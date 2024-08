Voici 6 idées de sorties à Genève pour prolonger les vacances

Venez découvrir les plus de 12'000 espèces végétales peuplant le Conservatoire et Jardin Botanique de Genève.

Margaux Sitavanc

«On a rangé les vacances dans des valises en carton…» chantait Brigitte Bardot, pleurant la fin prochaine de l’été dans son célèbre titre «La Madrague». Pas si vite! Chez Blick, et avec la complicité de Suisse Tourisme, on vous propose de prolonger encore un peu le dépaysement et de combattre le blues de la rentrée grâce à ces six activités pas chères ou carrément gratuites à tester dans le canton de Genève.

1 Les Bains du Jet d’eau

Année après année, la Cité de Calvin étoffe son offre en matière d’accès au lac. Après la Plage des Eaux-vives et le Quai Wilson, les Genevois, toujours plus nombreux à plébisciter la baignade en eau libre, ont eu la joie de découvrir cet été le tout nouvel espace de baignade situé directement au pied du Jet d’eau.

Faire des longueurs avec vue sur le Jet d'eau? Depuis cet été, c'est possible.

Avec sa structure flottante, ses couloirs de nage et ses cabines en bois, ces Bains vous donneront l’impression de piquer une tête dans l’un des célèbres «harbour baths» de Copenhague. Entrée à 2 CHF (1 CHF pour les 6-16 ans et gratuit pour les tout petits).

2 Conservatoire et Jardin botaniques

Véritable paradis des passionnés du monde végétal âgés de 0 à 100 ans, le Jardin Botanique et son impressionnante collection de plus de 12’000 espèces permet de cheminer entre de multiples écosystèmes. Vous pourrez ainsi faire une halte au jardin japonais, véritable oasis zen où les visiteurs peuvent profiter de la quiétude des lieux pour méditer ou simplement faire une pause dans leur quotidien effréné, gravir les chemins rocailleux mettant à l’honneur la flore des sommets de Suisse et d’ailleurs, ou encore vous rendre dans la serre tropicale qui, une fois la porte embuée franchie, vous transportera immédiatement dans la jungle balinaise ou celle d’Amérique du Sud. Entrée libre toute l’année, y compris pour les expositions temporaires.



3 Randonnée pédestre gratuite au Mont-Salève

Si, en vacances, vous êtes plutôt aventures que farniente, réveillez l’alpiniste (du dimanche) qui sommeille en vous et partez à l’ascension de la «Montagnes des Genevois»! Munis de vos chaussures de randonnée, d’un savoureux pique-nique et d’eau en suffisance, rendez-vous à 9h45 au terminus du bus 8, direction Veyrier-Douane.

Une fois en haut, la vue spectaculaire saura vous récompenser de vos efforts sportifs.

Là-bas, un accompagnant de l’association Genevoise des Amis du Salève (AGAS) vous attend chaque dimanche de l’année et par tous les temps pour une marche d’une durée de 5 à 8 heures selon l’itinéraire choisi. Une fois en haut, vous pourrez alors admirer un panorama à couper le souffle qui constituera un cadre idéal pour croquer dans vos tartines et reprendre des forces en vue de la descente.

4 Parc La Grange

Situé entre le quartier branché des Eaux-Vives et le parc du même nom, le Parc La Grange offre une vue plongeante sur le bleu azur du lac Léman et ses nombreux arbres constituent un refuge de choix pour les Genevois lorsque le mercure atteint des sommets.

Le Parc La Grange, une valeur sûre des Genevois à la belle saison.

Tout l’été, le plus grand espace vert de la ville prend en outre des airs de Biergarten berlinois avec la Scène Ella Fitzgerald qui propose de fin juin à fin août des concerts 100% gratuits et pour tous les goûts les lundis, mercredis et vendredis à partir de 21h.

5 L’étape 8 de la Route du Rhône

Les cyclistes du bout du lac vous le diront, G’nève, ce n’est pas encore tout à fait le paradis des vélos. À défaut de pouvoir concurrencer la Suède ou les Pays-Bas, il existe tout de même de beaux parcours à tester dans le canton, à l’image de l’étape 8 de la Route du Rhône. Depuis la Gare Cornavin, les deux roues s’élancent en direction de Lancy, Onex, Confignon avant de délaisser, à partir de Bernex, l’effervescence de la ville au profit de charmants paysages ruraux invitant à la contemplation. Et une fois arrivés à Chancy, à la frontière franco-suisse, il ne restera aux plus téméraires «que» 700km à parcourir avant d’arriver au bord de la Méditerranée.

6 Le marché de Carouge

Si votre page Pinterest consacrée à l'été regorge d'images de marchés italiens baignés de soleil, on vous propose de vous munir d'un panier en osier ou, à défaut, de votre tote bag favori et d'embarquer dans le tram 12 ou 18, direction le vieux Carouge. Ancienne cité sarde où l'on prend volontiers le temps de déambuler, de savourer un espresso en terrasse ou encore de pousser la porte de l'une de ses innombrables boutiques, Carouge vous convie à son célèbre marché chaque mercredi et samedi de 6h à 15 ainsi que les jeudis de mars à novembre de 14h à 21h. Bercé par les effluves gourmandes, vous pourrez alors découvrir et goûter tout le talent des cultivateurs et artisans locaux.

Venez vous immerger dans une ambiance toute méditerranéenne à 20 minutes du centre-ville.

Une fois votre sac à commission plein à craquer et s'il vous reste encore une petite place, on vous conseille de conclure votre escapade par une visite chez Renou afin de déguster l'une de leurs délicieuses créations chocolatées ou bien de jouer à fond la carte «italian dream» avec une succulente glace artisanale de chez Manu Gelato.