5 lieux où célébrer la fête des vendanges en Suisse romande

Parmi les festivités traditionnelles les plus appréciées de Suisse, l'annuelle fête des vendanges permet aux fans de l'été de se réconcilier avec la saison automnale, dans une ambiance conviviale et pétillante.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Démarrées au crépuscule de l'été, les vendanges touchent déjà à leur fin, alors que les premières feuilles orangées commencent à peine à chuter. Des grands rassemblements citadins, animés de Guggenmusik et arrosés de vin, aux plus petites manifestations chaleureuses au cœur des villages, il s'agit d'une occasion conviviale de fêter les métiers de la vigne et le fruit de leur ardent labeur.

Voici quelques lieux en Suisse romande où célébrer cette occasion, avec une riche sélection d'animations et de gourmandises locales. Certaines éditions, comme celle de Russion (GE), sont malheureusement déjà passées, mais il reste pas mal d'événements dont on peut se réjouir. De quoi faire fondre même les plus grands détracteurs de l'automne.

La fête des vendanges de Neuchâtel

Commençons par la plus célèbre, la plus folle, la plus courue, traditionnellement organisée le dernier weekend du mois et étendue sur trois jours (et nuits!). Du 27 au 29 septembre, le centre historique de Neuchâtel chassera tout rugissement de moteur pour privilégier le tintement joyeux des verres qui trinquent et les animations musicales.

Si certaines fêtes des vendanges romandes (comme celle de Russin) ont déjà eu lieu, il reste de nombreux événements dont on peut se réjouir. Photo: Keystone

Le thème de cette 97e édition se décline autour d'une petite fable nommée «Blanche Fête et les 7 grains», parodie humoristique et saisonnière d'une certaine princesse friande de pommes empoisonnées.

Les festivités démarreront le vendredi aux alentours de 17h45, avec un grand cortège d'ouverture sur la place Numa-Droz. Concerts, spectacles, batailles de confettis, DJs, fanfares, concours et Guggenmusik s'enchaîneront alors jusqu'au dimanche soir à minuit. À noter que, les autres soirs, les stands ne fermeront qu'à 4 heures du matin.

La programmation complète est disponible sur le site de l'événement.

La fête des vendanges de Lutry (VD)

Évidemment dédiée à célébrer les récoltes du Lavaux, cette 76e édition vaudoise pourrait presque rivaliser avec l'explosion de confettis neuchâteloise. D'autant plus que les deux événements ont lieu durant les mêmes dates, à savoir du 27 au 29 septembre, alors que l'automne viendra juste de commencer.

Concerts, DJs, fanfare, discours officiels et représentations de Guggenmusik (histoire de mettre en lumière les traditions suisses), les participants pourront également admirer le cortège des écoles de Paudex et de Lutry, le dimanche dès 15h. Résultat d'une organisation longue et ardue, la célébration se veut avant tout chaleureuse et populaire, dans le sublime décor des vignes vaudoises.

La programmation complète de l'événement est disponible sur le site officiel de l'événement.

La fête des vendanges de Cheyres (FR)

Il faudra patienter quelques jours de plus pour profiter du cadre pittoresque du bourg de Cheyres, qui endossera ses plus beaux atours automnaux pour accueillir sa propre version de la fête des vendanges.

Après le cortège des vignerons et vigneronnes, il vous sera possible d'admirer la technique de la pressurée traditionnelle, parfaitement dans le thème de cet événement dédié à célébrer les saveurs du présent comme le savoir-faire du passé. Plusieurs bars et animations seront installés pour l'occasion, tandis que des chars festifs et colorés sillonneront les pavés. Et, évidemment, un tapis sonore typique orchestré par les fanfares et des Guggenmusik complèteront cet authentique tableau sensoriel.

Plus d'informations sont disponibles auprès de l'office du tourisme de Fribourg.

La fête de la vigne à Nyon (VD)

Encore un événement qui vous permettra de goûter, peut-être pour la première fois, au moût de raisin tout frais! Du 4 au 5 octobre, la Place du Château de Nyon accueillera une pressée traditionnelle, ainsi qu'une belle panoplie d'activités, dont un blindtest, un rallye pédestre et des concerts, accompagnés de vins nyonnais. Ceux-ci seront notamment honorés durant des dégustations, auxquelles il est possible de participer à l'achat d'un verre à pied.

Avec un peu de hâte, vous pourrez sûrement rafler une place pour le petit-déjeuner organisé le samedi à 9h, qui compilera une sélection de délices locaux, avec une vue splendide sur le lac.

Plus d'informations sont disponibles sur le site de la ville de Nyon.

La fête des vendanges de Cerlier (BE)

Plus rapide, l'édition de Cerlier aura déjà lieu ce weekend (du 21 au 22 septembre). Nommée «Läset-Sunntige», cette fête des vendanges conviviale sera accompagnée d'un défilé musical, une farandole de gourmandises de la région et - le clou évident du spectacle - des vins vinifiés sur place.

De quoi se retrouver entre voisins, au bord du lac de Bienne, pour danser, chanter et trinquer, en l'honneur des métiers de la vigne.

Plus de précisions sont disponibles sur le site touristique de la région Jura-Trois-Lacs.

Mais encore...

Outre-Sarine, le 4 octobre lancera la 71e édition de la célèbre Fête des Vignerons de Döttingen (la «Winzerfest»), dans le canton d'Argovie. Il s'agit de la plus grande célébration de Suisse alémanique, avec plus de 50'000 visiteurs d'après les informations de Swiss Wine Tour.

Déployée sur 3 jours, elle comptera une centaine de stands, deux scènes musicales, un marché des vignerons, des dégustations de vins et même un lunapark. Le dimanche, un grand cortège des vignerons, mémorable pour sa créattivité, aura lieu des 14h.

Plus d'informations sont accessibles sur le site officiel de l'événement.