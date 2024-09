Margaux Baralon Journaliste Blick

Un panier avec du céleri, des carottes et des tomates. Un autre avec des agrumes et des fruits du dragon. Le troisième avec des patates douces, une courgette et une aubergine.

Voici ce qu’on peut voir sur une vidéo TikTok regardée plus de 10 millions de fois sur ce réseau social (et près de 12 millions sur Instagram). Mais attention, les paniers ne sont pas ceux utilisés pour faire le marché, mais ceux… du lave-vaisselle. Une dame explique doctement à sa fille qu’elle lave ses fruits et légumes comme ça, en les mettant dans la machine à froid et en ajoutant un peu de vinaigre.

«Tu sais combien de gens ont touché ces fruits et ces légumes?», argumente la mère. Au vu de l’ampleur de ses emplettes, faire un tour de lave-vaisselle doit certainement lui faire gagner du temps. Et la tentation est grande, chez les internautes, de l’imiter. «Je dois voir le résultat, cela pourrait changer ma vie», estime une internaute prénommée Valentina dans les commentaires de la vidéo. «Elle est intelligente et elle a raison!», affirme une autre personne.

Dans une vidéo TikTok comptant plus de 10 millions de vues, une internaute prétend qu'un tel lavage est plus efficace. Elle a tort, évidemment! Photo: Shutterstock

Attention aux résidus de détergent… et de repas

Mais est-ce réellement une bonne idée? A priori, eau froide et vinaigre ne peuvent pas faire de mal. Mais on trouve bien d’autres choses dans un lave-vaisselle. Comme les résidus de détergent ou de produit de rinçage laissés après une utilisation classique. Même si vous n’en ajoutez pas pour laver les produits alimentaires, ces résidus peuvent se retrouver dans l’eau et pénétrer dans les fruits ou les légumes. Et ces derniers «sont poreux», rappelle la FDA, l’agence sanitaire et alimentaire américaine.

«Le savon ou le détergent peuvent être absorbés par [les denrées] même avec un rinçage précautionneux, et peuvent vous rendre malade.» Autre problème: les restes de vos précédents repas qui, coincés dans le filtre du lave-vaisselle, risquent bien de réapparaître et contaminer vos carottes. «Démontez ce filtre et regardez à l’intérieur! Vous allez voir toute la crasse qui s’est accumulée», explique Matthew Taylor, expert en sécurité alimentaire américain, interrogé par le «Huffington Post». «Imaginez que cela va entrer en contact avec la nourriture que vous vous apprêtez à manger. Ce n’est pas très sympa.»

L’eau du lave-vaisselle, vecteur de contamination

Et même les personnes très maniaques qui lavent leur filtre de lave-vaisselle après chaque cycle –si tant est que ces personnes existent– ne peuvent empêcher l’eau stagnant au fond de leur appareil d’être réutilisée pour le cycle suivant. «Vous êtes tout simplement en train de mettre de l’eau contaminée sur vos aliments», résume, toujours pour le «Huffington Post», Kimberly Baker, professeure à l’université d Clemson et également experte en sécurité alimentaire.

En réalité, même un lave-vaisselle neuf ne pourrait vous prémunir d’une potentielle contamination si vous vous obstiniez à mettre toutes vos courses dedans. Tout simplement, car l’eau utilisée par la machine passe (logiquement) d’un poivron à une courgette. Or, certains produits peuvent présenter des micro-organismes (bactéries, moisissures, levures, etc) qui seraient ainsi susceptibles d’être transférés à un autre.

Même si, dans la majorité des cas, cela n’a aucune conséquence sur la santé, une détérioration des fruits et légumes n’est pas à exclure. «Laver ses courses dans le lave-vaisselle est une occasion d’apporter des microbes au lieu de s’en débarrasser, ce qui est pourtant l’objectif numéro un du lavage», résume pour le «Washington Post» Kathy Savoie, professeure à l’université du Maine. «On ne devrait pas faire ça, c’est clairement risqué», abonde Matthew Taylor.

Comment bien laver ses fruits et légumes?

Éliminons donc la solution du lave-vaisselle, qui n’en est pas une. Pour bien préparer ses fruits et légumes frais, il faut commencer par «se laver les mains», puis «bien laver les produits frais avec de l’eau propre», rappelle l’Office fédéral de l’agriculture suisse. Si vous consommez la peau du produit, vous pouvez également le brosser, avec une brosse strictement réservée à cela. Mais de manière générale, le mieux est l’ennemi du bien: se contenter d’eau claire et de ses mains suffit amplement pour avoir des fruits et des légumes consommables sans risque.