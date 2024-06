Comment survivre au mieux à un vol long-courrier?

1/4 Un steward explique comment survivre au mieux aux vols long-courriers.

Natalie Zumkeller

Les Seychelles, Bora-Bora, Hawaï... alors que les vacances d'été approchent à grands pas, ces destinations font rêver. Mais pour s'y rendre, pas le choix: il faut passer de longues heures dans l'avion.

Kris Major, un steward britannique qui fait le tour du monde depuis 25 ans, a expliqué à CNN comment survivre au mieux quand l'avion nous effraie. Blick a compilé les points les plus importants, histoire de partir serein vers des plages paradisiaques.

Faut-il manger avant ou pendant le vol?

Kris Major conseille en principe de se remplir l'estomac avant le départ. Surtout si vous effectuez un vol de nuit. Il vous faut en effet profiter du temps de vol pour dormir un maximum.

La plupart des vols long-courriers comprennent toutefois des repas et il est donc tout à fait possible de manger à bord et de se détendre ensuite un peu. Il est cependant important d'écouter son instinct et de manger quand on en a vraiment envie. Le steward conseille aussi d'emporter quelques snacks.

Comment faire pour bien dormir?

Que ce soit en classe économique, en classe affaires ou en première, les oreillers et les couvertures sont presque toujours fournis par les compagnies aériennes. Mais si l'on préfère avoir son propre coussin, il est toujours possible de l'apporter à bord.

Ceux qui ont besoin de beaucoup d'obscurité et de calme peuvent opter pour un masque pour les yeux et des écouteurs. Kris Major souligne toutefois qu'il ne sert à rien de forcer le sommeil, surtout lorsque l'horloge biologique de l'individu pense qu'il est au milieu de la journée et qu'il n'est tout simplement pas fatigué.

Pour se rafraîchir après la sieste, il conseille d'emporter les produits d'hygiène les plus importants dans son bagage à main.

Sport et tablette

La position assise prolongée peut rapidement entraîner des raideurs chez les voyageurs. Pour vous détendre un peu après être resté assis pendant des heures, il n'est pas forcément nécessaire de faire des pompes dans l'allée centrale. Selon Kris Major, un peu de mouvement léger suffit. «Bougez dans votre siège, bougez vos jambes, faites ce qui vous vient à l'esprit, peu importe si vous vous tortillez ou si vous bougez, faites simplement circuler votre sang», explique-t-il.

Comme il est toujours possible que les possibilités de divertissement à bord soient limitées, le steward conseille également d'emporter sa propre tablette ou son ordinateur portable dans son bagage à main. Ainsi, on peut s'assurer que les films et les séries de notre choix sont vraiment disponibles. Veillez toutefois à mettre vos appareils en mode avion.

Comment gérer les enfants?

La peur la plus commune en avion est peut-être celle de se retrouver à bord avec un enfant qui hurle dans nos oreilles. Il n'est pas rare que les parents soient extrêmement stressés par les pleurs des enfants ou des bébés pendant le vol. Pour éviter de telles situations, Kris Major conseille d'emporter suffisamment de jouets et d'autres possibilités d'occupation pour les enfants.

Si l'on est dépassé, on peut toujours demander de l'aide aux agents de bord et aux hôtesses de l'air. «Si les parents sont tendus, l'enfant le sera aussi, c'est aussi simple que cela. Comme nous sommes généralement très détendus, nous pouvons les calmer très rapidement», assure le steward expérimenté. Avec ce qui précède, vous voilà paré pour découvrir des coins paradisiaques en toute décontraction.