzung», sagt Philipp Schwarzenberg. «Ich persönlich finde es eine gute Option, Eizellen einfrieren zu lassen, am besten relativ früh, wenn man sich noch auf die Karriere oder andere Themen fokussieren will. Das nimmt später den Druck und verhindert Torschlusspanik.»



