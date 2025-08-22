Les employés d’AAS à l’aéroport de Zurich ont entamé une grève ce vendredi, dénonçant le manque de transparence sur une probable fermeture. L’action perturbe 17 vols et intervient dans un contexte de tensions avec la direction et d’incertitudes financières.

Une grève va éclater ce vendredi à l'aéroport de Zurich, 17 vols en suspens

1/5 Les collaborateurs de l'entreprise d'assistance au sol AAS se voient contraints d'arrêter leur travail à l'aéroport de Zurich. Photo: Screenshot Website AAS

Milena Kälin

Un vent de conflit souffle aujourd'hui sur l'aéroport de Zurich. Les 220 employés de l'entreprise d'assistance au sol Airline Assistance Switzerland (AAS) en ont assez: depuis des semaines, son directeur, Dieter Streuli, les tiendrait dans l'ignorance de l'arrêt des activités à Zurich-Kloten. Une procédure de consultation est en cours depuis le début du mois d'août – un licenciement collectif est donc également dans l'air.

Mais les employés d'AAS ne veulent pas capituler sans se défendre, c'est pourquoi ils prévoient de cesser le travail aujourd'hui à 14h, comme vient de l'apprendre Blick. Dieter Streuli n'a pas entendu le plan social que les collaborateurs avaient élaboré avec le syndicat SSP. Les passagers de compagnies aériennes telles que Chair, Eurowings et Air Serbia, qui travaillent avec le prestataire de services au sol AAS, en paieront donc les frais.

Selon un communiqué du SSP, 17 liaisons aériennes au total sont concernées par la grève à partir d'aujourd'hui 14h:

Six vols d'Eurowings

Trois vols de Chair

Deux vols d'Air Serbia

Un ou deux vol(s) de GP Aviation

Un vol de Pegasus

Un vol de LOT Polish Airlines

Un vol d'Air Cairo

Un vol d'Air Montenegro

Coopération rompue et financement croisé

Comment en est-on arrivé là? La raison de la procédure de consultation serait la perte d'un «client important». Mais selon les employés, il y a bien plus derrière tout cela. En collaboration avec la société grecque Goldair, AAS devait s'occuper de l'assistance au sol à l'aéroport de Zurich. Mais la collaboration entre les deux entreprises a capoté. «C'est pourquoi AAS a lancé la procédure de consultation en août et souhaite maintenant abandonner ses activités à l'aéroport de Zurich», explique Stefan Brülisauer du SSP.

Jusqu'à fin 2024, les entreprises s'occupaient déjà ensemble des passagers à mobilité réduite sous le nom de Goldair-AAS. Entre-temps, l'aéroport de Zurich propose lui-même ce service. Les premiers problèmes y seraient déjà apparus: «Dieter Streuli a ouvertement admis que l'AAS s'était financée de manière transversale par le biais de l'activité de Goldair-AAS», explique Stefan Brülisauer. Mais selon le directeur, il s'agissait d'une transaction régulière de droit privé.

L'entreprise d'assistance en escale rejette les reproches selon lesquels la procédure de consultation se déroule de manière très peu transparente et qu'AAS ne remplit «de loin» pas son obligation de communication. «Nous avons rempli toutes nos obligations dans le cadre de la procédure de consultation, déclare Dieter Streuli. Actuellement, nous examinons les nombreuses propositions des collaborateurs et nous communiquerons ensuite.»

Interrogé par Blick, il souligne qu'un plan social n'est pas obligatoire pour un tel nombre d'employés. Néanmoins, «nous essayons de maintenir le nombre de licenciements aussi bas que possible», poursuit-il.

Quelle est la situation financière réelle de l'entreprise?

Les collaborateurs et le syndicat relèvent des contradictions dans les déclarations de la direction sur les finances. AAS a toujours souligné qu'il n'y avait pas de problèmes financiers, mais un coup d'œil au registre des poursuites montre qu'il y a plus de 25 inscriptions d'offices fiscaux et de cantons, mais aussi d'une entreprise de peinture ou de l'entreprise de transport DHL. Les montants vont de quelques centaines de francs à des sommes à six chiffres. Une menace de faillite est également évoquée. Selon Dieter Streuli, les salaires de ce mois ont déjà été versés – le CEO ne souhaite pas en dire plus sur les liquidités.

AAS s'occupe également de l'assistance au sol dans plusieurs aéroports allemands, à Vienne et à Majorque. Au total, le groupe emploie environ 3000 personnes. Seul le site de l'aéroport de Zurich, qui emploie 220 personnes, est concerné par la procédure de consultation. Depuis janvier, Dieter Streuli est directeur général du groupe AXS, qui comprend, outre AAS, cinq autres entreprises du secteur aérien. Le groupe ne figure toutefois pas au registre du commerce suisse.

La situation actuelle semble bloquée. La grève qui a lieu juste avant le week-end touche probablement des milliers de passagers. Les collaborateurs d'AAS s'en excusent, comme ils le font savoir à Blick. Mais ils ne voient pas d'autre solution.