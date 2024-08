Ces 7 conseils sont imparables pour bien nettoyer les vêtements de sport

Les vêtements de sport perdent souvent leur respirabilité et leur perméabilité en raison d'un mauvais lavage ou d'un séchage inadéquat. Voici comment en prendre soin et ôter toute mauvaise odeur, après vos entraînements.

Contre toute attente, les chaussures de course ne doivent pas être mises dans la machine à laver.

Sonja Zaleski-Körner

Lors de nos séances de sport les plus intenses, la tenue d'entraînement est vite imbibée de sueur. En plus d'être associée à une odeur désagréable, celle-ci peut attaquer le tissu et la couleur des vêtements si elle reste trop longtemps dans les fibres. Pour cette raison, les affaires devraient être lavées immédiatement après l'entraînement...

Cependant, on n'a pas toujours le temps (ni l'envie) de lancer une machine après avoir tout donné lors d'une session! Les vêtements fonctionnels coûteux pour le sport finissent alors dans le panier à linge. Hélas, dans le pire des cas, un seul mauvais lavage suffit à faire disparaître les propriétés particulières du tissu des tenues sportives. Pour éviter cela et optimiser l'hygiène, voici 7 conseils imparables pour les nettoyer:

1 Ne pas dépasser 30 degrés

Après avoir été portés, les pantalons, t-shirts, serviettes et sous-vêtements composés d'une matière fonctionnelle doivent être nettoyés à basse température et, si possible, à l'envers, comme le prescrit l'étiquette du vêtement. Une température de 30 degrés et une lessive liquide dédiée au linge délicat sont souvent recommandées.

2 Éviter de les mélanger avec d'autres tissus

Les vêtements fonctionnels ne doivent en aucun cas être lavés en même temps que d'autres tissus. En effet, les plus petites fibres de coton qui se détachent au lavage peuvent rester collées sur le matériau fonctionnel. De même, l'adoucissant est également fatal aux vêtements de sport, car il peut se déposer sur les fibres et empêcher l'absorption et la transmission de la transpiration. En outre, il faudrait idéalement veiller à ce que les boutons et les fermetures Éclair soient bien fermés, afin d'éviter qu'ils ne se cassent ou n'endommagent d'autres vêtements lors du lavage.

Si le lave-linge dispose d'un programme sport, celui-ci est le plus approprié pour le lavage. Dans le cas contraire, il convient de choisir un programme à faible vitesse.

Et si par malheur une odeur de transpiration persiste sur les vêtements d'entraînement après le lavage, il est possible d'y remédier à la main en utilisant du savon de Marseille et de l'eau aux endroits concernés.

3 Éviter l'assouplissant pour les chaussettes

Les chaussettes d'entraînement doivent être lavées à haute température (60 degrés) après chaque utilisation afin d'éliminer les bactéries. Une lessive liquide pour linge délicat suffit, car l'assouplissant peut également altérer le matériau des chaussettes et entraîner une augmentation de la transpiration lors des prochaines utilisations.

4 Penser au repassage

Les anoraks et les vestes d'extérieur doivent être lavés de temps en temps à 30 degrés sur un cycle d'entretien. Il est important de vérifier l'imprégnation après le lavage et de la renouveler si nécessaire, car elle peut diminuer au cours du processus de lavage.

Parfois, il peut être suffisant de réactiver les propriétés hydrofuges de l'enduction en repassant le tissu, au lieu d'imperméabiliser à nouveau. Pour savoir si le matériau supporte la chaleur du fer à repasser, il convient de se référer aux recommandations du fabricant ou des précisions notées sur l'étiquette.

5 Ne jamais laver les chaussures en machine

Les chaussures de course ou de salle devraient aussi être nettoyées, si nécessaire. Toutefois, elles ne devraient pas être lavées en machine, comme beaucoup le font, mais à la main. Ainsi, la colle et la couleur de la chaussure restent intactes plus longtemps. Il est préférable de nettoyer que l'intérieur de la chaussure qu'avec de l'eau et un peu de vinaigre, et d'utiliser ensuite un déodorant spécial pour chaussures, afin de lutter contre les odeurs après le séchage.

6 Éviter d'essorer les maillots de bain

Les maillots de bain, bikinis et slips de bain doivent être lavés à la main le plus délicatement possible, afin de conserver longtemps leur forme. Dans les piscines, l'eau contient souvent beaucoup de chlore, qui laisse une odeur désagréable sur le tissu et doit être soigneusement rincée. Il faut éviter d'essorer les maillots de bain et de les passer au sèche-linge pour qu'ils ne se déforment pas.

7 Tenir compte de l'étiquette

Lors de la manipulation de tous les vêtements, ce sont les consignes affichées sur l'étiquette qui s'appliquent. Pour certains vêtements de sport, le sèche-linge à basse température peut tout à fait convenir, pour autant que cela soit noté sur l'étiquette.

Tout ce qui, selon les recommandations du fabricant, n'est pas adapté au sèche-linge, y compris la plupart des maillots de bain, doit être suspendu sur une corde à linge. Les chaussures de sport font exception à la règle, puisqu'elles peuvent être rembourrées de papier et séchées debout sur le sol. Les vêtements qui sèchent doivent être protégés de la lumière directe du soleil pour éviter une décoloration ou une perte d'élasticité.