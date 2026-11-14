Märchen statt schwerer Theaterkost: Ausgerechnet Kindergeschichten werden am Schauspielhaus Zürich zu Hits fürs breite Publikum. Regisseur Bastian Kraft zeigt mit dem «Zauberer von Oz», wie viel Magie, Tiefgang und dunkle Abgründe in ihnen stecken.

Darum gehts Regisseur Bastian Kraft macht Märchen am Schauspielhaus zu Publikumshits

«Der Zauberer von Oz» zeigt die dunkle Seite von Hollywoods Traumfabrik

Für die erst 16-jährige Judy Garland wurde der Hollywoodklassiker zum Albtraum

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Es beginnt so grau wie der November: Dorothy lebt als Waisenkind mit ihrem Hund Toto in der Einöde von Kansas. Bis ein Wirbelsturm sie fortträgt, jenseits des Regenbogens in ein Wunderland mit einer grünen Hexe, roten Zauberschuhen und neuen Freunden. Im Schauspielhaus Zürich kommt pünktlich zur dunklen Jahreszeit die glitzernde Welt des «Zauberers von Oz» auf die Bühne. Seit der Hollywoodverfilmung von 1939 begeistert der Klassiker Generationen.

Wie auf der Leinwand bewegen sich die Schauspieler zunächst durch eine Welt in Schwarz und Weiss. Nur die Strasssteine auf den Kostümen spiegeln die Sehnsucht nach einer Welt mit mehr Licht und Glamour wider. Dann wird es poppig und bunt, so wie man es von Erfolgsregisseur Bastian Kraft (46) gewohnt ist. Der Deutsche pendelt zwischen Zürich und Berlin und inszeniert unter anderem am Wiener Burgtheater und am Deutschen Theater Berlin. Mit der «Kleinen Meerjungfrau» landete er bereits 2024/25 einen Hit im Pfauen.

Erfolg mit schriller Drag-Show

Das ist auch kulturpolitisch bemerkenswert: Während das hoch subventionierte Schauspielhaus immer wieder als zu elitär und zu woke kritisiert wird, begeisterte Kraft ausgerechnet mit einer schrillen Drag-Show ein breites, bunt gemischtes Publikum – alle 41 Vorstellungen waren quasi ausverkauft. Nun steht die Inszenierung wieder auf dem Spielplan. Damit sind derzeit gleich zwei Märchen von Kraft am Pfauen zu sehen. Und auch «Der Zauberer von Oz» scheint sich zum Publikumshit zu entwickeln: Bis zum Wochenende sind bereits sieben Vorstellungen bestens besucht. Kraft gelingt es offenbar erneut, mit seinen Inszenierungen eine Sprache zu finden, die verschiedene Generationen anspricht.

Woher seine Begeisterung für Märchen? «Gerade in der Theaterwelt werden sie oft nicht so ernst genommen», sagt Bastian Kraft. Dabei fasziniert ihn ihre Vielschichtigkeit. Hinter vermeintlich harmlosen Kindergeschichten verbergen sich existenzielle Ängste und tiefe Sehnsüchte. «Plötzlich machen sich da Türen auf, und du entdeckst andere Räume.» Dass anspruchsvolles Theater auch unterhalten darf, musste er sich selbst erst zugestehen. «Wenn es zu unterhaltsam ist, dann ist es verdächtig», beschreibt er die Haltung der Hochkultur in der Theaterwelt.

Was Sie über den «Zauberer von Oz» noch nicht wussten! 32,5 Millionen Dollar für rote Schuhe Im Originalbuch waren Dorothys Zauberschuhe silbern. Erst Hollywood machte sie für den Technicolor-Film rubinrot. 2024 wurde ein Originalpaar für 32,5 Millionen Dollar versteigert. Die Filmschuhe sind urheberrechtlich geschützt. Deshalb haben die am Schauspielhaus keine Masche. Die böse Hexe fing Feuer Im Buch von L. Frank Baum war die böse Hexe noch nicht grün. Hollywood erfand die Hautfarbe für den Film. Aus Copyright-Gründen darf sie im Pfauen nicht denselben Grünton tragen. Darstellerin Margaret Hamilton erlitt 1939 schwere Verbrennungen, als ein Feuereffekt schiefging. Auch ihr Stuntdouble wurde bei einer Explosion verletzt. Giftige Schminke und Asbestschnee Der erste Blechmann-Darsteller Buddy Ebsen musste ins Spital, nachdem er Aluminiumpulver aus seiner Schminke eingeatmet hatte. Die Schneeflocken, die auf Dorothy und ihre Freunde rieselten, bestanden aus krebserregendem Asbest. Ein Geheimcode für Schwule Judy Garland wurde zur Schwulenikone, «Der Zauberer von Oz» zum Kult in der queeren Community. «Friend of Dorothy» entwickelte sich zum geheimen Erkennungscode unter homosexuellen Männern. Hollywood-Albtraum für Judy Garland Die erst 16-Jährige verdiente als Dorothy nur 500 Dollar pro Woche – deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Ihre von Hollywood verordnete Diät bestand aus Bouillon, Zigaretten und Aufputschmitteln. Schlafmittel sollten sie zur Ruhe bringen. 1969 starb sie mit nur 47 Jahren an einer unbeabsichtigten Überdosis. Der Löwe schwitzte im echten Fell Bert Lahr steckte als feiger Löwe in einem schweren Kostüm aus echtem Löwenfell. Unter den heissen Scheinwerfern, die für die Technicolor-Aufnahmen nötig waren, wurde jeder Drehtag zur Tortur. Hund Toto verletzt Nicht einmal Dorothys Hund Toto blieb verschont: Ein Schauspieler trat dem kleinen Cairn Terrier versehentlich auf die Pfote. Er musste pausieren und wurde vorübergehend ersetzt. Am Schauspielhaus Zürich steht dagegen kein echter Hund auf der Bühne – obwohl mit Mike Müllers Hund ein vierbeiniger Kollege zum Ensemble gehört. Oscar-Hit fast gestrichen Der berühmte Song «Over the Rainbow» stand während der Produktion zeitweise auf der Kippe. Später gewann er einen Oscar und wurde zu einem der bekanntesten Filmsongs aller Zeiten. imago stock&people 32,5 Millionen Dollar für rote Schuhe Im Originalbuch waren Dorothys Zauberschuhe silbern. Erst Hollywood machte sie für den Technicolor-Film rubinrot. 2024 wurde ein Originalpaar für 32,5 Millionen Dollar versteigert. Die Filmschuhe sind urheberrechtlich geschützt. Deshalb haben die am Schauspielhaus keine Masche. Die böse Hexe fing Feuer Im Buch von L. Frank Baum war die böse Hexe noch nicht grün. Hollywood erfand die Hautfarbe für den Film. Aus Copyright-Gründen darf sie im Pfauen nicht denselben Grünton tragen. Darstellerin Margaret Hamilton erlitt 1939 schwere Verbrennungen, als ein Feuereffekt schiefging. Auch ihr Stuntdouble wurde bei einer Explosion verletzt. Giftige Schminke und Asbestschnee Der erste Blechmann-Darsteller Buddy Ebsen musste ins Spital, nachdem er Aluminiumpulver aus seiner Schminke eingeatmet hatte. Die Schneeflocken, die auf Dorothy und ihre Freunde rieselten, bestanden aus krebserregendem Asbest. Ein Geheimcode für Schwule Judy Garland wurde zur Schwulenikone, «Der Zauberer von Oz» zum Kult in der queeren Community. «Friend of Dorothy» entwickelte sich zum geheimen Erkennungscode unter homosexuellen Männern. Hollywood-Albtraum für Judy Garland Die erst 16-Jährige verdiente als Dorothy nur 500 Dollar pro Woche – deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Ihre von Hollywood verordnete Diät bestand aus Bouillon, Zigaretten und Aufputschmitteln. Schlafmittel sollten sie zur Ruhe bringen. 1969 starb sie mit nur 47 Jahren an einer unbeabsichtigten Überdosis. Der Löwe schwitzte im echten Fell Bert Lahr steckte als feiger Löwe in einem schweren Kostüm aus echtem Löwenfell. Unter den heissen Scheinwerfern, die für die Technicolor-Aufnahmen nötig waren, wurde jeder Drehtag zur Tortur. Hund Toto verletzt Nicht einmal Dorothys Hund Toto blieb verschont: Ein Schauspieler trat dem kleinen Cairn Terrier versehentlich auf die Pfote. Er musste pausieren und wurde vorübergehend ersetzt. Am Schauspielhaus Zürich steht dagegen kein echter Hund auf der Bühne – obwohl mit Mike Müllers Hund ein vierbeiniger Kollege zum Ensemble gehört. Oscar-Hit fast gestrichen Der berühmte Song «Over the Rainbow» stand während der Produktion zeitweise auf der Kippe. Später gewann er einen Oscar und wurde zu einem der bekanntesten Filmsongs aller Zeiten. Mehr

Die dunklen Seiten Hollywoods

Wie Generationen vor ihm begegnete auch Bastian Kraft dem Zauber von Oz schon als Kind. An einem verregneten Nachmittag legte seine Tante eine VHS-Kassette ein. «Dass der Film schwarz-weiss war, fand ich erst mal blöd», erinnert er sich. Doch dann wurde das Bild plötzlich bunt, ein Moment, der ihn nachhaltig beeindruckt hat. In den USA wurde der Film von 1939 später zum jährlichen Fernsehritual, besonders zu Weihnachten. «Da sass dann die ganze Nation und hat diesen Film geguckt», erzählt Kraft. So wurde Oz Teil des kollektiven Gedächtnisses.

Regisseur Bastian Kraft richtet den Blick aber nicht nur auf die fantastische Märchenwelt, sondern auch auf die dunklen Seiten der Hollywoodverfilmung von 1939. Auf der Bühne begegnet das Publikum deshalb nicht nur Dorothy, sondern auch ihrer Darstellerin Judy Garland – als jungem Mädchen und als erwachsener Frau.

Für die erst 16-jährige Garland wurde die Traumfabrik zum Albtraum. Strenge Diäten, Medikamente und Drehtage von bis zu 18 Stunden setzten ihr zu. «Judy Garland hatte ganz stark dieses Selbstverständnis: Ich bin immer das Problem», sagt Kraft. Statt die unmenschlichen Arbeitsbedingungen infrage zu stellen, habe sie sich selbst die Schuld gegeben, wenn sie vor Erschöpfung zusammenbrach. Auch deshalb bricht Kraft bewusst mit den Geschlechterrollen des Films: Die unschuldige, mädchenhafte Dorothy wird von einem Mann gespielt. Damit hinterfragt er das Frauenbild der damaligen Traumfabrik. Blechmann und Löwe hingegen, im Hollywoodfilm von deutlich älteren, besser bezahlten Männern verkörpert, werden auf der Bühne von Frauen dargestellt.

Was Märchen über uns erzählen

Wie viel Schmerz sich hinter dem strahlenden Hollywoodstar verbarg, lässt eine alte Originalaufnahme erahnen, die Kraft einspielt: Garland singt «Over the Rainbow», mit brüchiger, von Schluchzern unterbrochener Stimme. Es ist einer der berührendsten Momente im Stück – im Publikum wird es ganz still.

In Zeiten ständiger Selbstoptimierung ist die Geschichte vom Zauberer von Oz bis heute aktuell. Fast 90 Jahre nach der Hollywoodverfilmung erkennen wir uns in ihren Figuren wieder: Der Löwe wünscht sich Mut, der Blechmann ein Herz und die Vogelscheuche Verstand. Alle glauben, dass ihnen etwas Entscheidendes fehlt. Dabei tragen sie längst in sich, wonach sie suchen. «Wir definieren uns oft über einen Mangel», sagt Kraft. «Das finde ich eigentlich das Tiefste an dem Stoff.»

Und Dorothy? Sie sehnt sich nach einem Zuhause, nach einem Ort, an den sie gehört – eine universelle Sehnsucht. «Eigentlich erzählt der Stoff, dass das Zuhause mehr ein Gefühl ist als ein Ort», sagt Kraft. Und obwohl sich der grosse Zauberer von Oz am Ende als Schwindler entpuppt, der nur Theater macht, verliert der Zauber nichts von seiner Kraft. «Das ist die Magie des Theaters, wir wissen, dass es nicht echt ist, und dennoch kann es uns tief berühren und verwandeln.»

«Der Zauberer von Oz», Schauspielhaus Zürich, Pfauen, bis 2. Januar 2027. Infos: schauspielhaus.ch