La plateforme Tripadvisor vient de révéler son classement des expériences européennes les plus appréciées de ses utilisateurs en 2024. Et une activité gourmande organisée à Genève apparaît dans ce prestigieux palmarès.

La visite guidée de Genève, accompagnée d'une dégustation de chocolat, est en 24e position, juste après un cruise dans les eaux turquoise de la Grèce!

Ellen De Meester Journaliste Blick

Les utilisateurs de Tripadvisor ont parlé et, pour combler votre bucket list de voyage, il suffit de piocher parmi leurs activités favorites: le «Traveller's choice», palmarès mondial des meilleures expériences et attractions de 2024 a été diffusé le 25 juin, pile à l'heure pour les vacances d'été. On y trouve plusieurs catégories différentes, dont les aventures écoresponsables, les excursions familiales, les restaurants et les parcs aquatiques les plus appréciés.

La liste consacrée aux meilleures expériences de voyage dans le monde entier propose notamment une balade sur les canaux d'Amsterdam, un tour d'Ubud à Bali, du snorkeling en Islande, une rencontre avec les baleines d'Alaska et, en première place, une visite guidée complète de Porto.

Sur le podium des attractions touristiques, on retrouve évidemment la maison d'Anne Frank, l'Empire State building de New York, le Colisée de Rome ou encore la Sagrada Familia, à Barcelone. Le Royaume-Uni peut se targuer d'avoir remporté 11 places dans toutes ces prestigieuses sélections, invitant les activités classées au Mont-Olympe du tourisme.

Mais la Suisse a également brillé, cette année! Le top 25 des meilleures expériences européennes, toujours selon les utilisateurs de la plateforme, comprend une petite excursion gourmande au cœur de Genève.

Le chocolat suisse est mis à l'honneur

Les touristes semblent effectivement avoir adoré la visite guidée de 3 heures, accompagnée d'une dégustation de chocolat, au cœur de la vieille-ville de la Cité de Calvin: l'excursion se retrouve en 24e position, juste après un cruise dans les eaux turquoise de la Grèce! D'après la description de TripAdvisor, l'expérience promet une «immersion dans la culture du chocolat suisse, lors d'une visite guidée qui partage les meilleures friandises, vues et histoires de Genève.»

Au prix d'environ 100 fr. par personne, les groupe de 15 participants (au maximum) débutent leur visite au Quai des Bergues, avant de découvrir des lieux incontournables dont le Jet d'eau et la cathédrale de Saint-Pierre. (Notons l'évocation incongrue de «Lake Geneva», qui risque de déplaire fortement aux voisins!).

Tout au long de l'activité, les participants prennent le temps de s'arrêter dans plusieurs chocolateries, pour y goûter les meilleures confiseries de la ville. «Quelle expérience incroyable!», commentent un utilisateur australien, début 2024. L'activité avait déjà été primée dans le classement de 2023. À croire que personne ne résiste au chocolat suisse!