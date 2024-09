Une fusée de SpaceX doit décoller samedi avec deux passagers à bord au lieu des quatre prévus initialement. Les deux sièges libres sont destinés aux astronautes de Starliner coincés depuis juin dans l'ISS et qui pourront rentrer à la fin de la mission en février.

ATS Agence télégraphique suisse

La fusée Falcon 9 de SpaceX est prête au décollage, prévu à 13h17 en Floride. Photo: Chris O'Meara

Une fusée de SpaceX part ce samedi à la rescousse des deux astronautes coincés dans l'espace. Le décollage de la fusée Falcon 9 doit avoir lieu à 13h17 heure locale (19h17 en Suisse) depuis Cap Canaveral, en Floride. Le lancement doit être effectué depuis un nouveau pas de tir, utilisé pour la première fois pour une mission habitée. A bord se trouveront l'astronaute de la Nasa Nick Hague et le cosmonaute russe Alexandre Gorbounov.

A leur retour, prévu en février, ils embarqueront avec eux les deux vétérans de l'espace Butch Wilmore et Suni Williams. Ceux-ci avaient décollé début juin à bord d'un nouveau vaisseau développé par Boeing, Starliner, dont c'était le premier vol test avec équipage vers la Station spatiale (ISS). Le vaisseau devait initialement les ramener sur Terre huit jours plus tard, mais des problèmes détectés sur son système de propulsion ont conduit la Nasa à remettre en question sa fiabilité.

«Un lancement unique»

L'agence spatiale a finalement fait revenir la capsule de Boeing à vide, et décidé de ramener les deux naufragés avec la mission de SpaceX, appelée Crew-9. «Nous savons que ce lancement est un peu unique, en ne prévoyant plus que deux passagers», a reconnu Jim Free, administrateur associé à la Nasa, lors d'une conférence de presse vendredi. «Je veux remercier SpaceX pour leur soutien et leur flexibilité».

L'entreprise du milliardaire Elon Musk assure cette mission de rotation régulière de l'équipage de l'ISS, dont la durée est comme toutes les autres prévue pour environ six mois. Le décollage de Crew-9 avait toutefois été retardé de mi-août à fin septembre afin de laisser davantage de temps aux équipes de la Nasa pour prendre une décision concernant le vaisseau de Boeing.

Retard à cause de l'ouragan

Le lancement a ensuite dû être à nouveau repoussé de quelques jours à cause de l'ouragan Hélène qui a touché la Floride cette semaine. Le vaisseau Dragon de SpaceX doit s'amarrer à l'ISS dimanche vers 23h30 heure suisse. Après une période de passation avec les quatre membres de Crew-8, ces derniers reviendront sur Terre à bord d'un autre vaisseau de SpaceX.

Au total, Nick Hague et Alexandre Gorbounov passeront environ cinq mois dans l'ISS. Butch Wilmore et Suni Williams y resteront eux environ huit mois au total. Quelque 200 expériences scientifiques sont prévues durant leur séjour.