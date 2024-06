1/11 La plage de Portalban (FR) offre buvette, un camping, un terrain de beach-volley, sans oublier le restaurant «La Salamandre», qui achève de nous dépayser grâce à ses cocktails et ses tapas.

Si vos orteils se languissent de s'enfoncer dans le sable chaud, dites-leur qu'ils n'auront même pas besoin de traverser l'Europe pour réaliser leur rêve: la Suisse compte plusieurs coins paradisiaques, de beaux tapis beiges léchés par la houle paresseuse du lac, sur lesquels installer votre serviette de plage.

Attrapez vos paddles gonflables, vos plus belles tongs et un seau de compétition, pour découvrir l'un des spots ci-dessous, dont la majorité ont été recommandés par Suisse Tourisme. Il ne manque qu'un souffle de sirocco, la progression furtive et alambiquée d'un petit crabe et une boule de glace qui verse des larmes sucrées sur son cône... Bon, ok, on ne se fait quand même pas d'illusions: parmi tout ça, on risque d'avoir seulement la glace. Mais c'est déjà pas mal, tant que nos pieds sont dans le sable!

1 La plage de Portalban (FR)

Il suffit de quelques pas sur l'étendue de sable, au bord du lac de Neuchâtel, pour se sentir automatiquement en vacances. Avec la silhouette majestueuse des montagnes, qui donnent l'impression de tremper leurs pieds massifs dans le lac, cette belle plage peut se vanter de combiner vue panoramique, sable clair et joies estivales: on y trouve une buvette, un camping, un terrain de beach-volley, sans oublier le restaurant La Salamandre, qui achève de nous dépayser grâce à ses cocktails et ses tapas. Les fans de kitesurf pourront s'en donner à cœur joie ou découvrir ce sport en s'inscrivant auprès du club Let's Kite.

2 La Nouvelle plage d'Estavayer-le-lac (FR)

Restons dans le canton de Fribourg, qui possède un bel arsenal de spots idylliques pour recharger ses batteries de vitamine D et noyer le stress dans l'eau revigorante du lac. En plus de son camping, de son étendue de sable et la possibilité de profiter de plusieurs sports nautiques, dont le stand-up paddle, le canoë ou le pédalo, la Nouvelle plage d'Estavayer possède le seul câble ski fixe de Suisse, conçu pour apprendre à maîtriser le ski nautique sous le soleil.

Pour reprendre des forces entre deux plongeons, il vous suffira de faire une pause à l'une des buvettes, dont le bar-restaurant La Dérive, avec ses concerts live et ses petits toits en paille qui complètent parfaitement l'ambiance tropicale.

3 La plage de la Neuveville (BE)

Par temps calme et ensoleillé, le lac est tellement lisse et cristallin qu'il se prend pour un miroir. Depuis la plage de la Neuveville, on profite d'une jolie vue sur l'île Saint-Pierre qui s'étend de tout son long dans l'eau, comme une sirène lascive. Celle-ci vaut d'ailleurs le détour, avec ses petits chemins encadrés de verdure qui se jette dans le lac de Bienne, surtout si vous aimez marcher ou pédaler. Équipée d'une place de jeu, d'un restaurant et d'un camping, la plage est idéale pour les familles, qui n'auront plus qu'à emmener leurs serviettes, crème solaire et maillots de bain!

4 La plage des Eaux-Vives (GE)

Sans la forme gracieuse et familière du Jet d'eau, qui frétille juste en face, on oublierait presque qu'on se trouve dans la cité de Calvin. Cette plage publique de 400 mètres de long est partagée entre une zone d'herbe et une partie sableuse, qui longent le bord de l'eau. Entre deux séances de bronzage, on peut dénicher un snack auprès de la buvette ou s'attabler au restaurant de la plage, un bistro genevois proposant des produits locaux et bénéficiant d'une jolie vue sur le lac.

Les fans d'oiseaux seront ravis d'apprendre que la roselière, installée dès 2020 entre la plage et le quai, sert désormais de domicile naturel à près d'une centaine d'espèces.

5 La plage de Rive-Bleue au Bouveret (VS)

Si la ceinture de sable n'est pas bien large, elle a le mérite d'être douce, fine et pentue, comme un petit toboggan qui mène à l'eau fraîche. Celles et ceux qui ont trop d'énergie ne devront même pas poser leurs fesses sur leur serviette de bain, puisqu'elles fonceront probablement vers le tennis de table, ou la base nautique toute proche qui propose notamment la location de pédalos, planches à voile, catamarans, canoës ou kayaks. Pour une excursion totale, la plage de Rive-Bleue peut se rejoindre en bateau CGN depuis Aigle.

6 La plage de Préverenges (VD)

Fans de grillades, sortez les merguez! Plusieurs installations privées, dédiées aux barbecues, sont installées vers la plage (à noter que toute grillade réalisée hors de ces espaces est formellement interdite). En attendant que vos burgers deviennent croustillants, il est possible de louer des pédalos ou de nager dans l'eau claire qui se rejoint en dévalant une pente de 50 mètres. Si vous n'avez pas envie de manger de la viande grillée, le restaurant vous attend juste à côté, avec des mets raffinés et estivaux.

7 La plage de Salavaux (VD)

Si vous aimez marcher sur la plage, vous risquez d'être comblé au lac de Morat, puisque celle de Salavaux comprend plus d'un kilomètre, jusqu'à Avenches. Cette étendue de sable est donc la plus large plage naturelle d'Europe au bord de l'eau douce. Encadrée d'arbres, qui promènent leurs ombres sereines sur le sable, elle possède des douches, des espaces barbecues, des kayaks ou des paddles à louer, ainsi que deux restaurants, dont Chez Rosemarie et l'Equinoxe, qui appartient au camping.

L'office du tourisme de Fribourg recommande de s'y rendre à l'aube pour admirer le coucher du soleil!

Dans le reste de la Suisse...

Les îlots de baignade «La Lorelei», dans le delta de la Reuss, flottent dans le lac d'Uri et forment un paysage sableux qu'on ne serait pas surpris de trouver sur une carte postale italienne! Ce cadre unique a été constitué pour renforcer la rive du delta, est constitué de grandes pierres plates et de roches originaires du tunnel du Gothard. Et les vacanciers en sont particulièrement ravis, dès qu'il fait beau!

La plage de sable d'Untersee (lac inférieur) à Arosa, dans le canton des Grisons, est située à 1800 mètres d'altitude et offre une vue spectaculaire sur les montagnes environnantes. L'eau est cristalline et rafraîchissante, ce qui rend ce spot idéal pour une journée d'été.

Le Lido d’Ascon, au Tessin, se prête autant au farniente qu'aux sports nautiques, dont le wakeboard ou le paddle. Après votre baignade ou séance de glisse, vous pourrez profiter d'un des restaurants ou bars, pour admirer le lac Majeur en profitant d'une boisson fraîche.