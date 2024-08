Katzen sind sehr selbständige Persönlichkeiten. Sie gehen ihren eigenen Weg, ohne um Erlaubnis zu fragen. Sie können für ein paar Stunden verschwinden und tauchen dann wieder auf, um eine Runde zu schmusen. Denn obwohl sie ihren Freiraum brauchen, schätzen sie die Nähe zu ihrem Menschen doch sehr.

2 Schlaf genug

Katzen können bis zu 16 Stunden täglich schlafen. Für unsereins genügt die Hälfte. Dennoch kann man sich am Büsi ein Beispiel nehmen. Genügend und regelmässiger Schlaf stärkt unser Immunsystem, die Resilienz und macht uns fit für die Aufgaben des Alltags.

3 Sei fordernd

Wer eine Katze hat, kennt die Szene. Kaum steht man vom Sofa auf, um kurz was zu holen, schon wird der angewärmte Kuschelplatz vom pelzigen Hausgenossen besetzt. Er weiss, was er will, und fordert es auch ein – ohne falsche Hemmungen.

4 Bleib am Ball

Majestätisch, kühl, gefasst, so kennt man die Katze. Bis zu dem Moment, in dem ein Wollknäuel vom Sofa rutscht, ein Hund im Fernseher bellt oder ein Spielzeug mit Katzenminze vor ihren Augen hängt. Dann ist das Büsi von null auf hundert. Katzen wissen, dass sie ab und zu eine verspielte Pause einlegen müssen.

5 Zeig deine Krallen

Sie sieht aus wie ein Plüschtier, aber unter dem kuschligen Fell verstecken sich scharfe Krallen. Die können jederzeit zum Einsatz kommen. Es ist wichtig, im Leben für sich und seine Interessen einzutreten. Dafür darf man auch mal seine Stärken zeigen.

6 Pflege dich

Katzen sind reinliche Mitbewohnerinnen. Wenn sie nicht gerade schlafen, verbringen sie die Zeit mit der Fellpflege, drei bis fünf Stunden am Tag. Damit halten sie sich nicht nur sauber und entfernen fremde Gerüche, es hilft ihnen auch beim Stressabbau. Ganz so lange haben wir dafür nicht jeden Tag Zeit – aber man sollte sich doch mal wieder einen Tag im Spa gönnen.

7 Sei geheimnisvoll

Viele Kulturen haben Katzen verehrt und sie sogar als göttliche Wesen betrachtet. Vielleicht wurden Katzen wegen ihrer rätselhaften Ausstrahlung und stillen Präsenz so verehrt. Warum nicht ein bisschen mehr wie eine Katze sein? Elegant und zurückhaltend. Jemand, der nicht gleich alles preisgibt, bleibt spannend.

Tipps aus dem Buch «Hinter jeder grossartigen Frau steht eine besondere Katze», illustriert von Lulu Mayo, geschrieben von Justine Solomons-Moat, im Frederking & Thaler Verlag.