6 magnifiques parcours de randonnée pour admirer l'automne en Suisse

Chaque année, la nature nous offre un sublime spectacle, lorsque les feuilles des arbres arborent des tons jaunes, oranges et cuivrés. Voici 6 randonnées en Suisse qui honorent les mélèzes, les bouleaux et les vignes.

Le mélèze, qu'on peut admirer en Engadine, est le seul conifère indigène dont les aiguilles changent de couleur en automne et tombent ensuite. Photo: Getty Images

Jana Giger

1 La Via Engiadina (GR)

L'Engadine est connue pour ses forêts de mélèzes dorés qui, en automne, se détachent sur les sommets enneigés. L'itinéraire «Via Engiadina» débute à Maloja, un village situé entre la Haute-Engadine et le Val Bregaglia. De là, on peut marcher sur le versant, situé au-dessus du paysage lacustre, jusqu'à Silvaplana. Le parcours longe des ruisseaux de montagne, ainsi que des rochers, et serpente à travers des prairies fleuries, des forêts d'aroles et de mélèzes.

Durée: 4 heures

Kilomètres: 13 kilomètres

Montée: 640 mètres d'altitude

Degré de difficulté: facile

Vue sur le lac de Sils en Engadine, une vallée du canton des Grisons. Photo: Markus Aebischer

2 Le lac Bleu (VS)

Au bout du Val d'Hérens, dans le canton du Valais, se trouve le lac Bleu, à 2090 mètres d'altitude. En une heure et demie environ, on rejoint ce paysage magnifique, depuis village d'Arolla, qui fait partie de la commune d'Evolène. Le chemin monte d'abord à travers un paysage alpin, avant de redevenir plus plat, avec en arrière-plan le lac Bleu, dont les rives sont bordées de mélèzes qui deviennent orange pendant la saison automnale.

Durée: 1 heure et 30 minutes

Kilomètres: 3,26 kilomètres

Montée: 314 mètres de dénivelé

Difficulté: moyenne

Contraste de couleurs éclatantes au Lac Bleu, dans le canton du Valais. Photo: imago images/imagebroker

3 L'étang de la Gruère (JU)

L'Étang de la Gruère, qui se trouve dans la réserve naturelle éponyme à Saignelégier, est le plus grand lac marécageux de Suisse. En automne, l'ambiance est particulièrement mystique le matin, lorsque le brouillard planant au-dessus de l'eau se dissipe lentement, et que les rayons du soleil frappent les feuilles jaunes des bouleaux. Une randonnée en boucle dans la réserve naturelle nous emmène à travers des sols marécageux et de pâturages. Depuis le parking près du lac, on longe l'étang de la Gruère dans le sens des aiguilles d'une montre.

Durée: 2 heures et 30 minutes

Kilomètres: 7,9 kilomètres

Montée: 43 mètres de dénivelé

Niveau de difficulté: facile

Ambiance automnale matinale à l'étang de la Gruère. Photo: Switzerland Tourism

4 Les terrasses viticoles du Lavaux (VD)

Les vignobles en terrasses du Lavaux sont la plus grande région viticole d'un seul tenant de Suisse. Depuis 2007, il fait partie du patrimoine culturel mondial de l'Unesco. La randonnée d'environ trois heures débute à Saint-Saphorin, sur les rives du lac Léman. Ce village médiéval est connu pour ses ruelles sinueuses et ses maisons de vignerons datant du 16e au 19e siècle. Le parcours traverse ensuite le paysage vallonné des vignobles. Les feuilles des vignes se teintent de jaune et d'orange après les vendanges d'automne. Pendant la randonnée, avant d'atteindre Lutry, on a une vue sur le lac et les montagnes.

Durée: 3 heures et 15 minutes

Kilomètres: 11 kilomètres

Montée: 369 mètres d'altitude

Degré de difficulté: moyen

Les vignobles de Lavaux ne sont pas seulement traversés par une randonnée, mais aussi par une ligne de train. Photo: Shutterstock

5 Le parcours Chellenchöpfli (BL)

La randonnée débute sur le parking de la télécabine Wasserfallen à Reigoldswil, depuis laquelle le chemin monte par de nombreuses marches en passant devant de petites cascades. À la station supérieure, on marche à gauche en direction de Waldweid jusqu'à l'embranchement Hintere Egg, qui est le point culminant du canton de Bâle-Campagne avec ses 1169 mètres d'altitude.

L'itinéraire mène ensuite au Chellenchöpfli, un superbe point de vue sur le Jura soleurois et son toit de feuilles multicolores. Le sentier descend ensuite en douceur à travers des pâturages avant de devenir un peu plus raide dans la vallée.

Durée: 4 heures et 8 minutes

Kilomètres: 14,9 kilomètres

Montée: 831 mètres d'altitude

Degré de difficulté: moyen

La région près du Chellenchöpfli, le deuxième plus haut sommet de Bâle-Campagne. Photo: Baselland Tourismus / Jan Geerk

6 Le château d'Arenenberg (TG)

Le chemin monte d'Ermatingen à Arenenberg, qui offre une belle vue sur l'Untersee. Au château d'Arenenberg, on peut visiter le musée Napoléon ou se promener dans les jardins, où l'on peut admirer l'automne doré. La randonnée descend ensuite en direction du lac et se poursuit vers Berlingen. À la fin du village, le chemin reprend un peu de hauteur, ce qui permet d'atteindre un autre point de vue avant de rejoindre Steckborn.

Durée: 2 heures et 30 minutes

Kilomètres: 9,4 kilomètres

Montée: 140 mètres de dénivelé

Degré de difficulté: facile