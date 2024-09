Aline Hofer

Températures plus fraîches mais (espérons-le!) encore douces, paysages sublimés par les mélèzes dorés et spécialités culinaires automnales... le canton du Valais a de quoi séduire les amateurs de grand air en cette période de l’année.

On vous en apporte la preuve, en ce premier jour d'automne, avec ces 5 sublimes balades au travers des paysages valaisans, déjà sublimés par les premières couleurs saisonnières.

Le lac de Tseuzier, à Anzère

Sur la rive droite du Rhône se cache un lac de montagne absolument spectaculaire: le Lac de Tseuzier, formé par le barrage du même nom. Si l’endroit se mérite en raison de sa route d’accès par endroit étroite et sinueuse, vous n’aurez aucun regret une fois en haut, promis! Là encore, le panorama est grandiose en toute saison, mais devient vraiment spécial en automne grâce aux différentes nuances de couleur qui le composent.

Si le panorama du lac de Tseuzier est grandiose en toute saison, il devient vraiment spécial en automne grâce aux différentes nuances de couleur qui le composent. Photo: Aline Hofer

Il est possible d’effectuer le tour du lac grâce à un petit sentier qui en longe le bord, en passant à travers une magnifique forêt de mélèzes. Comptez environ 1h20 de marche facile, mais prévoyez davantage de temps, car la tentation de vous arrêter tous les 50 mètres afin de profiter de la vue sera grande!

Informations pratiques: La balade en boucle demande 5 km (1h20 pour 120m de dénivelé). Un parking est disponible à proximité immédiate du barrage. Le lac est également desservi par une navette au départ du village d’Anzère, les mercredi, samedi et dimanche jusqu’au 3 novembre 2024, ainsi que le vendredi 1er novembre 2024.

Le lac bleu, à Arolla

Particulièrement présents en Valais, les mélèzes deviennent flamboyants en automne, recouvrant ainsi les paysages de couleurs imparables. S’ils n’ont pas réellement besoin de revêtir leurs atouts dorés pour séduire, il faut avouer que les abords du Lac Bleu, à proximité d’Arolla, sont sublimés en automne, ce qui en fait une destination toute indiquée en cette saison.

On y accède grâce à une marche relativement facile d’environ 45 minutes depuis le lieu-dit «La Gouille», situé en bordure de route, une dizaine de kilomètres après le village d’Evolène. Le chemin, bien indiqué, monte d’abord en douceur à travers un petit attroupement de mayens avant de grimper, plus raide, entre forêt et pâturages. On atteint finalement un joyau couleur émeraude, niché dans un cadre enchanteur. Le retour se fait soit par le même chemin, soit en formant une boucle et en suivant la direction de l’Alpage de l’Etoile, avant de bifurquer en chemin pour rejoindre La Gouille.

Informations pratiques: La balade aller-retour demande environ 1h10 (2,7 km pour 255m de dénivelé). Le parcours en boucle prend, quant à lui, environ 1h30 (3,7 km pour 295m de dénivelé). Un petit parking vous attend au bord de la route, à moins que vous ne préfériez prendre le car postal jusqu'à l'arrêt «Arolla, La Gouille».

On accède au lac bleu d'Arolla grâce à une marche relativement facile d’environ 45 minutes depuis le lieu-dit «La Gouille». Photo: Aline Hofer

Le vallon de Ferpècle

Toujours dans le Val d’Hérens, mais tout au fond de la vallée cette fois, se trouve un site naturel d’exception: le Vallon de Ferpècle. Au départ du hameau de Salay, accessible en voiture ou en transports publics, une magnifique balade permet de découvrir ce lieu spectaculaire, sublimé en automne par la couleur dorée des mélèzes qui contraste avec les eaux claires de La Borgne.

Le premier bout se fait le long de la route accessible uniquement aux bordiers, jusqu’à atteindre le barrage de Ferpècle. Continuez ensuite le long d’un large chemin de gravier qui vous mènera jusqu’à une plaine alluviale quasi lunaire avec, en toile de fond, le majestueux Mont-Miné, entouré par deux glaciers. Divers sentiers vous permettront d’arpenter les lieux à votre guise en passant d’un côté ou l’autre de la rivière, avant de revenir sur vos pas.

Informations pratiques: Plusieurs petits parkings se trouvent le long de la route, juste après le hameau de Salay, atteignable en 45 minutes de voiture depuis Sion, en passant par Evolène. Depuis là, le Vallon de Ferpècle se rejoint en une petite demi-heure de marche (2 km pour 130m de dénivelé positif).

Au départ du hameau de Salay, accessible en voiture ou en transports publics, une magnifique balade permet de découvrir le spectaculaire vallon de Ferpècle. Photo: Aline Hofer

La Châtaigneraie de Fully

Autre star incontournable du Valais en automne: la châtaigne! Après le plaisir des yeux offert par les mélèzes flamboyants, place donc à un itinéraire au cœur de l’une des châtaigneraies les plus connues du canton: celle de Fully. Un sentier didactique y a été aménagé afin d’offrir une jolie balade accessible à tous les niveaux. Le long de la boucle d’1,3 kilomètre, 14 panneaux ont ainsi été installés et offrent une manière ludique de découvrir tous les secrets de la châtaigne et de son environnement.

Un quiz est également proposé aux enfants, guidés par Castagnou, la mascotte des lieux. Si le tout est accessible durant toute l’année, les friands de brisolée aimeront particulièrement s’y rendre en automne puisqu’il est autorisé de ramasser des châtaignes pour sa consommation personnelle. De quoi allier balade au grand air et gourmandise, d’autant plus si vous prévoyez de vous y rendre durant la Fête de la Châtaigne, évènement annuel incontournable.

Informations pratiques: La châtaigneraie est située sur les hauts du village de Fully. Un parking gratuit se trouve à proximité de la Belle-Usine. Le sentier didactique forme une boucle d’environ 1h (1,26 km pour60m de dénivelé), avec un quiz disponible auprès de l’Office du tourisme de Fully. En 2024, la Fête de la Châtaigne aura lieu les 12 et 13 octobre 2024.

À la Châtaigneraie de Fully, un quizz est proposé aux enfants, guidés par Castagnou, la mascotte des lieux. Photo: Aline Hofer

Le sentier des Champignons, de Champex-Lac à Orsières

On termine cette sélection avec une autre spécialité culinaire typiquement automnale: les champignons! S’ils ne poussent évidemment pas seulement en Valais, savez-vous qu’il y est possible de randonner tout en parfaisant vos connaissances sur les différentes variétés que l’on trouve dans nos contrées? Un sentier didactique reliant Champex-Lac à Orsières a en effet été mis en place sous la houlette du Cercle mycologique de l’Entremont. Long de 8 km et jalonné de 12 panneaux, il offre une jolie balade d’environ 2h30, majoritairement à travers la forêt.

Cerise sur le gâteau, un parcours didactique destiné aux enfants de 8 à 12 ans a été intégré au sentier. Guidés par Charlotte la Marmotte, ils pourront ainsi récolter leurs propres informations et tester leurs connaissances grâce à 11 postes ludiques et un dépliant disponible à l’Office du Tourisme de Champex-Lac. L’assurance d’une randonnée agréable et instructive pour toute la famille!

Informations pratiques: Le parcours s'étend sur 8,1 km (75m de dénivelé positif et 640m de dénivelé négatif) entre Champex-Lac et Orsières. Les deux villages sont facilement accessibles en transports publics. Si vous vous déplacez en voiture, nous vous recommandons de vous garer à Orsières et de rejoindre Champex-Lac en bus. Le sentier débute en face de l’Office du Tourisme. Le dépliant de «Charlotte la Marmotte» y est disponible gratuitement durant les heures d’ouverture.