Tentatives de radicalisations, propos violents ou sexistes... Le chat en ligne inclus dans les jeux de la plateforme Roblox peut susciter l'angoisse des parents.

D'après la plateforme Statista, le jeu en ligne Roblox compte plus de 77 millions d'utilisateurs par jour. Avec ses graphismes colorés à mi-chemin entre Lego et Minecraft, cet immense univers digital peuplé de Robloxians permet de créer ses propres jeux et de tester les inventions des autres, tout en discutant avec ses amis (et des millions d'inconnus) via le chatbot.

Créée en 2004, la plateforme a rencontré son plus fulgurant succès au moment de la pandémie, suscitant une véritable fascination parmi les jeunes du monde entier: «Roblox est arrivé à un moment où Fortnite explosait et possède les mêmes avantages, très séduisants pour les jeunes, résume Niels Weber, psychologue et psychothérapeute FSP spécialisé en hyperconnectivité. Ce jeu est gratuit, permet de jouer en ligne avec ses amis et s’adapte à n’importe quel support. Il coche donc toutes les cases pour les ados, qui cherchent constamment à découvrir des choses que leurs parents ne comprennent pas.»

Compliqué pour les parents de comprendre

Il existe désormais tout un lexique ou slang robloxien, comprenant des acronymes comme GG (Good Game), BB (Brick Battles) ou encore BA (Bad Alien). Ces dizaines d'expressions mystérieuses sont donc échangées par les joueurs sur la fonction chatbot, comme un ping-pong verbal. Pas étonnant que les parents, surtout ceux qui ne s'aventurent jamais dans le monde du gaming, angoissent à l'idée de voir leurs enfants plonger dans cette jungle numérique. «Roblox est plus une plateforme qu’un jeu, analyse Niels Weber. On y trouve de tout, un peu comme dans un catalogue Netflix. Et vu la multitude de jeux qui la composent, il est compliqué pour les parents de comprendre son fonctionnement: on n’a pas envie ni le temps d’inspecter toutes ces possibilités de jeu.»

En 2024, les créations les plus populaires s'intitulent Brookhaven RP, Adopt me et Blox Fruits. Si les deux premières sont plutôt inoffensives, la troisième peut contenir de la violence et n'est pas adaptée aux moins de 9 ans. À noter que tous les jeux disponibles ne sont pas kid-friendly: certaines productions populaires, dont Doors ou Geisha, sont rangées dans la catégorie «horreur» et, d'après le compte Instagram de Roblox, ne doivent «pas être joués dans le noir».

Faut-il interdire Roblox aux plus jeunes?

Hormis la nature des jeux et la difficulté pour les adultes de surveiller le choix de leurs enfants, c'est essentiellement la fonction de chatbot qui inquiète. Comme la plupart des jeux en ligne, il est possible de converser avec des inconnus du monde entier, dont les intentions ne sont pas toujours douces. On risque donc de tomber, en jouant, sur des propos violents ou obscènes envoyés par des personnes tapies derrière un pseudo.

Or, pour Niels Weber, il n'est pas forcément nécessaire d'interdire Roblox, mais d'en discuter pour comprendre ce que les enfants y trouvent: «D'autant plus que les ados seront forcément attirés par ce que leurs parents désapprouvent! On peut leur proposer des alternatives qui leur permettent quand même de jouer avec leurs amis, les autoriser à discuter avec leurs copains via une plateforme plus sécurisée comme Discord, plutôt qu'avec le chatbot intégré dans Roblox. On peut aussi vérifier si l’on peut désactiver le chat, sur les paramètres du jeu Roblox qui intéresse l’enfant. Mais face à ce type de limite, les jeunes vont probablement râler et se plaindre de ne plus pouvoir jouer entre amis.»

6 alternatives à Roblox En tant que spécialiste en hyperconnectivité, le psychologue et psychothérapeute FSP Niels Weber est un grand connaisseur du gaming (et tient un site ainsi qu'un podcast dédiés, intitulés Semper Ludo). Bien que le potentiel créatif de Roblox soit intéressant et qu'il s'agit plutôt, pour notre expert, de discuter du jeu avec ses enfants plutôt que de l'interdire, il nous a tout de même proposé quelques alternatives similaires, qui pourraient plaire aux fans de Roblox: Dreams, sur Playstation, propose toutes les mêmes fonctions que Roblox, avec la possibilité de créer ses propres jeux et de tester ceux des autres, mais dans un espace bien plus sécurisé. Minecraft est l'une des inspirations principales de Roblox. Cependant, il possède aussi une option de jeu en ligne, avec un chatbot. S'il n'est donc pas forcément plus sûr, selon l'utilisation, il a le mérite d'être intéressant. Terraria permet aussi de construire, de designer et même de peindre des choses, tout en intégrant une dimension d'aventure. Core Keeper est un peu la version souterraine de Stardew Valley, avec des possibilités de cultiver, de bâtir et d'explorer. Raft, ainsi que son nom l'indique, demande aux joueurs de construire un radeau (très high-tech) pour survivre au milieu de l'océan. Le mode Lego de Fortnite promet la même fusion de construction et d'aventure, avec le design familier et réconfortant des célèbres jouets. En tant que spécialiste en hyperconnectivité, le psychologue et psychothérapeute FSP Niels Weber est un grand connaisseur du gaming (et tient un site ainsi qu'un podcast dédiés, intitulés Semper Ludo). Bien que le potentiel créatif de Roblox soit intéressant et qu'il s'agit plutôt, pour notre expert, de discuter du jeu avec ses enfants plutôt que de l'interdire, il nous a tout de même proposé quelques alternatives similaires, qui pourraient plaire aux fans de Roblox: Dreams, sur Playstation, propose toutes les mêmes fonctions que Roblox, avec la possibilité de créer ses propres jeux et de tester ceux des autres, mais dans un espace bien plus sécurisé. Minecraft est l'une des inspirations principales de Roblox. Cependant, il possède aussi une option de jeu en ligne, avec un chatbot. S'il n'est donc pas forcément plus sûr, selon l'utilisation, il a le mérite d'être intéressant. Terraria permet aussi de construire, de designer et même de peindre des choses, tout en intégrant une dimension d'aventure. Core Keeper est un peu la version souterraine de Stardew Valley, avec des possibilités de cultiver, de bâtir et d'explorer. Raft, ainsi que son nom l'indique, demande aux joueurs de construire un radeau (très high-tech) pour survivre au milieu de l'océan. Le mode Lego de Fortnite promet la même fusion de construction et d'aventure, avec le design familier et réconfortant des célèbres jouets. plus

Comment prévenir les dérives du chat en ligne?

Ainsi, pour laisser les enfants expérimenter ce jeu de façon libre, notre expert propose de créer un cadre familial bien posé et d'organiser des moments pour jouer avec eux: «Il ne s'agit pas de rester penché sur leur écran tout le long, mais d'essayer de comprendre quels jeux leur plaisent, leur demander comment fonctionne le chatbot et créer un lien de confiance, sans les juger. Les enfants doivent comprendre qu’ils peuvent, à tout moment, parler de leur expérience de jeu avec leurs parents.»

Cette discussion ouverte permettra, lorsqu'on entrevoit une phrase violente, sexiste ou obscène envoyée par un utilisateur, de cadrer la situation: «On peut demander à l'enfant ce qu’il en pense, lui expliquer que ce type de propos n’est pas normal, poursuit le psychologue. Et s’il avoue qu’il a été choqué par quelque chose, il est important de souligner que ces émotions sont normales, qu’on est désolé qu’il soit tombé sur ce type de propos, sans rétorquer d'emblée qu'on 'lui avait bien dit que ce jeu était dangereux'. On ne peut pas protéger les enfants de tout, ils vivront forcément des choses qui les marqueront. L'essentiel est qu'ils en parlent et que les adultes puissent recontextualiser et encadrer.»

Comment les protéger des tentatives d'endoctrinement?

Hélas, les propos violents ou injurieux ne sont pas l'unique menace qui plane sur les jeunes utilisateurs de Roblox. Fin mai 2024, la RTS s'était penchée sur les tentatives de radicalisation de mineurs via la plateforme. D'après l'enquête, il existe même un groupe nommé «l'État islamique de Roblox», plusieurs fois supprimé par Roblox, rassemblant plus de 200 membres et diffusant des reconstitutions de batailles, d'exécutions ou d'attentats.

«Les plateformes de jeu regroupent des personnes qui ont une passion commune, une façon de penser plutôt similaires, et qu’un recruteur pourra tenter de convaincre de la même manière, observe Niels Weber. Rappelons aussi que certaines personnes en détresse psychologique investissent ces plateformes de manière intensive, afin de combler leur mal-être. Il est tellement facile de les repérer, surtout s’ils sont jeunes, pour leur promettre de donner un sens à leur vie.» Ainsi que le rapporte le magazine de gaming «Canard PC», cette stratégie avait été largement utilisée par l'équipe de Donald Trump, au moment des élections américaines, et notamment via le jeu World of Warcraft.

Pour prévenir ce type de scénario, notre intervenant recommande d'anticiper au maximum, en prévenant nos enfants que ces prises de contact existent et qu'elles sont dangereuses: «L'idée est de leur expliquer que si quelqu'un leur parle d’État islamique, de guerres ou de politique, ils doivent vous le dire tout de suite.» Encore une fois, si vous ne souhaitez pas interdire le jeu ou désactiver la fonction du chat en ligne, la possibilité d'un dialogue et la confiance seront les principaux fils d'Ariane des plus jeunes, dans l'épaisse jungle robloxienne.