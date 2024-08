Plonger dans une eau chaude et s'immerger dans un nouveau monde... Si vous souhaitez profiter des merveilles du snorkeling et de la plongée, voici des lieux idéaux pour pratiquer ces sports fascinants.

1/7 Que vous restiez en Europe ou traversiez les continents, la plongée en apnée permet d'admirer un magnifique univers sous-marin.

1 Curaçao, aux Caraïbes

Quoi de plus agréable que des vacances aux Caraïbes, où les plages de rêve sont bordées de palmiers et les récifs ne se trouvent qu'à une quinzaine de mètres de la plage! L'une des destinations les plus prisées de la région pour la plongée n'est autre que l'île de Curaçao, qui offre une visibilité de 40 mètres ou plus. L'île de vacances fait partie des Caraïbes néerlandaises et dispose de 70 spots de snorkeling. Si l'on n'est pas dans l'eau, on peut aussi admirer les bâtiments aux couleurs pastel de la capitale Willemstad.



À ne pas manquer: Dans les eaux peu profondes de la baie de Caracas se trouve l'épave du Tug Boat, à environ cinq mètres de profondeur. En plus de 25 ans, des espèces de poissons et de coraux remarquables s'y sont installées.

2 La mer Rouge, en Égypte

La mer Rouge est idéale pour le snorkeling et la plongée, car le monde sous-marin y dispose d'une biodiversité unique - et n'est qu'à quatre heures de vol de la Suisse. La mer Rouge est agréablement chaude, le soleil brille toute l'année et l'absence de vagues permet de faire du snorkeling en toute décontraction. En Égypte, les débutants comme les plongeurs confirmés y trouvent leur compte, et ce à des prix modiques. De plus, les nombreuses écoles de plongée proposent généralement des cours en français.



À ne pas manquer: L'Égypte regorge de sites magnifiques et immaculés pour la plongée avec tuba. Les îles Qualaan et Hamata, par exemple, sont particulièrement colorées.

3 Raja Ampat, en Indonésie

L'Indonésie est un paradis insulaire tropical dont les richesses sont encore étonnamment peu connues. Certains des plus beaux joyaux se trouvent près de l'archipel des Raja Ampat, en Papouasie occidentale. Cette luxueuse destination de vacances située à l'est de l'Indonésie compte plus de 1500 îles. Bien que l'accès à l'archipel ne soit pas simple, il en vaut mille fois la peine. En effet, Raja Ampat abrite une faune et une flore incroyablement riche, qui compte environ 75% des espèces mondiales. La beauté époustouflante des îles et du monde sous-marin enchante tous les visiteurs. La période de novembre à avril est particulièrement recommandée, lorsque la visibilité sous l'eau est la meilleure.



À ne pas manquer: Le site de Melissa's Garden, près des îles Fam, est particulièrement apprécié. On y trouve un tapis corallien incroyablement coloré qui accueille de nombreuses espèces de poissons.

4 Le golfe de Californie, au Mexique

Le Mexique est un véritable paradis pour tous les amoureux de la mer: c'est surtout le long de l'immense péninsule de Baja California que l'on trouve d'innombrables zones pour la plongée et le snorkeling. La Baja s'étend au total sur plus de 1000 kilomètres et est bordée au nord par la Californie. Située sur le flanc est, la mer de Cortez est mieux connue sous le nom de golfe de Californie. Alors que les forts courants de la côte ouest peuvent être dangereux, il y a ici de superbes conditions pour la plongée en apnée et la plongée sous-marine. Depuis la ville animée de La Paz, on peut explorer les richesses du golfe. Outre d'énormes bancs de poissons, des baleines, des raies manta et des requins baleines font parfois de superbes apparitions.



À ne pas manquer: Un autre hotspot pour la plongée en apnée se trouve sur la côte caraïbe du Mexique. Sur la Riviera Maya, on peut même observer des lamantins rares.

5 Les Maldives, dans l'océan Indien

Avec ses 26 atolls en forme d'anneau et ses milliers d'îles, les Maldives constituent un rêve absolu pour explorer le monde sous-marin. Une eau cristalline, des températures tropicales et des plages encadrées de palmiers attendent les visiteurs. Dans l'eau, on découvre de magnifiques récifs coralliens et une étonnante richesse en poissons. À cela s'ajoute la température constamment agréable de l'eau de l'océan Indien.

Pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer la plongée, la meilleure visibilité sous l'eau se situe pendant la saison sèche, de décembre à avril. Si l'on ne connaît pas encore les Maldives, un safari de plongée ou de snorkeling en vaut largement la peine. On se laisse alors porter par le courant en toute décontraction, en admirant les plus beaux poissons et coraux. Avec un peu de chance, on peut même rencontrer un groupe de raies manta, qui sont particulièrement fréquentes.



À ne pas manquer: L'atoll de Malé Nord abrite plusieurs points forts des Maldives. On y trouve par exemple le Banana Reef (Gaathugiri) ainsi que des spots avec des grottes et des parois rocheuses.

Publicité

6 La péninsule d'Istrie, en Croatie

Il n'est pas toujours nécessaire de traverser les continents pour trouver un monde sous-marin haut en couleur. En Europe aussi, il y existe des endroits de rêve pour faire du snorkeling: on pense notamment aux 200 kilomètres de côte croate, dont les baies rocheuses possèdent une eau très claire, idéale pour le snorkeling et la plongée. C'est surtout sur la péninsule d'Istrie, près des villes de Pula et de Vrsar, que l'on trouve des spots magnifiques. En faisant du snorkeling, on peut rencontrer, entre autres, la moule protégée ainsi que des étoiles de mer, des tortues, des octopodes et des araignées de mer fascinantes.



À ne pas manquer: Sur la côte ouest de l'Istrie se trouve en outre l'archipel de Rovinj, avec ses 14 îles. Celles-ci ne sont pas très éloignées du continent et la mer y est étonnamment riche en espèces.

7 Hawaï, aux États-Unis

Les îles d'Hawaï sont réputées pour être l'une des plus belles destinations en bord de mer. Et pour d'excellentes raisons: les paysages sont à couper le souffle, tant sur la Grande Île (Hawaï) que sur Oahu, Maui et Kauai! Comme beaucoup des meilleurs récifs se trouvent à quelques kilomètres du continent, il vaut la peine de réserver une excursion en bateau. On peut y admirer, entre autres des tortues, des dauphins et des requins.



À ne pas manquer: Si vous vous rendez à Hawaï entre décembre et avril, vous pourrez même, avec un peu de chance, observer des baleines!