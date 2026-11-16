Darum gehts Die Erzählerin hört im Café, wie eine Frau über Freundinnen klagt, die nur noch von Enkeln reden

Nach der Geburt ihres Enkels fühlte sie sich in einen Club aufgenommen und erhielt viele Fragen

Unter Grossmüttern gilt ein Code: Über Enkel wird nur auf Nachfrage und mit wenigen Fotos geredet

Milena Moser

Neulich sass ich in einem Café und wartete auf eine Freundin, als mich ein Gespräch in seinen Bann zog, das irgendwo hinter mir stattfand, in meinem Rücken. «Ich halts nicht aus», sagte die eine Stimme, die warm und sympathisch klang, vermutlich gehörte sie einer Person, die ich mögen würde, aber ich drehte mich nicht um. Ich hörte zu. «Das hab ich doch alles vor dreissig Jahren schon mal durchgemacht. Plötzlich bekamen alle Kinder, und dann gabs gar kein anderes Thema mehr. All diese grossartigen Frauen, mit denen ich so viel erlebt und geteilt hatte, kannten plötzlich nur noch ein Thema: ihre Kinder. Als wären sie einem Geheimclub beigetreten, zu dem ich keinen Zugang hatte.»

Aufnahme in den Club

Ich zucke innerlich zusammen, ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt. Und ich denke an dieses ehrfürchtige Gefühl nach der Geburt meines ersten Enkels: als wäre ich in einen Club aufgenommen worden. Alte Bekannte und Wildfremde sprachen mich auf meine neue Rolle an: «Ist es nicht das absolut Beste überhaupt?» Und ich nickte bewegt zu jedem Superlativ. Die Stimme in meinem Rücken fuhr fort: «Ich hab das alles mitgemacht, ich weiss nicht, wie viele Gottenrollen ausgefüllt, Wochenenden auf dem Spielplatz und Abende vor dem Babymonitor verbracht, um diese Freundschaften nicht zu verlieren. Und irgendwann sind sie alle wieder aufgetaucht.»

Sie macht eine kurze Pause. «Und jetzt geht alles wieder von vorne los. Mit den Enkeln.» Einen Moment lang war es still, jetzt wollte ich mich doch umdrehen. Nur um zu sehen, ob die Frau vielleicht in ihr Telefon sprach. Doch da antwortete eine zweite, etwas dünnere Stimme, beinahe schrill: «Aber ich doch nicht!», protestierte sie. Sie sprach aus, was ich gerade selbst gedacht hatte: Aber ich doch nicht! Ich bin doch nicht so. Oder ... doch? Der Kellner kam und bemerkte, dass beinahe niemand mehr einen doppelten Espresso bestellte und «schon gar keine Frau in ihrem Alter – das meine ich als Kompliment!» Darauf hätte ich nun einiges zu sagen gehabt, wenn mich das Gespräch in meinem Rücken nicht so brennend interessiert hätte.

Schlaffenster und Zahnsalben

Als Mutter hatte ich mich immer latent für die Tatsache geschämt, dass meine Kinder bei aller grenzensprengenden Liebe nicht der einzige Inhalt meines Lebens waren. Dass ich auch etwas anderes wollte, nämlich schreiben. Und meine Freundinnen sehen. Die meisten bekamen ihre eigenen Kinder später als ich. Oder auch gar nicht. Das Zusammensein mit ihnen erinnerte mich daran, dass es auch eine Welt gab, in der Schlaffenster und Zahnsalben keine Rolle spielten. Diese Welt war nicht mehr meine, aber ich war dankbar für diese Abstecher. Ich genoss sie.

Ein ungeschriebener Code

Ich habe nie in einer homogenen Bubble gelebt. Mein Umfeld war immer wild durchmischt, und das gilt auch für die Grossmütter unter uns. Doch so unterschiedlich wir diese Rolle ausfüllen, da sind wir uns einig: Wir reden über unsere kleinen Sonnenscheine nur, wenn wir nach ihnen gefragt werden. Dasselbe gilt für das Vorzeigen von herzigen Fotos. Und selbst dann nicht mehr als zwei oder drei. Wir sind immer noch die, die wir immer waren oder gerade werden. Jeder Geheimclub hat einen Code. Das ist unserer. Ich trank meinen nicht altersgemässen Espresso aus und stand auf. Beiläufig schaute ich zu den beiden Frauen am Tisch hinter mir. Sie beugten sich über ein Handy, auf dem Hundebilder zu sehen waren. «Tja, da musst du jetzt durch!»