Les destinations de vacances les plus populaires en automne

Alors qu'en Suisse, les températures descendront dès la semaine prochaine, l'été persiste encore dans le sud. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux Suisses soient attirés par des vacances automnales... à la plage.

«Nous constatons que de nombreux clients souhaitent justement prolonger leur été en septembre, pour faire encore une fois le plein de soleil et sentir le sable sous leurs pieds», explique la porte-parole d'Hotelplan Muriel Wolf Landau.

Le son de cloche est le même chez les autres vacanciers. Certes, l'été reste la saison la plus importance pour les stations balnéaires, mais la demande augmente pour la saison automnale, explique-t-on chez TUI Suisse et Kuoni.

Les vacances balnéaires classiques ont la cote en automne

Les classements des destinations les plus prisées par les tour-opérateurs prouvent encore une fois que les plages sont populaires pour les vacances d'automne. Ainsi, les destinations telles que la Grèce, la Turquie et l'Egypte arrivent en tête chez les voyagistes Hotelplan, TUI Suisse et Kuoni.

«Chez nous, les destinations les plus prisées sont actuellement l'Espagne, la Grèce, la Turquie et l'Égypte et, sur les longs trajets, les Émirats arabes unis, les Maldives et l'île Maurice», explique Sonja Ptassek, porte-parole de TUI Suisse.

Les voyages individuels sont de plus en plus appréciés

Mais tous les voyageurs ne veulent pas seulement se prélasser sur la plage. «En automne, de nombreux clients optent également pour la visite d'une ville européenne, un voyage culturel lointain ou des vacances actives, par exemple dans le pays voisin, l'Autriche», explique Markus Flick, porte-parole de Kuoni et Helvetic Tours.

Autre facteur qui vient exacerber cette tendance: les voyages individuels sont de plus en plus appréciés, selon les organisateurs. Dans ce domaine, les Etats-Unis, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Thaïlande sont actuellement particulièrement en vogue, explique Wolf Landau, porte-parole d'Hotelplan.

Les destinations nordiques, qui jouissent d'une popularité croissante en été, sont moins en vue en automne. Certes, un voyage en Norvège, par exemple, permet d'échapper au tourisme de masse qui est devenu cette année le grand thème dans de nombreux endroits. Mais on n'échappe pas pour autant au froid.

Bonnes affaires après les vacances scolaires

Pendant ce temps, le secteur du voyage s'adapte aux nouvelles habitudes des clients. «Ce que nous voyons, c'est que les partenaires hôteliers et aériens prolongent la saison, c'est-à-dire la période de réservation, jusqu'à fin octobre», explique Sonja Ptassek. C'est aussi la raison pour laquelle les mois d'automne sont de plus en plus souvent réservés, même en dehors de la période des vacances.

Les vacanciers affirment qu'il est encore possible de trouver de bonnes offres pour le mois d'octobre dans toutes les destinations populaires. Mais les chasseurs de bonnes affaires seront encore plus comblés en novembre, après la fin des vacances scolaires.

Ainsi, chez Helvetic Tours, il est possible de passer une semaine pour deux personnes dans un hôtel 5 étoiles en Egypte, au bord de la mer Rouge, pour moins de 2'000 francs. Tout compris et vol inclus, selon leur porte-parole, Markus Flick. Et deux personnes peuvent même se rendre en Algarve au Portugal ou sur la Riviera turque pour moins de 1000 francs. Ce n'est pas pour rien que la Turquie est considérée par les Suisses comme la destination la moins chère d'Europe.