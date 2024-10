Et si vous alliez prendre une bonne bouffée d’air frais en montagne? Marcher, grimper ou skier sur les pentes a non seulement un effet bénéfique sur les capacités physiques, mais, d'après la science, c’est aussi très bon pour le moral.

Plusieurs études ont démontré que l'air de la montagne est bénéfique à la fois pour les capacités aérobiques et la santé mentale. Photo: Shutterstock

Margaux Baralon Journaliste Blick

«La montagne, ça vous gagne», disait un slogan publicitaire français dans les années 1980, passé depuis au stade de l’adage. Mais est-ce confirmé par la science? À l’approche de la saison hivernale, de nombreuses études font le lien entre une bonne santé et le fait d’aller tutoyer les sommets, que ce soit pour de simples balades, des randonnées plus difficiles ou des sports de neige.

Et la montagne ne soigne pas uniquement le corps. Des scientifiques ont également mis en lumière ses bénéfices sur la santé mentale.

Améliorer ses capacités aérobiques… et son humeur

Des chercheurs autrichiens ont par exemple emmené des hommes et des femmes en randonnée à environ 1’500 mètres de hauteur dans les montagnes. Leurs résultats, publiés dans le «International Journal of Environment research and public health», sont édifiants. D’abord, l’altitude a stimulé le système hématopoïétique des participants. Derrière ce terme un peu barbare se cache la capacité du corps à produire des cellules sanguines.

«Il est apparu que la randonnée en montagne a conduit à améliorer le renouvellement des globules rouges», écrivent les auteurs de l’étude dans leurs conclusions. Les capacités aérobiques des participants ont augmenté, et les femmes ont davantage bénéficié de ces effets sur le corps que les hommes.

Par la suite, toutes et tous ont été interrogés sur leur moral, juste après cette expérience. Et là aussi, les conséquences sont visibles: «Tous les participants ont observé les bénéfices du contact avec la nature sur leur santé mentale, que ce soit en termes de qualité de vie, d’humeur ou de niveau de satisfaction général», notent les chercheurs autrichiens.

Les paysages et les sons nous parlent

Mais alors, pourquoi un tel effet? Lara Franco, professeure à l’école des sciences biologiques du Queensland, en Australie, est l’autrice d’une méta-analyse également publiée dans le «International Journal of Environment research and public health». En compilant toutes les données disponibles sur le sujet, elle a identifié plusieurs facteurs capables d’expliquer pourquoi la montagne nous gagne vraiment.

D’abord, cet environnement offre deux éléments importants: du calme et de beaux paysages. Or, «cela a été prouvé à maintes reprises, la vue de la nature offre un large spectre de bénéfices à la santé et la santé mentale», explique Lara Franco dans ses conclusions. Baisse de la fréquence cardiaque, réduction du stress et de l’anxiété, augmentation des capacités d’attention… Poser vos yeux sur des sapins ou des sommets vertigineux suffit à vous sentir mieux.

Une libération d'ocytocine

Le calme a peu ou prou les mêmes effets. «La pollution sonore contribue au stress, à l’agacement, aux problèmes cardiaques et de sommeil», rappelle Lara Franco. À l’inverse, certains sons éveillent chez l’humain des sentiments de bien-être: «Ceux considérés comme les plus plaisants sont les bruits de l’eau, du vent et des oiseaux.» En somme, à peu près tout ce que la montagne peut nous offrir.

D’autres éléments entrent en compte, selon Lara Franco, comme les odeurs, qui peuvent avoir «beaucoup d’effets sur l’humeur et l’attitude», mais aussi l’interaction avec les animaux (même sans les toucher). «Cela active le système ocytocinergique», qui permet de libérer de l’ocytocine dans le corps, explique la chercheuse.

Cette hormone, associée à l’amour, au lien et à la confiance, a non seulement des effets anti-inflammatoires et anti-stress, mais elle augmente aussi les capacités sociales. Voilà donc (encore) une bonne raison d’aller suivre bouquetins et marmottes en montagne, par exemple en suivant l’un des itinéraires conseillés juste ici.