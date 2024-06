Le parcours ludique «Le Trésor du bois» a récemment été installé dans la région des Paccots et permet de rejoindre le sommet de La Corbetta, avec son panorama spectaculaire.

Aline Hofer

En tant que parent aimant marcher, il n’est pas toujours évident de trouver des itinéraires adaptés aux jeunes enfants... ni de les convaincre d'enfiler leurs chaussures de randonnée! Pas de panique: nous avons sélectionné pour vous 5 balades permettant d’allier la marche et l'amusement, qui raviront petits et grands, tout en faisant avaler les kilomètres aux jeunes marcheurs sans qu’ils ne s’en rendent compte!

Le circuit de l’Ermite – Les Pléiades (VD)

Le circuit de l’Ermite, situé dans la petite station des Pléiades, fera sans aucun doute le bonheur des familles à la recherche d’une balade courte, mais hyper ludique. Le sentier, long d’environ 3km, est en effet jalonné de divers panneaux didactiques dédiés à la faune et la flore de la région, ainsi que de différents jeux superbement créés par le service des forêts de la commune de Blonay-St-Légier. Sentier pieds nus, xylophone en bois, petit quizz sur les odeurs de la forêt et animaux sculptés à dénicher animent donc le parcours alternant entre les passerelles installées au-dessus du Marais des Tenasses et le chemin forestier. À ne pas manquer!

Informations pratiques:

Le circuit en boucle demande environ 1h15 (3km pour 100m de dénivelé). L'arrivée et le départ se font au parking des Motalles, également accessible en transport public (la gare des Pléiades se trouve à 900m du parking).

Le sentier panoramique de Tracouet (VS)

Autre station, même volonté de proposer une balade ludique et familiale, tout en sensibilisant les randonneurs à la faune et à la flore régionale. Le sentier panoramique de Tracouet, sur les hauts de Nendaz, propose ainsi un parcours en boucle de 2,3km dans un cadre somptueux jalonné de panneaux didactiques et de jeux pour les enfants (pomme de pin géante à escalader, parcours d’équilibre…). Mention spéciale aussi pour la superbe place de pique-nique installée à mi-parcours qui comprend plusieurs tables spécialement pensées pour les plus petits!

Informations pratiques:

La balade en boucle demande environ 1h de marche (2,3km pour 200m de dénivelé). Le départ et l’arrivée se font au sommet de la télécabine de Tracouet, ouverte tous les jours dès le 29 juin 2024. L'aller-retour coûte 25 fr. par adulte et CHF 13 fr. par enfant.

Le Chemin des Planètes – St-Luc (VS)

On reste en Valais pour cette troisième proposition, mais dans le Val d’Anniviers cette fois-ci. C’est en effet à Tignousa, accessible en quelques minutes de funiculaire depuis le village de St-Luc, que débute le chemin des planètes, qui permet de rejoindre l’emblématique Hôtel Weisshorn. Le long du parcours, 9 postes différents sont liés à une planète (sans oublier le soleil), proposent des supports visuels et sonores permettant de développer ses connaissances sur le système solaire.

De quoi combiner rando et amusement sur environ 4,5km (allez!). À noter que le retour s’effectuant sur la même route, il est évidemment possible de raccourcir le parcours à tout moment en rebroussant chemin. De quoi garder du temps et de l’énergie pour profiter de la magnifique place de jeux située à proximité de l’arrivée du funiculaire, qui fera le bonheur des petits astronautes en culottes courtes!

Informations pratiques:

La balade aller-retour s'étend sur 9km (env. 3h pour 300m de dénivelé). Le funiculaire de Tignousa est ouvert 7j/7 du 25 mai au 3 novembre 2024, et l'aller-retour coûte 24 fr. par adulte et CHF 10 fr. par enfant, avec 20% de réduction pour les familles et 50% de réduction pour les détenteurs du Pass Anniviers Liberté, obtenu en séjournant dans la région et gratuit pour les détenteurs du Magic Pass.

Le parcours Rouli Bouli, Bruson-Le Châble (VS)

Décidément, le Valais regorge d’endroits permettant d’allier marche et divertissement! Preuve en est avec le parcours «Rouli Bouli», tout récemment installé dans le cadre du Palp Festival. Le concept plaira sans conteste aux petits comme aux plus grands qui retrouveront leur âme d’enfant le temps de la balade. 15 circuits à billes géants ont en effet été installés le long d’une route forestière reliant les villages de Bruson et du Châble (Val de Bagnes), offrant ainsi de multiples possibilités d’utiliser les grosses billes en bois en vente dans différents commerces de Bruson. Plaisir garanti!

Informations pratiques:

Le parcours s'étend sur 2,5km pour 180m de dénivelé négatif (environ 1h de descente, en fonction du temps consacré aux différents circuits). Il est accessible tous les jours de 10h à 18h jusqu’au 1 er septembre 2024. Les billes sont en vente au prix de 8 fr. Un bus permet de remonter ensuite à Bruson (prêtez attention aux horaires pour combiner la balade au mieux!).

Le parcours du Trésor des Bois, Les Paccots (FR)

On termine cette série avec un parcours ludique récemment installé dans la région des Paccots et permettant de rejoindre le sommet de La Corbetta et son panorama spectaculaire qui offre une vue plongeante sur le Lac Léman et le Plateau. Le long d’une balade de 3km jalonnée de 9 panneaux comportant questions et énigmes à résoudre, les enfants sont invités à faire la connaissance de plusieurs animaux et à venir en aide à Hugo, la fourmi tête en l’air ayant égaré son trésor.

Informations pratiques:

La balade en boucle dure environ 1h15 (3km pour 215m de dénivelé). Un parking gratuit est disponible au bas du téléski des joncs (La Borbuintz/Les Vérollys).