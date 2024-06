Vos collègues piquent vos idées? Défendez-vous avec ces 3 stratégies subtiles

D'après une étude réalisée par les universités de Pennsylvanie et du Minnesota, de bonnes relations au sein d'une équipe permettent de booster à la fois la santé mentale des collaborateurs et leur efficacité globale.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Une salle de réunion bondée n'est pas le meilleur endroit pour rétorquer, des flammes dans les yeux, que «c'était mon idée!». Même quand un collègue vous la pique éhontément, devant une brochette de supérieurs hiérarchiques enthousiastes qui opinent du chef. Que peut-on faire, dans ce cas, à part fulminer sur sa chaise et ravaler sa colère?

Plein de choses, en réalité, d'après un article publié en juin 2024 par le média Fast Company. Si la rivalité règne dans votre bureau et que les uns s'approprient régulièrement les éclairs de génie des autres, voici quelques parades utiles pour réagir avec professionnalisme et protéger vos idées, tout en visant une meilleure cohésion de groupe.

1 Osez en parler directement

D'après Hannah Smith, consultante spécialisée dans le domaine professionnel et autrice de l'article cité plus haut, il convient de distinguer les situations répétées des simples événements isolés: si l'un de vos collègues s'approprie vos idées de manière régulière et que cela vous pèse, elle conseille d'abord de noter le détail de toutes les occurrences, en incluant les dates et les répercussions de ces injustices perpétuelles. Puis, il s'agit d'en parler directement avec la personne concernée, en utilisant les tournures de phrase suivantes:

«J'ai remarqué plusieurs fois que, durant les réunions auxquelles nous assistons ensemble, tu évoquais mes idées. Ce n'était probablement pas ton intention, mais ta manière de répéter mes propos donne l'impression que les idées étaient les tiennes. À l'avenir, j'apprécierai beaucoup que tu me cites, lorsque tu présentes un concept que j'ai imaginé, en clarifiant que tu essaies juste de montrer ton approbation ou que tu rebondis sur mon idée. Bien sûr, je ferai toujours la même chose pour toi, afin que nous puissions nous soutenir.»

Hannah Smith conseille également de donner quelques exemples concrets, au cas où la personne agissait de manière inconsciente et maladroite: «Si cela se produit avec une personne haut placée, n'hésitez pas à en discuter avec votre responsable, afin que votre supérieur puisse vous conseiller ou gérer la situation directement», ajoute-t-elle.

2 Utilisez la stratégie d'«amplification»

Si vous haïssez le conflit et que l'idée d'évoquer la situation vous paraît invivable, Hannah Smith propose de s'inspirer d'une méthode détaillée dans le «Washington Post»: il s'agit de l'«amplification», utilisée par les femmes employées au sein de l'administration Obama:

«La situation était si difficile pour les femmes qui tentaient d'exercer de l'influence durant le premier mandat du président qu'elles ont créé cette stratégie pour marteler les arguments les unes des autres, explique Hannah Smith. Lorsqu'une femme proposait une idée et que celle-ci n'était pas prise en compte, une autre répétait l'idée, en attribuant tout le mérite à l'instigatrice initiale du concept.»

Pour mettre en œuvre cette méthode, il vous faudra impérativement l'appui d'autres collègues, prêts à vous attribuer ouvertement les idées volées. Par ailleurs, l'article de Fast Company souligne que si les responsables d'équipe sont sensibilisés à ces mécaniques et prennent la défense de la personne ayant trouvé l'idée, le problème peut s'évanouir aussitôt.

3 Reconnaissez le mérite des autres

Pour Hannah Smith, il est extrêmement important de citer la personne ayant émis l'idée dont vous souhaitez parler, au risque de susciter de la rancœur parmi vos collègues. La mise en place d'une telle dynamique dépend évidemment des responsables, qui peuvent montrer l'exemple: «Cela ne diminue pas l'autorité, estime la consultante. Au contraire, cette attitude démontre que vous avez suffisamment de compétences et de confiance en vous pour donner et partager les mérites des idées émises par votre team.»

En termes plus concrets, Hannah Smith recommande quelques phrases dont l'usage peut bannir le vol d'idées et encourager le travail d'équipe: «J'aime beaucoup ce que Tania a dit plus tôt, je pense aussi que nous devrions...», «Pour rebondir sur ce que Tania disait, je pense que...», «Tania et moi parlions justement de ce point l'autre jour, et j'adore son idée de...». Ainsi, les discussions deviendront des collaborations harmonieuses, libérées du venin de la rivalité.

C'est quand même mieux d'être amis...

Car, dans le meilleur des mondes, les collègues devraient pouvoir tisser des liens d'amitié: d'après une étude réalisée par les universités de Pennsylvanie et du Minnesota, de bonnes relations au sein d'une équipe permettent de booster à la fois la santé mentale des collaborateurs et leur efficacité globale.

Un sondage publié en 2022 par l'entreprise américaine Gallup a également souligné que le fait d'avoir un «meilleur ami» au travail encourage les employés à boucler plus de tâches en moins de temps, tout en réduisant le nombre d'accidents professionnels. Dans un ouvrage dédié à la question («Vital Friends»), le consultant américain Tom Rath affirme en outre que les personnes dotées d'un ou d'une BFF de travail sont sept fois plus engagées dans leurs tâches que les autres.

Même son de cloche pour Marissa King, professeure à l'Université Yale, qui expliquait au «Harvard Business Review» que les équipes soudées par l'amitié ont de meilleures performances, un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, ainsi qu'un taux de stress plus bas. À méditer, avant de déclarer la guerre des idées autour de la fontaine à eau!