Sara Belgeri

1 Parler, parler, parler

Pour la psychothérapeute Margareta Hofmann, il est particulièrement important de parler de ses sentiments, même si cela peut nous sembler difficile, au premier abord. Le mieux est de choisir pour cela des personnes de confiance auxquelles on peut se confier.

Si vous ne parvenez pas à vous confier à une personne de votre entourage, n'hésitez jamais à vous tourner vers de l'aide professionnelle, afin de recevoir du soutien.

2 Chercher de l'aide

Mais quand devient-il nécessaire de demander de l'aide? Telle est la question. Notre intervenante estime que si la douleur ne s'atténue pas après une rupture et que l'on présente des symptômes inhabituels tels qu'une perte d'appétit, des troubles du sommeil ou des pensées sombres, voire suicidaires, il faut absolument chercher une aide professionnelle. En effet, ces symptômes peuvent être le signe que l'on a besoin d'aide pour surmonter la douleur... et il n'y a évidemment aucune honte à cela!

Si votre douleur ne passe pas et que vous perdez le sommeil ou l'appétit, n'hésitez jamais à demander de l'aide. Photo: Shutterstock

Besoin d’aide? Ne restez pas seuls! Si vous vous inquiétez pour vous ou un-e de vos proches, contactez de manière confidentielle 24h/7j 147: La ligne d’aide pour les jeunes (147.ch)

143: La main tendue, ligne d’aide adultes (143.ch)

3 Tenter une détox numérique

Qu'y a-t-il de pire que de scroller machinalement sur les réseaux sociaux pour découvrir une photo flambant neuve de notre ex, qui affiche une mine radieuse et un sourire solaire? Les plateformes telles qu'Instagram peuvent devenir une véritable torture, juste après une rupture difficile, puisqu'elles sont à même de remuer le couteau dans la plaie.

Pour Margareta Hofmann, il est essentiel d'éviter de ruminer ou d'aggraver la douleur en se confrontant à ces contenus devenus insupportables. Il peut donc être bénéfique d'arrêter de suivre temporairement son ex sur les médias sociaux ou de tenter une détox numérique de quelques jours, le temps de reprendre des forces et de prendre soin de soi.

4 Écrire une lettre

Dans le sillage du journaling, la méthode de la lettre peut être très utile pour gérer un chagrin d'amour! L'idée n'est pas d'envoyer la missive (qui risque d'être incendiaire), mais d'y déverser toutes nos émotions avant de la ranger, de la déchirer ou de la brûler.

La psychothérapeute conseille ainsi de noter (de préférence à la main) tout ce qui nous passe par la tête: les souvenirs positifs, les choses qui nous manquent chez la personne et aussi les aspects douloureux du moment présent ou des derniers mois de la relation. Il est important d'inclure également un point de gratitude, afin de tirer les leçons de l'expérience. La haine ne sert à rien et, bien qu'il soit pénible d'affronter la douleur, cela en vaut la peine.

5 Changer de point de vue

Voilà qui est mille fois plus facile à dire qu'à faire, lorsqu'on émerge à peine d'une colline de mouchoirs humides et d'une pile d'emballages de KitKat... Or, Margareta Hofmann conseille de s'éloigner, le plus activement possible, des pensées cycliques qui nous enferment dans nos émotions douloureuses.

Pour cela, des activités telles que le sport, des activités entre amis, un cours de danse ou la découverte de nouveaux hobbies peuvent totalement faire l'affaire, en nous changeant les idées, même le temps d'une demi-heure. L'idée est de rester ouvert, de s'ouvrir à la vie et aux nouvelles expériences.

6 Pour les parents et l'entourage

Si une personne proche de vous traverse actuellement un chagrin d'amour, la psychothérapeute propose d'aborder le sujet librement, de proposer notre écoute et notre présence, si la personne concernée ressent le besoin de parler.

Or, il ne faudrait pas se montrer trop insistant si elle n'a pas envie de s'ouvrir. Si vous remarquez qu'elle va très mal et que cela vous inquiète, demandez-lui avec bienveillance si elle a besoin d'une aide professionnelle, si elle souhaite qu'on cherche un thérapeute à sa place ou qu'on l'accompagne dans les démarches.