Ces 6 activités vont vous remonter le moral

Danser ou se secouer quelques minutes permet de libérer le stress et les tensions accumulées dans le corps.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Vous avez enduré une journée truffée de mauvaises nouvelles et êtes à fleur de peau? Travail, famille, amis, quelque chose vous chiffonne et vous êtes d’humeur massacrante, ou simplement un peu triste?

Si vous avez besoin d'un peu de réconfort, voici nos quelques idées pour vous changer les idées ce soir. À défaut de rembobiner la journée, elles vous permettront peut-être (on l'espère!) de la conclure sur une note de douceur.

1 Danser 5 minutes

C'est la science qui le dit: le simple fait de se secouer brièvement permet de soulager le stress et les tensions accumulées dans le corps. Cité par le média «Healthline», le Dr. Peter Levine, auteur de «Waking the Tiger: Healing Trauma» souligne en effet que les animaux adoptent souvent cette stratégie, après avoir vécu des pics d'adrénaline: lorsqu'elle parvient à semer une lionne affamée, une gazelle aura notamment le réflexe de se secouer sur place, afin d'apaiser son système nerveux autonome et de chasser la peur pour reprendre le cours de sa journée.

Si l'idée de gigoter dans votre salon ne vous sied pas, vous pouvez essayer une petite routine de danse simple, comme celles que partage gratuitement la créatrice de contenus allemande Pamela Reif. Testées et approuvées, elles sont aussi faciles qu'efficaces et promettent de vous changer les idées en quelques mouvements.

2 Vous plaindre un bon coup

Une fois de plus, cette idée nous vient de la science. Reprise par le «New York Times», une étude parue dans le «Journal of Personality and Social Psychology» stipule que l'expression de nos émotions négatives permet de lutter contre le stress. D'après Robin Kowalski, professeur de psychologie à l'Université de Clemson, en Caroline du Sud, le fait de nourrir des attentes irréalistes d'un bonheur absolu et de refouler toutes nos émotions désagréables peut ternir davantage notre moral. Tant que la discussion ne s'éternise pas et qu'elle permet d'esquisser quelques bribes de solutions, il est tout à fait bénéfique d'appeler une personne de confiance pour râler un peu.

3 Vous plonger dans un jeu vidéo

Rien de tel pour se changer les idées que de s'immerger dans un univers totalement différent du nôtre. Tandis que les fameux Wholesome games, dans la lignée d'«Animal Crossing», proposent de vous emmitoufler dans un gameplay insouciant aux inspirations kawaii, d'autres jeux plus costauds constituent également de précieuses échappatoires. Mon talentueux collègue Fabien Goubet conseille par exemple de tester «Mass Effect», un Space Opera dont les personnages possèdent des histoires attachantes, dans lesquelles on peut facilement s'impliquer. Tant que le gaming ne se transforme pas en véritable fuite, cette activité peut contribuer à endiguer les ruminations.

4 Regarder un film «feel-good»

Un sondage britannique réalisé début septembre par la chaîne Costa Coffee et les cinémas Odeon a listé les trois films les plus à même de consoler les cœurs brisés. Sur le podium, on retrouve ainsi «Le Journal de Bridget Jones», «La Revanche d'une blonde» et «The Holiday», trois classiques qu'on vous recommande sans hésiter, surtout en cas de blues du mardi. Mais si vous préférez enchaîner deux Livres de «Kaamelott» ou redécouvrir un Pixar nostalgique (on conseille «Vaiana», «Luca» ou encore «Encanto»), n'hésitez pas! D'après «Psychology Today», le fait de revoir des contenus qu'on connaît par cœur est susceptible de nous réconforter, tout en nous rendant une impression de contrôle: comme le cerveau connaît déjà la fin, il se sentira davantage en sécurité qu'en découvrant un thriller inédit.

5 Préparer des cookies faciles

Si les idées précédentes ne suffisent pas, il va falloir puiser dans l'irrésistible catalogue des «comfort foods», ces recettes capables d'embellir une soirée en deux bouchées. C'est notamment le cas de ces cookies moelleux en seulement 4 ingrédients, de ce gâteau aux prunes tout simple ou - si vous préférez le salé - de ces petits beignets de maïs. À l'instar des films et séries connus, la cuisine peut s'avérer méditative et nous donner l'impression d'avoir le contrôle, en nous permettant de boucler une tâche de A à Z. En cas de flemme absolue, tournez-vous vers la fidèle plaque de chocolat; une valeur sûre.

6 Regarder des vidéos ASMR

Mes collègues sont unanimes: Bob Ross était un génie. Ce peintre américain brillant a eu la merveilleuse idée de se filmer en train de réaliser une toile spectaculaire. Ses vidéos sont encore disponibles sur YouTube et permettent de se détendre en suivant le mouvement virtuose de son pinceau. Les fans d'ASMR, de yoga ou de méditation ont également de quoi faire, sur la plateforme gratuite: des centaines de vidéos y partagent le spotlight, rivalisant d'originalité pour vous changer les idées, ou vous aider à dormir, si les ruminations menacent de chasser Morphée. On vous conseille par exemple la session de yoga anti-stress, réalisée par la star de cette discipline, Yoga with Adrienne. Courage!