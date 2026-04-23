Diese 4 Beauty-Trends sind stilsicher reduziert

Vom puristischen No-Make-up-Look der vergangenen Jahre zum mutigen Statement: Diese Saison weicht die gewohnte Zurückhaltung auf den Laufstegen einem gezielten Highlight pro Beauty-Look.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna Sui begeistert an der Frühjahr/Sommer-Show 2026 in Pastelltönen

Dolce & Gabbana bringt den präzisen Winged Eyeliner zurück

Wet-Look: Strenger Haartrend mit Gel bei Loewe-Show War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vanessa Knecht

Blauer Lidschatten

Wer auch im Alltag Make-up-technisch blaumachen will, trägt mit einem fluffigen Pinsel ein mittelkräftiges Blau auf – vom beweglichen Augenlid bis leicht über die Lidfalte. Die Farbe darf weich auslaufen, damit es keinen harten Übergang gibt. Wem dieser Look zu gewagt ist, betont stattdessen nur die Wimpernspitzen mit einer blauen Mascara.

(Lippen)Farbe bekennen

Diesen Frühling lassen wir die Lippen sprechen. Als Grundlage wird der Mund gepeelt und mit einem Balm gepflegt. Für ein präzises Ergebnis sollte vor dem Lippenstift ein Lipliner aufgetragen werden. Wer keinen zum Lippenstift farblich passenden hat, greift stattdessen zu einem Nudeton, der der natürlichen Lippenfarbe entspricht.

Klare Linie

Während Eyeliner in der Vergangenheit oft weichgezeichnet wurden, setzen Modehäuser jetzt auf Präzision. So geht es: Eine Linie diagonal nach oben in Richtung des Augenbrauen-Endes ziehen. Als Nächstes eine feine Linie entlang des oberen Wimpernkranzes, beginnend in der Mitte des Lids, zeichnen und diese Linie mit der Spitze des Wings verbinden. Das schmale Dreieck anschliessend ausmalen. Fertig ist der Trend-Look.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Wet-Look

Der Wet-Look ist der Haartrend schlechthin. Im Gegensatz zu früheren Saisons zeigt sich die Frisur von einer besonders tragbaren Seite. Hierfür werden stark glänzende Gele oder Pomaden vom Ansatz bis in die Längen in der Mähne verteilt und mit einem Haarspray fixiert. Das Ergebnis ist ein nasser Effekt ohne sichtbaren Frizz.