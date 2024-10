Avec un peu de chance, vos pérégrinations dans la Grande Ceriçaie vous permettront de rencontrer des castors en plein travail. Photo: Grande Cariçaie

Ellen De Meester Journaliste Blick

Tapis dans leurs nids, terriers et recoins secrets, les animaux sauvages suisses ne se montrent que rarement, saisis d'un élan de hardiesse mêlé de curiosité. Apercevoir un cerf en pleine parade nuptiale ou la silhouette furtive d'un écureuil bondissant semble relever d'un petit miracle, tant ces gracieuses créatures sont habiles pour se cacher.

En ce 4 octobre 2024, Journée mondiale des animaux, vous aurez peut-être envie de leur rendre visite, sans déranger leurs occupations quotidiennes (de triage de noix ou de quête de champignons, par exemple). Destinée à sensibiliser la population à la protection des animaux, à encourager l'adoption et à remercier les compagnons à quatre pattes qui égaient nos vies, cette journée est l'excuse parfaite pour planifier une petite visite de notre faune locale, en parcourant l'un de ces 7 itinéraires qui nous ont été recommandés par Suisse Tourisme.

1 Observer les castors à la Grande Cariçaie (VD, NE, FR)

Assemblant plusieurs réserves naturelles, au bord du lac de Neuchâtel, cet ensemble marécageux de 40 km (le plus grand de Suisse!) abrite près d'un quart de la flore et la faune du pays. Domicile prisé de nombreuses espèces, la Grande Cariçaie peut être visitée en suivant plusieurs itinéraires différents, sillonnant les chemins forestiers ou longeant les marais. Gardez les yeux bien ouverts, vous pourriez même apercevoir des castors en train de barboter!

Le «sentier en forêt», par exemple, mène au domaine de Champ-Pittet, dans un calme total, uniquement perturbé par les coassements joyeux des grenouilles et l'apparition ponctuelle de canards intrigués. Notons que cette balade est déconseillée aux personnes à mobilité réduite.

De nombreuses autres balades et randonnées, à pied ou à vélo, sont possibles dans la zone.

2 Le chemin des écureuils à Crans-Montana (VS)

Emplissez vos poches de noisettes bien fraîches, car les énergiques écureuils valaisans n'attendent plus que vous! Au départ de la place d'Ycoor, à Crans-Montana, cette balade familiale et accessible vous mène jusqu'à la forêt, à la rencontre de ces excellents acrobates à queue touffue.

Si vous avez la chance d'en apercevoir, veillez toutefois à ne pas déranger ou effrayer les petits rongeurs. D'autant plus qu'ils sont actuellement en pleine préparation de leur saison hivernale, en dissimulant leurs snacks préférés dans le creux des arbres.

Et encore une info hautement importante, pourvue par la plateforme Diversité forestière de l'Office fédéral de l'environnement: lorsqu'il fait un peu froid, les écureuils utilisent leur queue en guise de couverture. Voilà. Vous avez envie d'en adopter un, maintenant? On en était sûrs.

3 Un petit-déjeuner avec des chamois à Grächen (VS)

Les 9 et 10 octobre 2024, dès 7 h 15, les lève-tôt pourront prendre leur petit-déjeuner en compagnie de la faune sauvage, en profitant de l'air frais avant de démarrer la journée. L'idée d'observer des marmottes encore toutes ébouriffées, au réveil (ou juste avant leur hibernation!), a largement de quoi nous tirer du lit de bonne heure, non? C'est effectivement à l'aube que les animaux daignent s'extirper de leurs cachettes, enhardis par une soudaine fringale matinale.

En compagnie d'un garde-chasse qui les conseillera sur la bonne attitude à adopter, les participants s'aventureront dans les coins préférés des marmottes, des bouquetins et des chamois, avant de se retrouver dans le restaurant familial Hannigalp, où leur attend un grand petit-déjeuner. En plus d'admirer les petits habitants de la région, il s'agit également d'en apprendre davantage quant à leurs habitudes. N'oubliez pas vos jumelles!

Les places doivent être réservées en ligne au prix de 49 fr.

Une visite matinale des animaux sauvages, suivie d'un copieux petit-déjeuner, est proposée à Grächen les 9 et 10 octobre. Photo: Graechen Tourismus

4 Une balade avec des chèvres à Nendaz (VS)

Les 8 et 15 octobre, des randonnées en compagnie de charmantes petites chèvres sont proposées à Nendaz, dans une nature déjà vêtue de sa plus belle tenue d'automne. La balade est facile, accessible, et se déroule de 9h30 à 11h30 sous la supervision d'une guide de montagne qui adaptera la cadence au niveau de chacun, sans le moindre stress.

Les familles peuvent donc s'en donner à cœur joie, afin d'encourager leurs enfants à profiter du grand air, au rythme des allègres bêlements de leurs nouveaux amis, qui les suivront tout au long de la balade.

La participation doit être réservée en ligne au prix de 30 fr. par adulte et 15 fr. par enfant jusqu'à 16 ans.

5 Le chemin des animaux à Grimentz (VS)

Au cœur du Val d'Anniviers, cette randonnée familiale appréciée dans la région permet aux plus jeunes de découvrir le monde animal, tout en espérant croiser certains petits résidents moustachus ou touffus. Il s'agira avant tout de reconnaître leurs traces et de parcourir l'itinéraire au fil des jeux et devinettes qui sillonnent tout le parcours.

Le chemin démarre à Grimentz pour rejoindre Saint-Jean au travers de la forêt. Une fois parvenus au bout de la balade, on peut retrouver Grimentz en car postal ou en poursuivant la randonnée, via le Grand Bisse de Saint-Jean.

L'activité est accessible en toute saison, mais les couleurs automnales s'y prêtent particulièrement bien.

6 Admirer les cerfs du parc national suisse (GR)

On quitte la Suisse romande mais, promis, le voyage jusqu'au canton des Grisons en vaudra largement la peine, surtout si vous avez toujours rêvé de vous glisser dans le décor du film «Bambi» (la scène tragique en moins, évidemment)! Surnommé la «Wildarena» (ou l'arène sauvage), le Parc national suisse situé dans le Val Trupchun est un lieu privilégié où se promènent environ 500 cerfs, des chamois et des bouquetins, ponctuellement survolés par l'aigle royal.

Si vous vous hâtez, vous pourrez peut-être entendre le brame, qui retentit jusqu'à mi-octobre, lorsque les cerfs sont en période de drague active. En compagnie de guides spécialisés, vous pourrez vous balader dans le parc pendant plusieurs heures (entre 6 et 7) et admirer tous ces magnifiques animaux à l'aide de jumelles.

Toutes les informations concernant ces excursions, privées, pédagogiques ou publiques, sont disponibles en ligne. À noter que le parc propose 21 balades ou randonnées différentes, répertoriées sur le site officiel du lieu.

Le Parc national suisse est un lieu idéal pour admirer les cerfs en pleine parade nuptiale. Photo: Switzerland Tourism/Colin Frei

8 Rencontrer le castor sur les rives de la Thur (ZH)

À proximité de Flaach, sur les rives de la Thur et du Rhin, les castors ne remarqueront probablement pas votre visite: trop occupés à travailler, ces habiles bâtisseurs s'observent plus facilement de nuit, lors d'excursions organisées par des experts, capables de dénicher les traces de l'animal.

En d'autres termes, pour trouver le castor dans son habitat naturel, il convient de guetter les écorces d'arbres rongées et les petites maisons qu'il construit habilement au bord de l'eau. Puisqu'il reste très difficile de le croiser, notons que les activités durent entre 2 à 4 heures.

La participation doit se réserver en ligne, préférablement en groupe (de 1 à 20 personnes), puisque la présence du guide est facturée à 350 fr.