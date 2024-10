La météo automnale ne facilite pas toujours la délicate mission de divertir les plus jeunes pendant les vacances scolaires. Voici quelques idées d'activités en Suisse romande qui, on l'espère, leur plairont autant qu'à vous!

Bricolages, balades, expositions, chasses au trésor... Si vous manquez d'inspiration pour occuper les enfants durant les vacances, ne cherchez plus! Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Les vacances d'automne ont le bon goût de tomber à l'aube de la saison froide, juste avant l'arrivée des activités d'Halloween et pile après le regrettable départ de l'été indien.

Si les dates varient selon les cantons (du 12 au 27 octobre en terres vaudoises, fribourgeoises et jurassiennes, du 21 au 25 octobre à Genève, du 7 au 18 octobre dans le canton de Neuchâtel, du 17 au 27 dans le canton du Valais), la météo reste plutôt semblable partout: changeante, capricieuse et spontanément pluvieuse. En d'autres termes, peu idéale pour occuper des bambins remplis d'énergie!

Face à ce défi annuel, parents et grands-parents doivent redoubler de créativité, tout en prévoyant trois tenues différentes au cas où le soleil décide de s'offrir un après-midi de congé impromptu. Pour vous donner un peu d'inspiration, on vous partage quelques idées d'activités extérieures et intérieures, en Suisse romande.

1 Le paradis des courges, à Fribourg

S'il est encore un brin trop tôt pour sortir les costumes de vampires ou de sorcières miniatures, le timing est idéal pour préparer la fête d'Halloween, en choisissant la plus majestueuse des cucurbitacées. Il suffit de prendre la direction d'une des nombreuses fermes célébrant les courges en grande pompe, durant la saison automnale, et de piocher parmi leurs plus beaux spécimens.

Dans le canton de Fribourg, par exemple, le «selfpick» de Schiffenen, entre Morat et Guin, dispose joliment ses plus belles courges à même le sol, où elles esquissent de grands dessins colorés. Les enfants peuvent se balader parmi les 630 variétés différentes, se défouler sur la place de jeu et choisir celle qu'ils voudront transformer en lanterne, le 31 octobre.

2 Un cours de cuisine à l'Alimentarium de Vevey (VD)

Les petits gourmands ou cordons bleus en herbe pourront saisir la spatule et nouer leur tablier, à l'Alimentarium. Du côté des ateliers «Ensemble en cuisine», le mois d'octobre est dédié à la préparation de «petits chaussons trop mignons», à base de champignons de saison. L'activité est faite pour les enfants dès 6 ans, doit être réservée au préalable selon les disponibilités et dure environ 1h30, au prix de 25 fr. par participant. (Spoiler: le mois de décembre célébrera les confitures de Noël!)

Du mardi au dimanche, le billet d'entrée à l'Alimentarium permet d'assister à une petite présentation culinaire de 30 minutes (tous publics) focalisée sur un aliment de saison. En octobre, on découvre les nombreuses variétés champignons, tandis que le mois de novembre braquera les projecteurs sur la courge.

3 La patinoire des Paccots (FR)

Un souffle d'hiver revigore les magnifiques paysages des Paccots, dès que la patinoire familiale rouvre ses portes, durant les vacances d'octobre (à partir du 12, plus précisément). Couverte, elle protège les fans de glisse de la bruine automnale, tout en accommodant également les amateurs de hockey à des horaires spéciaux.

Au prix de 7 fr. par adulte et 4 fr. par enfant (dès 7 ans), l'endroit propose une location de patins (4 fr.) et permet de profiter de la transition saisonnière en douceur: voyez cette activité comme un petit échauffement avant les premiers flocons!

4 Le Jumpark d'Yverdon-les-Bains (VD)

À réserver aux cas de surplus d'énergie les plus extrêmes (ou lorsque les enfants bondissent littéralement sur place), ce grand local tapissé de trampolines permet aux plus jeunes de se défouler un bon coup, surtout par mauvais temps!

Les familles nombreuses seront ravies d'apprendre que les lieux sont ouverts à tous les enfants dès 1 an, puisque les 850 mètres carrés de trampolines présentent des zones adaptées à tous les âges: les tout petits pourront donc réaliser leurs premiers sauts dans la «zone mini», pendant que les plus grands n'auront qu'à s'élancer vers les trampolines muraux ou encore les «bacs à mousse».

Accessible de 10h à 18h durant les vacances d'automne, l'établissement recommande de réserver votre session à l'avance, pour éviter les foules comme les déceptions.

5 Un brunch d'automne familial à Aquatis (VD)

Le plus grand aquarium-vivarium d'eau douce de Suisse reste un incontournable vaudois, pour les vacances scolaires, notamment en cas d'averses. Situé tout près de l'autoroute (sortie Vennes), il éveille les curiosités et sensibilise les plus jeunes à la faune et la flore résidant au cœur des fleuves et lacs du monde entier.

Si vous connaissez déjà les lieux par cœur, sachez que vous pourrez agrémenter votre visite d'une touche gourmande, en réservant l'un des brunchs de saison servis dans l'Aquatis Hotel. Le 27 octobre (histoire de boucler les vacances en beauté), le buffet à volonté sera dressé sur le thème d'Halloween, tandis que le 17 novembre sera consacré à l'automne. Le 8 décembre, vous pourrez découvrir le menu de Noël.

À noter que chaque brunch se transforme en véritable activité familiale, sachant que des animations, dont des jeux, des châteaux gonflables et un atelier maquillage, accompagnent le repas. N'oubliez pas de réserver votre table bien à l'avance sur le site de l'établissement.

6 Un jeu de pistes au Locle (NE)

Si vos enfants aiment se prendre pour Sherlock Holmes et Watson, raffolent d'énigmes et de mystère, alors ils apprécieront sans doute de participer à un jeu de pistes en plein air, durant leurs vacances.

Au Locle, il est possible de s'adonner à une chasse au trésor articulée autour d'ancestrales clés horlogères: les participants doivent en retrouver 15, éparpillées dans la ville et dénichées au moyen d'indices fournis dans un dépliant (accessible au Point d'Informations Touristiques, au bureau n°13 de l'Hôtel de Ville). Mais attention: les clés sont cachées avec minutie dans divers recoins de la ville et exigeront une véritable recherche assidue!

Plutôt destinée aux familles, l'activité est considérée comme étant «moyennement difficile» et imposera tout de même un brin de concentration. Les plus futés pourront, après avoir découvert le trésor, demander leur récompense bien méritée auprès de l'Hôtel de Ville.

7 L'exposition Dino World à Signal de Bougy (VD)

Si vous cohabitez avec de jeunes fans de tyrannosaures qui se rêvent paléontologues, emmenez-les à Dino World, une expo installée au cœur du parc de Signal de Bougy depuis le printemps 2023. Mêlant jeux taille T-Rex et petits ateliers scientifiques, les lieux proposent un trampoline aérien géant, une zone de fouille, un labyrinthe et – grande nouveauté 2024 – plusieurs dinosaures robotisés qui accepteront peut-être que vous fassiez un tour sur leur dos.

Dans la bruine et le brouillard automnal, l'exposition prend une allure encore plus impressionnante: on se croirait dans «Jurassic Park», alors que les pupilles jaunes des immenses reptiles semblent vous toiser, perchées à 3 mètres de haut. Pour rappel, l'expo est ouverte jusqu'au 27 octobre 2024, ce qui nous laisse une dernière opportunité de la découvrir, pendant les vacances.

8 Kids Factory dans les centres Manor de Vevey, Chavannes (VD) et Monthey (VS)

Tous les mercredis de 13h à 17h, des activités créatrices et culinaires alignées sur les traditions saisonnières accueillent les enfants en deux groupes différents (dès 4 ans et dès 8 ans), dans trois centres commerciaux Manor. Il s'agit d'une idée parfaite pour les petits creux imprévus dans l'emploi du temps, puisque les ateliers ne requièrent pas d'inscription et sont totalement gratuits.

À Vevey par exemple, le mercredi 16 octobre permettra aux petits chefs de confectionner des boules d'énergie pour le goûter, tandis que le 23 octobre sera consacré à la création d'une boîte à bonbons (pile à l'heure pour Halloween!). Le 30, il s'agira de créer une aimable araignée en scoubidou, dotée de longues pattes colorées.

Mais encore...

Si le temps s'avère doux et que vous adorez les balades automnales, n'hésitez pas à piocher parmi nos idées de randonnées dans les cantons de Vaud et du Valais, dont plusieurs sont largement adaptées aux familles.

Pour les enfants qui n'apprécient pas follement la marche, essayez ces sentiers ludiques en Suisse romande, souvent agrémentés d'activités amusantes pour les petits: ils seront subitement ravis de chausser leurs baskets!