Vous transpirez comme un boeuf? Évitez ces 4 habitudes

L'été est arrivé! Mais notre corps n'est pas encore habitué à la chaleur... Au-delà des températures élevées, certains aliments ou boissons stimulent la production de sueur. Une dermatologue rappelle qu'on peut contrôler la transpiration via quelques habitudes simples.

L'été est là... et la chaleur aussi!

Alcool, café, aliments épicés... Certaines habitudes peuvent stimuler la sudation!

1 L'alcool

L'alcool représente une charge pour notre corps, rappelle Maya Wolfensperger, médecin-chef et dermatologue à l'Hôpital universitaire de Zurich: «Pour éliminer rapidement l'alcool, la circulation sanguine de notre corps est stimulée». Cela favorise la production de sueur et entraîne une augmentation de la température corporelle.

Contrairement aux aliments épicés, l'effet de l'alcool n'est pas immédiat, explique la spécialiste: «Après une bière, on ne commence pas immédiatement à transpirer». Seule une consommation régulière et excessive d'alcool augmente sensiblement la transpiration. On peut donc simplement en tirer la règle suivante, conclut la médecin: «Si l'on veut moins transpirer, il faut éviter l'alcool».

2 Les aliments épicés

De nombreux aliments contiennent des agents piquants naturels, capables de se fixer sur les récepteurs nerveux buccaux qui nous indiquent généralement la présence d'une blessure ou d'une brûlure. Les piments, les poivrons et le poivre de Cayenne, par exemple, contiennent une substance nommée «capsaïcine», responsable de ce phénomène. Dans la moutarde, le wasabi et le raifort, ce sont des huiles de moutarde qui provoquent cet effet.

«Si nous en consommons beaucoup, le cerveau reçoit l'information que le corps doit être refroidi», explique la Dre Wolfensperger. La circulation sanguine est alors stimulée et les vaisseaux sanguins se dilatent: «Cela entraîne une augmentation de la température interne et, pour se refroidir, l'organisme commence à transpirer».

3 Le café

De même, la caféine stimule le système nerveux et active la circulation sanguine, ce qui peut augmenter brièvement la pression artérielle et le pouls. «L'effet est similaire à celui qui se produit après un repas épicé, puisqu'une augmentation de la performance de notre système circulatoire entraîne une hausse de la température corporelle, précise la médecin. Une fois de plus, la transpiration qui en résulte a pour mission de nous rafraîchir». La règle est donc simple: moins nous consommons de caféine, moins nous transpirons.

4 Les boissons chaudes

Dans les pays où les températures restent élevées tout au long de l'année, comme l'Inde ou la Turquie, on boit beaucoup de thé chaud: «Les boissons chaudes stimulent notre production de sueur et font en sorte que notre corps se refroidisse», explique la Dre Wolfensperger.

Cela peut être contre-intuitif, mais les boissons froides ont donc l'effet inverse et signalent au corps qu'il doit se réchauffer: «Les jours de canicule, il est donc judicieux de boire des boissons chaudes», résume l'experte. Vous savez ce qu'il vous reste à faire: si vous souhaitez réduire votre température, même en plein hiver, c'est le moment de siroter un thé glacé!