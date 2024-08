Voici 6 idées de sorties aux airs de vacances sur le canton de Vaud

Découvrez la nature majestueuse et préservée de la plus importante réserve lacustre de Suisse.

Après son édition genevoise, Blick, une nouvelle fois habilement conseillé par l’équipe de Suisse Tourisme, récidive et vous livre sa sélection de sorties ensoleillées à travers le beau canton de Vaud.

1 Les Terrasses de Lavaux à l’UNESCO

Quand on atteint finalement les hauteurs de Saint-Saphorin après avoir parcouru un peu plus de 10km depuis la gare de Lutry, on comprend les raisons qui ont poussé l’UNESCO à inscrire en 2007 les vignobles en terrasse de Lavaux sur sa prestigieuse Liste du patrimoine mondial.

Cheminez à travers les vignes et les petits bourgs plein de charme en profitant d'une température agréable.

Munis d’un pique-nique et de bonnes chaussures, profitez de la fin des températures caniculaires pour entreprendre cette marche d’une difficulté moyenne à la rencontre de charmantes petites communes viticoles, le tout ponctué d’incursions dans les vignes.

2 Plage de Préverenges

Plus vaste plage du district de Morges, ce petit coin de paradis se déploie depuis la réserve naturelle de l’île aux oiseaux jusqu’au Surf shop de Préverenges, temple des amateurs de sports nautiques débutants ou confirmés.

Pourquoi ne pas aller piquer une tête après le travail et ainsi profiter de l'heure dorée les pieds dans l'eau?

En famille, entre amis ou même en solo, mettez en pratique la «blue mind theory» en paddle, en pédalo ou cramponné à un windsurf avant de faire un crochet par l’Oued, la buvette de la plage où sont servis à toute heure hot dogs savoureux, calamars à la romaine ou encore tapas originales.

3 Signal de Bougy

Si vos petits bouts de choux ont le moral dans les talons à cause de la rentrée scolaire ou que vous-même vivez mal la séparation, prévoyez une visite du Signal de Bougy ce week-end et regardez-les s’émerveiller au moment de parcourir le parc animalier à la rencontre des animaux de la ferme, mais aussi des tortues, des serpents, des daims et même des cacatoès! Après les animaux, place ensuite à l’aventure sur l’un des 16 parcours d’accrobranche qui sauront s’adapter à tous les âges dès 4 ans… et à toutes les sensibilités au vertige.

4 Réserve naturelle de la Grande Cariçaie

Alors que la fin du mois d’août sonne pour la plupart d’entre nous le glas des vacances, elle est également synonyme de transhumance pour plusieurs espèces d’oiseaux, qui n’attendent pas les premiers frimas pour entamer leur voyage en direction de leurs quartiers d’hiver.

Observez de nombreux oiseaux lors de leur escale vers leurs quartiers d'hiver.

Plus grande réserve lacustre de Suisse et véritable havre de paix pour les amoureux de la nature, la Grande Cariçaie sert chaque automne de lieu d’escale à des centaines de milliers d’oiseaux. Un spectacle auquel les visiteurs de la réserve peuvent assister en parcourant le sentier de pontons aménagé à cet effet.

5 Lac Lioson

Question décor de carte postale, le Lac Lioson, avec ses eaux turquoise et son surnom amplement mérité de «perle des lacs alpestres», se pose là. Situé à environ une heure de marche du Col des Mosses, il constitue le lieu parfait pour admirer les montagnes environnantes accompagné d’un bon pique-nique, à moins que vous ne préfériez vous attabler au restaurant du même nom et déguster la spécialité de la maison: une pièce de viande cuite par vos soins sur une ardoise Pollux.

Chaussez vos meilleures chaussures et profitez d'un décor de carte postale typiquement suisse!

Après votre repas, pourquoi ne pas piquer une tête dans les eaux envoûtantes du Lac Lioson. À l’heure où nous écrivons, ce dernier affiche une température idéale de près de 20 degrés.

6 La Crique

Les habitants de Morges et des environs le savent bien, se rendre à la Crique – la buvette culturelle et sociale nichée en plein cœur du Parc de l’Indépendance – c’est s’accorder une parenthèse estivale joyeuse et cool après une longue journée de travail ou durant le week-end. Jusqu’au 14 septembre, profitez de la multitude d’activités et événements proposés par la dynamique équipe à l’origine du projet qui fête cette année son troisième anniversaire. Yoga, spectacle de danse, de natation synchronisée ou de magie, concerts, soirée fondue les pieds dans l’eau, vide dressing ou encore concours de sauce piquante (!), vous trouverez forcément votre bonheur à la Crique.