Une météo instable, un grondement de tonnerre au loin, une averse qui s'annonce... et des douleurs qui apparaissent aussitôt? Entre maux de tête et arthrose, diverses études se sont penchées sur l'impact physique des orages. Voici ce qu'on sait.

D'après la Fondation américaine des migraines, un tiers des personnes souffrant de céphalées rapportent une recrudescence des douleurs au moment des changements de météo, dont les orages.

L'étouffante canicule a cédé sa place à plusieurs épisodes orageux et pluvieux, qui ont bien failli gâcher toutes les festivités du 1er août. Que vous soyez passé entre les gouttes, que vous ayez ronronné de plaisir en écoutant le tonnerre gronder ou que la pluie se soit déversée sur vous au pire moment, il se peut que ce soudain basculement de température ait eu quelques effets sur votre corps.

Et on ne parle pas seulement du soulagement de sentir un courant d'air frais soulever vos cheveux ou s'engouffrer dans vos vêtements! D'après la Fondation américaine des migraines, un tiers des personnes souffrant de céphalées rapportent une recrudescence des douleurs au moment des changements de météo, dont les orages. La plateforme Science Daily ajoute que d'autres évoquent plutôt des douleurs dans les articulations, au point où elles se sentent capables de prédire les épisodes pluvieux avant même que ceux-ci n'aient commencé (fans du film Mean Girls, cela vous rappelle peut-être une scène mythique...).

Bien que la description de ces symptômes physiques soit très concrète, la science n'est pas encore parvenue à démontrer leur origine avec clarté. Voici les conséquences avérées des orages, et celles qui nécessitent d'autres recherches. Notons dans tous les cas que ces douleurs sont décrites par de nombreuses personnes dans le monde; suffisamment pour motiver les scientifiques à se pencher sur le phénomène! Si vous ressentez des douleurs lorsque l'orage pointe, sachez donc que vous n'êtes absolument pas seul.

Les orages provoquent des migraines...

Voici sans doute l'un des phénomènes les plus étudiés, en ce qui concerne les effets possibles des orages. Et il s'avère que le lien entre orages et maux de tête soit bien réel: une large recherche japonaise publiée en février 2023 confirme que les averses, les changements de pression barométrique et l'élévation soudaine de l'humidité sont associés à une augmentation des cas de migraines. Ce phénomène est d'ailleurs confirmé par l'université Harvard, qui précise que les changements météorologiques constituent l'un des déclencheurs potentiels pour les personnes souffrant de migraines.

Autre travail allant dans le même sens: un rapport américain paru en 2013 dans la revue «Cephalalgia» affirme que les maux de tête augmentent de 30% pendant les passages orageux, et particulièrement lorsque ceux-ci sont accompagnés d'éclairs.

...mais on ne sait pas vraiment pourquoi!

Bien que l'association semble plutôt évidente, les études réalisées à ce sujet n'aboutissent pas toutes à la même conclusion. En outre, la cause exacte de ce phénomène douloureux n'a pas encore été clairement distinguée: la même étude japonaise, citée par le média VeryWell, suggère notamment que les céphalées peuvent être dues à la différence extrême de pression barométrique provoquée par la collision entre l'air chaud et l'air froid, durant les orages d'été. La foudre, résultant entre autres de la formation d'un champ de tension électrique au sein d'un nuage, peut également être l'une des coupables, bien que cela n'ait pas encore été clairement établi.

Le phénomène reste donc entouré de mystère, et d'autres études seront nécessaires pour découvrir la cause exacte de ces maux de tête. Rappelons toutefois que les changements de météo ne sont pas les seuls déclencheurs potentiels des migraines, qui touchent 11% de la population et peuvent aussi être provoquées par d'autres facteurs. Parmi ceux-ci, Harvard cite par exemple la fatigue, le stress émotionnel, les lumières éblouissantes, l'alcool, le bruit intense et certains triggers alimentaires. Si vous souffrez de maux de tête ou de migraines, n'hésitez jamais à consulter votre médecin au plus vite.

Les douleurs aux articulations sont accentuées

Autre plainte courante, lorsque l'orage s'annonce: l'exacerbation des douleurs dans les articulations, les cicatrices ou encore les anciennes blessures désormais guéries, qui semblent réagir à la pluie et au tonnerre. Hélas, puisque la météo instable inclut de nombreux facteurs différents (humidité, pression, température, averses, foudre...) et que les symptômes décrits varient sensiblement selon les individus, ce phénomène est très difficile à analyser.

Une étude britannique parue en 2019 dans la revue NPJ Digital Medicine souligne que trois quarts des personnes touchées par l'arthrose ont l'impression que la météo influence leurs symptômes: «Le temps a été soupçonné d'affecter les symptômes des patients souffrant de maladies chroniques depuis l'ère d'Hippocrate, il y a 2000 ans», martèlent les auteurs de la recherche.

La pression barométrique en cause?

Cela ne suffit-il pas à prouver le lien de cause à effet? Malheureusement, non. Mais cette très large recherche a quand même pu observer que la météo, et particulièrement les taux élevés d'humidité combinés à une pression atmosphérique plus basse, sont associés à une augmentation modérée (environ 20%) des symptômes chez les personnes vivant avec des douleurs chroniques à long terme. D'après le médecin américain David Zelman, cité par la plateforme WebMD, cela pourrait être dû au changement de pression barométrique, qui peut contribuer à élargir et contracter les tendons, muscles et tissus cicatriciels, tandis que les températures basses peuvent rigidifier les articulations. Il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse.

Une fois de plus, la raison exacte de ce phénomène n'est pas encore très claire, bien que la sensation en elle-même soit validée. On peut donc le dire: ce n'est pas seulement dans votre tête!